Лучшая даже с падениями! Ученице Тутберидзе не было равных на этапе Гран-при в Уфе

Наши фигуристки распределили между собой медали первого этапа Гран-при России сезона-2023/2024. Из сборниц до Уфы доехала только Аделия Петросян, поэтому конкуренции в борьбе за золото не было. Ученица Тутберидзе зашла на несколько прыжков ультра-си, и, хоть без падений не обошлось, равных ей не было. Ни Анна Фролова, ни Елизавета Куликова, взявшие серебро и бронзу соответственно, не смогли бороться с одарённой фигуристкой.

Лёгкая прогулка для Петросян?

Женский турнир на первом этапе Гран-при России оказался беден на громкие имена. Изначально из сборниц в Уфу должны были приехать Аделия Петросян, Майя Хромых и Анастасия Зинина, но две последние снялись по медицинским показаниям. В такой ситуации 16-летняя ученица Тутберидзе казалась однозначным фаворитом, который должен побеждать без какой-либо конкуренции. В короткой программе так и произошло: Петросян зажгла под Майкла Джексона, безупречно выполнив тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп, и получила за свой прокат космические 84,38 балла. Очевидно, никто не мог бороться с такой Аделией. Ближайшая конкурентка ученицы Тутберидзе Анна Фролова набрала на 11 баллов меньше, показав стандартный контент из тройного лутца — тройного тулупа, двойного акселя и тройного флипа. При этом сама Петросян не считает, что этот этап для неё — лёгкая прогулка.

«Конкуренция есть всегда: ты можешь сильно облажаться, а конкуренты — откататься хорошо. Нельзя никогда расслабляться. Здесь есть девочки, с которыми можно конкурировать — Аня Фролова, София Захарова. Мне они очень нравятся, программа Ани Фроловой восхищает. Она её красиво и по-взрослому катает», — сказала Аделия журналистам.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Безусловно, фигуристка говорит правильные вещи, но нельзя отрицать, что технические способности Петросян намного выше, чем у её конкуренток. Даже с ошибками ученица Тутберидзе может сильно превосходить соперниц, которые не пытаются показать ультра-си. На произвольную программу Аделия заявила два четверных флипа, и было сложно представить, что фигуристка может уступить кому-то из конкуренток.

Даже с падениями Петросян не было равных

На произвольную программу Петросян вышла с целью показать всю свою мощь. Но, к сожалению, получилось не всё. В начале проката фигуристка упала с четверного флипа. Затем она немного отступила от заявки, неожиданно исполнив каскад из четверного тулупа и двойного акселя — со степ-аутом, но приземлила. Потом Аделия решила зайти на ещё один четверной тулуп, но вновь упала. Остальные элементы фигуристка исполнила чисто и уверенно.

Несмотря на ошибки, ученице Тутберидзе удалось передать всю глубину «Февраля» Леонида Левашкевича. Прокат получился очень чувственным и трогательным. Только после окончания выступления Аделия смогла показать свои истинные эмоции — конечно, она сильно расстроилась. Однако падения никак не повлияли на позиции Петросян: она победила с внушительной суммой в 234,74 балла.

Другие фигуристки, хоть и показали достойные прокаты, чисто физически не могли бороться с Аделией. Анна Фролова великолепно откаталась под танго «Мгзавреби», ошибившись лишь на вращении. «Очень стильно, очень вкусно, очень точно», — описал её прокат Михаил Коляда. Но для борьбы с Петросян ей не хватает прыжков ультра-си — 210,88 и серебро за почти идеальный прокат. То же самое касается и Елизаветы Куликовой, которая заработала бронзу. Ученица Светланы Соколовской продемонстрировала уверенный прокат под If You Go Away певицы Imany, но чуть-чуть не дотянулась до 200 баллов, её оценка — 199,21. Четвёртое место заняла София Захарова, зажигательно выступившая под «Мулен Руж». Но без падения у петербургской фигуристки не обошлось.

Женские соревнования на первом этапе Гран-при России получились достаточно предсказуемыми, но этому поспособствовали снятия двух сборниц. Хочется верить, что на следующих этапах нас не ожидают потери и мы сможем насладиться яркой борьбой.