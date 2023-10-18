Тройной аксель или сексуальные программы? Чем больше всего запомнилась Лиза Туктамышева

Елизавета Туктамышева соревновалась на протяжении 15 сезонов — небывалое достижение как для российского, так и для мирового фигурного катания. Но международный бан подкосил и её мотивацию — в сезоне-2023/2024 Императрица выступила на контрольных прокатах, но не пойдёт в сезон.
Вспоминаем главные достижения Лизы, которая стала важнейшим лицом не только нашего фигурного катания, но и вообще нашего спорта. Чемпионка мира и Европы, владеющая тройным акселем — а чем конкретно она больше всего запомнилась именно вам?
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Стабильный тройной аксель
Для фигуристок тройной аксель является элементом ультра-си наравне с четверными — и едва ли не самым сложным, потому что Королева квадов Александра Трусова так и не стала стабильно исполнять именно прыжок в три с половиной оборота. А Елизавета Туктамышева делала это на протяжении нескольких сезонов!
Впервые Лиза прыгнула триксель на победном чемпионате мира 2015 года в короткой программе. Преодолев пубертат, она вернула элемент и дошла до стабильного исполнения трёх тройных акселей на две программы. Это удавалось ей и в прошлом сезоне — на чемпионате России — 2023 26-летняя фигуристка прыгнула три элемента ультра-си.
Долгая карьера как вдохновение для спортсменок по всему миру
«Статуя свободы для тех, кому за 20», — так говорил о Лизе её наставник Алексей Мишин. Татьяна Тарасова и вовсе недавно заявила, что не ожидала от Лизы настолько долгой карьеры и постоянного прогресса.
Туктамышева — живой пример тому, что в женском одиночном есть жизнь после пубертата, что можно восстановить сложнейшие прыжки, когда уже обрела новое тело, что зрелое женское катание не умерло с квадовой революцией, а продолжает жить. Многие фигуристки в России и в мире, которые продолжают карьеру в женском одиночном уже после пубертата, называют Лизу примером.
Серебро чемпионата мира в 24 года
После коронавирусной паузы на чемпионат мира 2021 года от России поехали юные Александра Трусова с Анной Щербаковой и опытная Елизавета Туктамышева. Об итогах того турнира, который выиграла Щербакова, спорят до сих пор — ведь Аня упала с четверного и имела проблемы на непрыжковых элементах, а Лиза без ошибок исполнила свои тройные аксели и смотрелась на льду очень уверенно.
В любом случае ей досталось серебро, и фигуристка назвала эту медаль самой ценной в своей карьере. «Это было незабываемо!» — написала Лиза в соцсетях.
Титулы в сезоне-2014/2015: чемпионка мира и Европы
Лучшим для Елизаветы Туктамышевой остаётся сезон-2014/2015. Она вышла в финал Гран-при и опередила соперниц, в обеих программах став лучше соотечественницы Елены Радионовой и американки Эшли Вагнер.
Новый год ознаменовался титулом чемпионки Европы, а на чемпионате мира в Шанхае Лиза впервые включила в свои программы тройной аксель и стала первой фигуристкой, исполнившей три тройных прыжка в короткой программе.
Четверной тулуп на тренировке
Уже во взрослом возрасте Туктамышева сумела освоить четверной прыжок. Впервые она показала его публике ещё в 2019 году, выложив видео с тренировки. Единственная попытка вставить четверной в программу случилась в декабре 2019 года на чемпионате России в Красноярске — к сожалению, неудачная. Но после этого Лиза не расставалась с мыслью показать квад. В декабре 2023 года на чемпионате России по прыжкам фигуристка сделала ещё две попытки, тоже неудачные, однако в тренировочном формате Лиза даже делала секвенцию четверной тулуп + четыре двойных акселя.
От глубокой драмы до секса на льду: море перевоплощений в программах
За долгую карьеру Лиза воплотила огромное количество образов на льду, перепробовала много разной музыки и амплуа. Зрители до сих пор вспоминают яркое хулиганство под Бритни Спирс — шоу-номер в образе стюардессы с раздеванием прямо во время проката гремел очень и очень долго. В своей фирменной восточной дискотеке Лиза поднимает зал и заставляет всех танцевать, а в глубокой драме «Одиночества» — плакать.
Бронза чемпионата России в 26 лет
Иногда завоевать медали на чемпионате России бывает сложнее, чем на чемпионате мира! Лиза стала обладательницей титула в сезоне-2012/2013, а через два года завоевала серебро. В это сложно поверить, но до сезона-2022/2023 у Туктамышевой не было медалей чемпионата России!
Только в прошлом году она смогла попасть на пьедестал, набрав впечатляющую форму. Три тройных акселя не позволили опередить более молодых соперниц из группы Этери Тутберидзе, но третье место стало великолепным достижением для 26-летней фигуристки. К сожалению, подиум не дал профита в виде поездки на международные старты, так как на Россию уже наложили бан.
Жаркие фотосессии и доброе отношение к собственному телу
Лиза – из тех девушек, которые не боятся своей сексуальности. Причём как на льду, так и за его пределами – фотосессия для журнала MAXIM тому подтверждение. «В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело может быть красивым. Не может быть, моё тело — красивое», — отмечала Лиза. Такие эксперименты оценила не только мужская аудитория фигурного катания, но и женская.