Тройной аксель или сексуальные программы? Чем больше всего запомнилась Лиза Туктамышева

Елизавета Туктамышева соревновалась на протяжении 15 сезонов — небывалое достижение как для российского, так и для мирового фигурного катания. Но международный бан подкосил и её мотивацию — в сезоне-2023/2024 Императрица выступила на контрольных прокатах, но не пойдёт в сезон.

Вспоминаем главные достижения Лизы, которая стала важнейшим лицом не только нашего фигурного катания, но и вообще нашего спорта. Чемпионка мира и Европы, владеющая тройным акселем — а чем конкретно она больше всего запомнилась именно вам?

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