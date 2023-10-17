«Не могли поставить диагноз больше полугода». Наша пара возвращается после тяжёлого сезона

Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о восстановлении после драматичного снятия с Гран-при и поделились планами на сезон.

Прошлый сезон для Акоповой и Рахманина стал тяжёлым испытанием. Карину мучила хроническая травма спины, из-за чего ребята не могли показать свой максимум. На этапе Гран-при России в Сочи подопечные Фёдора Климова выступили неудачно, а турнир в Москве и вовсе завершился для них драмой. У Акоповой началась паническая атака прямо на разминке, и тренеры сняли пару с соревнований. Остаток сезона было решено пропустить, чтобы восстановить здоровье Карины. Реабилитация была продолжительная и тяжёлая, многое усложнялось тем, что фигуристке долгое время не могли поставить диагноз. Но, несмотря на многочисленные трудности, ребята не собирались сдаваться. Они приложили много усилий, чтобы подготовиться к новому сезону и начать с чистого листа.

На этой неделе Акопова и Рахманин выйдут на соревновательный лёд впервые с того злополучного турнира в Москве — это произойдёт на этапе Гран-при в Омске. Но перед этим ребята рассказали «Чемпионату» всё о своём восстановлении в прошлом сезоне, поведали о том, как исполнили свои мечты в программах, и поделились планами на сезон.

«Мало того, что у меня были проблемы с ногой, со спиной — куча всего намешано было, так ещё и панические атаки начались»

— Ребята, как прошло ваше лето? Удалось отдохнуть или всё время посвятили подготовке к сезону?

Карина: Лето прошло хорошо. В отпуске, к сожалению, никуда не улетели, потому что у нас появился пёс — хаски Каспер, и мы решили провести с ним время. Потом у нас было буквально две недели мини-сборов здесь, в Сочи, а потом улетели на сборы в Турцию. Затем опять были три недели в Сочи, а потом улетели на две недели на сборы в город Кореновск. Потом снова были в Сочи, готовились к прокатам. Вот и всё лето прошло.

Карина Акопова и Никита Рахманин со своей собакой Каспером Фото: из личного архива Карины Акоповой

— Какую работу проделали за межсезонье? Удалось выучить что-то новое?

Карина: Сначала я восстанавливалась после травмы. Если она начинает беспокоить, то не могу ничего совершенно делать и приходится всё по новой. Мы пробовали новые поддержки, разновидности прыжков, каскадов. К нам приходил Максим Ставиский, с ним скользили и придумывали всякие интересные штучки-дрючки, как говорит Софья Геннадьевна [Евдокимова] (улыбается).

— Я знаю, что к вам часто приходят сторонние специалисты. С кем удалось поработать в этом году?

Карина: К нам приходили Максим Ставиский, Женя Тарасова, Максим Маринин, Лиза Туктамышева. Интересно послушать чужое мнение, потому что у тренеров всё-таки взгляд замыливается, они видят то же самое каждый день. Когда приходит какой-то новый человек, он говорит то, что не видно нашим тренерам, предлагает интересные варианты. Мы любим, когда кто-то приходит к нам на тренировки.

— Лиза с вами по прыжкам работала?

Карина: В прошлом году Лиза работала со мной по прыжкам, а в этом году приходила посмотреть программы, что-то посоветовать. Над прыжками в этом году с нами работал новый тренер — Александр Корелов. Я начала с ним ещё весной работать над прыжками, и он помог очень сильно, за это ему большое спасибо.

— Я знаю, что спортсмены не любят говорить о проблемах со здоровьем, но не могу не спросить, потому что многие переживают. Карина, как проходило твоё восстановление? Какие есть прогнозы по травме: её возможно вылечить или она будет с тобой всегда?

Карина: Это будет возвращаться постоянно, травма теперь со мной до конца жизни. Но я научилась с ней справляться, справляться со своими эмоциями. Стараюсь работать на максимум. Травма была очень серьёзная, очень тяжёлая, даже не физически, а морально. Я не смогла выйти на произвольную программу на Гран-при в Москве из-за своего психологического состояния. Мало того, что у меня были проблемы с ногой, со спиной — куча всего намешано было, так ещё у меня и панические атаки начались. Как раз перед шестиминуткой на этапе Гран-при в Москве у меня началась паническая атака. Я, конечно, попыталась с ней справиться, но тренеры сказали, что лучше не рисковать. Поэтому мы не выступили.

После этого сразу легла в больницу на две недели, мне там толком ничего не сказали. Во-первых, очень долго не могли поставить диагноз — больше полугода. Потом я прилетела в Сочи, проделала курсы блокад. Они мне тоже не помогли. Конечно, мы планировали выступить на чемпионате России, но, учитывая, что даже блокады не помогли, не было смысла пытаться что-либо сделать. Я полетела опять в Москву, лечилась более двух с половиной месяцев, ходила на реабилитации и только в феврале вышла на лёд. Было тяжело, потому что если мы пробовали что-то новое, то на следующий день я опять ничего не могла делать. Получается, мы делали шаг вперёд и несколько шагов назад из-за того, что снова начинала беспокоить спина.

— Ты большая молодец, что не боишься говорить про психологическое состояние. Ты работала с психологом?

Карина: Да, но сейчас уже не работаю, потому что мне это не нужно, я справилась. Чувствую себя хорошо.

— Никита, расскажи, что чувствует партнёр в такие моменты? Наверняка тебе тоже было непросто.

Никита: Я катался один, работал над скольжением, прыгал, ходил на ОФП. Потом мне дали покататься с другой девочкой, чтобы не терять форму. Быстро прошёл первый месяц. Потом уехал на месяц на шоу. После этого вернулся, дождался Карину, и мы начали работать. Фигнёй я не страдал (смеётся).

— В каком шоу ты участвовал?

Никита: «Царевна-лягушка».

— Летом было очень много шоу в Сочи, вы участвовали в них?

Карина: Нет, но мы на них частые гости.

— Что вам понравилось из шоу, которые вы увидели?

Карина: Наверное, на первом месте шоу Ильи Авербуха «Письма любви», потому что там ты наслаждаешься не спецэффектами, а именно катанием, владением коньком. Там очень много олимпийских чемпионов — и одно наслаждение на них смотреть! Я ходила два раза, старалась впитать как губка то, что они показывали: какие-то интересные переходы, поддержки.

Ещё мы были на «Спящей красавице», которая проходила в Сочи-парке. Там нам, конечно, очень понравились Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. И мы были на «Шахерезаде» — там такие масштабы, такие спецэффекты! Нам тоже очень понравилось. Но всë-таки на первом месте у меня «Письма любви».

— Сами хотели бы поучаствовать в шоу?

Никита: Да, это хороший опыт.

Карина: И там ты всë-таки катаешься в удовольствие, не думаешь о каких-то баллах.

Никита: На шоу спокойнее, более расслабленная атмосфера. Легче катать.

Карина: Конечно, было бы интересно поучаствовать.

Карина Акопова и Никита Рахманин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Очень много лет предлагала тренерам взять «Миллионера из трущоб» для программы, но они отказывались, говорили, что мы такое не выкатаем»

— Хочу с вами поговорить про контрольные прокаты. Вы вернулись на большой лёд после долгого перерыва, почти в год. Что вы чувствовали в тот момент, было волнительно?

Никита: Мне нет, потому что перед контрольными прокатами в Москве у нас были свои прокаты в Сочи, где мы первый раз проехали целиком произвольную программу. Короткую прокатывали целиком с начала августа, а произвольную, получается, только за неделю до прокатов отъехали первый раз.

Карина: Мне, конечно, было волнительно, особенно в короткой программе. Я прям переживала. Ещё увидела свою семью на трибунах, и от этого стало ещё волнительнее. Там был смешной момент, наш фан-аккаунт выложил видео, где я перед шестиминуткой в произвольной программе махала руками перед Фёдором, и все гадали, что же я ему показываю. Дело в том, что в короткой программе я пыталась не смотреть на трибуны, мы сели с Фёдором около бортика, и он мне начал что-то говорить. Я повернула на него голову и увидела сзади всю мою семью, они кричали, махали руками. И я как раз перед произвольной это рассказала ему, мы так посмеялись. А наш фан-аккаунт всё гадал, что же Карина пыталась объяснить Фёдору (смеётся).

— Я помню, ты рассказывала, что тебе тяжело живётся без семьи в Сочи. Сейчас стало полегче?

Карина: Сейчас стало намного легче. Моя семья очень часто приезжает сюда, особенно мама. На прошлой неделе ко мне приезжала бабушка с братьями, завтра приезжает мама. Поэтому уже стало полегче.

— Хочу подробнее обсудить ваши программы. У вас в прошлом году были очень яркие постановки, особенно «Зомби». Не было мыслей их оставить?

Карина: Произвольную — точно нет, потому что она была для меня как триггер. После того случая так ни разу и не смогла откатать её целиком. Короткая была интересная, но Фёдор с Никитой нашли музыку и сказали, что всё, мы ставим её на короткую программу, это даже не обсуждается. И вот решили поменять и короткую, произвольную мы бы точно не оставляли. Прошлый сезон был достаточно тяжёлый, не хотелось вспоминать то, что было связано с этими программами.

— В короткой у вас вариация «Кармен». Не было страшно браться за эту тему, всё-таки она очень популярная в фигурном катании?

Карина: Мы её не брали как «Кармен». Это вообще не «Кармен», там просто мотивы идут в музыке. Вообще, там мужчина поёт про ароматы. Сюжет нашей программы: у меня очень вкусный парфюм, который манит Никиту, и он влюбляется в меня.

Новая короткая программа Карины Акоповой и Никиты Рахманина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Никита, чем тебя зацепила эта музыка, что ты предложил взять её для программы?

Никита: Я всегда хотел скатать «Кармен». Но Карина уже катала «Кармен» с другим партнёром, поэтому мы с Фёдором нашли отработку этой музыки с мужскими словами, где он поёт про парфюм. И решили взять эту музыку.

— В произвольной у вас «Миллионер из трущоб» — давняя мечта Карины. Расскажи, чем тебя именно эта тема зацепила?

Карина: Наверное, это связано с тем, что я была в Индии два раза, мне очень нравится индийский колорит. Этот фильм у меня ассоциировался с детством, с этими воспоминаниями, и мне очень нравилась музыка оттуда. Я очень много лет предлагала тренерам взять её для программы, но они отказывались, говорили, что мы такое не выкатаем, что Индия — это тяжело и неинтересно. Но каким-то образом у меня всë-таки получилось их уговорить, может быть, звëзды сошлись (улыбается). Естественно, им понравилось, у нас получается выкатывать её. И она нравится зрителям.

— Как вы готовились к индийской теме? Может, ходили специально на индийские танцы?

Карина: У нас Софья Геннадьевна — гениальный человек! Она знает всё про всех, всю хореографию. Она рассказала про некоторые жесты, которые есть в индийской культуре, мы их выучили. И, естественно, смотрели много индийских фильмов, сериалов, впитывали информацию.

— Какую идею вы вкладываете в эту программу?

Карина: Музыка у нас из фильма «Миллионер из трущоб», но история другая. Я богиня любви, а Никита — обычный парень из Индии. Он пытается меня поймать, потом я всё-таки отдаюсь ему, и мы вместе танцуем, поем.

Новая произвольная программа Карины Акоповой и Никиты Рахманина Фото: из личного архива Карины Акоповой

— У вас в обеих программах проходит тематика любви. В плане актёрского мастерства вам не сложно её отыгрывать?

Карина: Нет, потому что мы пара не только на льду, но и в жизни.

Никита: Да, поэтому это для нас не так тяжело.

— Получается, в короткой программе Никита воплотил свою мечту, а в произвольной — Карина. Какие теперь у вас мечты в плане программ?

Никита: «Мастер и Маргарита».

Карина: Не знаю, у меня самая главная мечта сбылась. Над следующими программами ещё не думали. Я бы хотела кататься под музыку Людовико Эйнауди, но под неё уже очень много людей каталось, думаю, это будет всë-таки немного заезженно. Но не знаю, всё покажет время.

— Какие отзывы вы получили от судей на контрольных прокатах? Надо ли что-то менять или всё хорошо?

Карина: Нам, как всегда, предстоит работа над шпагатом в подкруте. В остальном всё хорошо. Единственное, у меня проблема со складкой в параллельном вращении, после травмы спины мне достаточно тяжело вот так согнуться, но я работаю над этим.

Никита: Всегда есть над чем работать.

— А отзывы зрителей читали?

Карина: Мне мама что-то показывала. Сказали, что очень понравилась произвольная программа, особенно костюмы. Писали, что рады, что мы вернулись, что я восстановилась. Отрицательных отзывов мы не читали. Даже если что-то видели, то это было просто посмеяться и забыть.

— А так вы целенаправленно не читаете комментарии?

Карина: Нет, я люблю читать комментарии, особенно в телеграм-каналах. Я, бывает, даже отвечаю, лайкаю.

Никита: А я не очень люблю этим заниматься.

Карина: Конечно, я просто ему всё пересказываю (смеётся).

Никита: Да, поэтому мне нет смысла читать (смеётся).

— Бывает такое, что видите полезные советы от зрителей и прислушиваетесь к ним?

Карина: Нет. Самые главные критики для нас — это тренеры. К тому, что пишут в комментариях, мы особо не прислушиваемся.

«Тяжело без международных соревнований, но мы пытаемся как-то справляться, тем более наша федерация создаёт хорошие условия для этого»

— Не могу не затронуть вопрос мотивации. Уже второй год продолжается отстранение от международных турниров, и непонятно, когда оно закончится. Влияет ли это на вашу мотивацию?

Карина: Конечно, тяжело без международных соревнований, но мы пытаемся как-то справляться, тем более наша федерация создаёт хорошие условия для этого. У нас хорошие призовые, множество интересных соревнований, которых даже за границей нет. В прошлом году было, конечно, тяжеловато, ещё и травма наложилась. А в этом году мы уже привыкли. И предвкушаем и этапы Гран-при, и чемпионат России.

— Какие цели вы ставите перед собой на новый сезон?

Карина: У нас всегда одна и та же цель — катать чисто и радовать публику. Насчёт мест мы, в принципе, никогда не думали.

— Фигуристы часто говорят, что не загадывают насчёт мест. Но у вас же всë-таки есть какие-то ориентиры?

Карина: Ну, конечно, на этапах Гран-при России хотелось бы войти в тройку, а на чемпионате России — в пятёрку.

— Следили ли вы за соревнованиями в прошлом сезоне?

Карина: Я особо не следила. Смотрела своих друзей, а остальных не очень, потому что тяжело было, особенно чемпионат России.

Никита: Я вообще не смотрел.

— Расскажите про своих друзей, за кого болели?

Карина: На международной арене это Дарья Данилова и Михаил Циба, Мария Павлова и Алексей Святченко. Ещё я очень переживала за Карину Сафину в прошлом сезоне. На российских соревнованиях болела за Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, за Ясмину Кадырову и Валерия Колесова и, естественно, за Женю Тарасову с Вовой Морозовым.

— Вы называете пары. То есть дружба между фигуристами из одного вида возможна?

Карина: Это ещё зависит от человека. С Наташей и Ясей можем быть соперницами на льду, но в жизни хорошо общаемся. Так сошлось, что мы умеем разделять спорт и дружбу.

Никита: У мальчиков, мне кажется, это даже проще. Так что все дружат, всё хорошо.

Карина Акопова и Никита Рахманин с друзьями Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В прошлом сезоне вам не удалось поучаствовать в необычных турнирах: в прыжковом, Кубке Первого канала и шоу-программах. Какой из этих турниров для вас интереснее всего для участия?

Никита: Мне кажется, Кубок Первого канала.

Карина: А мне очень понравился турнир шоу-программ. Там можно придумать что-то интересное.

— Не пробовали заявляться на него в прошлом сезоне?

Карина: Мы не были в хорошей форме на тот момент, так что не заявлялись.

— А кто вас больше всего впечатлил на шоу-программах?

Никита: Матвей Ветлугин.

Карина: Да, Матвей.

— Вас удивило, что жюри его особо не оценило?

Карина: Да, это было странно. Возможно, из-за того, что у него пока нет такого имени, как у других фигуристов на том турнире. Но мы надеемся, что в этом сезоне он придумает что-то ещё более интересное и его оценят по достоинству.

— Планируете в этом сезоне на шоу-программы попасть?

Карина: Да, мы готовы в этом сезоне бороться за всё!

— Чем вы живете помимо фигурного катания?

Карина: Я люблю кататься на лыжах. Конечно, в прошлом году у меня не получалось это делать, но в позапрошлом мы ездили вместе с Фёдором, мне очень понравилось. Ещё хочу попробовать встать на вейксёрф. Ну и люблю просто гулять.

Никита: Я люблю поиграть в футбол, в волейбол. Ну и чисто за компьютером посидеть (улыбается).

Карина: У нас всё лето два раза в неделю был волейбол и один раз — футбол. Мы играли с фигуристами из нашей группы и с теми, кто участвовали в шоу тут. Собирались и бежали после тренировок сразу играть в волейбол.

— Я смотрю, у вас очень дружная группа. Как удаётся поддерживать такую теплую атмосферу?

Карина: У нас очень хороший коллектив. Нет никакого соперничества, в группе мы все поддерживаем друг дружку, даже на тренировках. На сборах всегда играем в настольные игры, чаще нас собирает Фёдор.

Никита: Он обожает шахматы, волейбол, футбол.

Карина: У нас всегда очень продуктивные сборы. После тренировок Фёдор сразу идет с Никитой играть в шахматы или шашки, потом идёт играть с нами во всякие игры, например, мы в детективов обожаем играть. А ещё перед этим может быть футбол или волейбол. У нас какой-то круг игроманов (смеётся).

— Расскажите, о чём мечтаете в жизни?

Карина: У Никиты, наверное, построить дом, посадить дерево, вырастить сына (смеётся).

Никита: Ну да, ты ответила за меня (смеётся).

Карина: А у меня… Помочь Никите построить дом, посадить дерево и вырастить сына (смеётся).

Никита: А так, я пока не задумывался об этом.

Карина: Мы ещё не всё сказали в нашей спортивной карьере.

— А что мечтаете сказать в спортивной карьере?

Карина: Хочется, чтобы наша пара запомнилась всем. Чтобы о нас говорили, пересматривали наши прокаты.