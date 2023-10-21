«Мама, я в телеке!» Косторная мощно дебютировала в парах, до подиума — меньше пяти баллов

Мы этого дождались! Алёна Косторная прошла боевое крещение в парном катании. Короткая программа на втором Гран-при в Омске стала для неё с Георгием Куницей первым выступлением в полноценной соревновательной атмосфере. До этого новоиспечённая пара выходила на лёд перед судьями только вне конкурса и в рамках контрольных прокатов. Сражаться за попадание на пьедестал в обоих случаях им было не нужно.

Однако теперь Алёна и Гоша, может, и не рвутся за подиум откровенно, но имеют все шансы закончить дебютный турнир в статусе медалистов. Опытные конкуренты их не пугают, а первые оценки — 68,06 балла — выглядят более чем оптимистично.

Отставание от фаворитов этапа Анастасии Мишиной/Александра Галлямова с их 73,50 балла, конечно, приличное. Но и задачи подвинуть олимпийских чемпионов в команде перед Косторной/Куницей сейчас не стоит.

Переход, в котором сомневались

Когда Алёна Косторная объявила, что переходит из одиночного в парное катание, многие со скепсисом отнеслись к её заявлению. Казалось, это очередное проявление её бунтарской натуры и ни до каких соревнований дело не дойдёт. Выступать в ледовых шоу — сколько угодно, как и выкладывать в соцсетях видео с исполнением выбросов, подкруток и прочих парных элементов.

Но время шло, и Алёна не только официально образовала спортивную пару с Георгием Куницей, но и вышла за него замуж. В общем, намерения оба показали самые серьёзные, а медовый месяц потратили на подготовку к контрольным прокатам. Выступили там пусть и не чистоганом, но очень достойно, тем более для совсем «зелёного» дуэта. Алёна и вовсе поразила: нужно обладать поистине безграничным талантом, чтобы за несколько месяцев добиться такого прогресса в другом виде.

И всё-таки говорить о возвращении Алёны в большой спорт до настоящих состязаний было преждевременно. Неудивительно, что второго этапа Гран-при в Омске болельщики и журналисты ждали с особым трепетом.

И ведь дождались! Пара Косторной и Куницы наконец-то вступила в нешуточную борьбу за место под солнцем. Соперников на дебютном старте набралось немного, но среди них — олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Догнать их Алёна и Гоша при всём желании пока неспособны, но тянуться за лучшими — верная дорога к успеху.

Алёне пришлось перешить платье для Гран-при

На Гран-при в Омске Алёна привезла обновлённое платье для короткой программы. Прежний вариант с зелёной юбкой и бежевым лифом не устроил представителей нашей Федерации фигурного катания. Объектом критики стал как раз лиф, который частично создавал эффект голого тела. И хотя в действительности вся провокация заключалась в использовании ткани телесного цвета, дизайнеру Алёне Куклычёвой пришлось в срочном порядке перешивать наряд. В противном случае паре грозило снятие баллов за несоответствие требованиям приличий соревновательных костюмов.

Переделанное платье оказалось лучше прежнего. Полностью тёмно-зелёного цвета, который очень идёт Алёне.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Выступать Алёне и Гоше выпало во второй разминке, которую они открывали. Для них это было, безусловно, волнительно, в том числе потому, что предыдущая тройка участников хорошо себя проявила.

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов в целом прекрасно откатались и задали высокую планку соперникам, но допустили досадную помарку на тодесе. Известно, что они владеют четверной подкруткой, но в короткой ограничились более надёжной тройной. Судьи оценили выступление Юли и Лёши на 72,85 балла.

Елизавета Кулешова/Владимир Следь откатались слабее. Впечатление от яркой пары подпортили мелкие ошибки и недостаточно слаженная работа. Видно, что им необходимо ещё скатываться друг с другом. Баллы ребята набрали невысокие — 56,82.

Карина Акопова/Никита Рахманин, несмотря на долгое восстановление партнёрши после травмы спины, вернулись на соревнования в хорошей форме. В короткой под бессмертную «Кармен» у них не всё было гладко: Карина коснулась рукой льда после выброса тройной флип и параллельного тройного сальхова. Но для начала сезона — вполне рабочий прокат, который судьи оценили на 69,21 балла.

Алёна устроила представление в кике

Давление после выступлений первых трёх пар на Косторную/Куницу было приличным. Но они совладали с эмоциями и выдали лучший на данный момент прокат короткой программы из всего, что демонстрировали ранее.

Под саундтрек из фильма «50 оттенков серого» спортсмены начали прокат с параллельного тройного флипа: Гоша чуть клюнул носом, но совсем безобидно. Тройную подкрутку сделали пока только на первый уровень — этому элементу им придётся уделить на тренировках больше внимания. Но зато какой крутой выброс тройной риттбергер приземлила Алёна! Будто всю жизнь была парницей, а не несколько месяцев назад переквалифицировалась из одиночницы.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Справилась Алёна и с самым нелюбимым своим парным элементом — тодесом. На контрольных прокатах она подробно объясняла, почему он такой сложный, а сегодня чётко описывала окружность на льду вокруг Гоши.

В кике Алёна подняла всем настроение, крикнув на камеру: «Мама, я в телеке!» Впрочем, оценки от судей тоже порадовали: 68,06 балла для совсем не опытной пары — мощная заявка на будущее!

Галлямов обнулил параллельный прыжок

После Алёны и Гоши эстафету в короткой программе переняли ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Безусловные фавориты турнира, к сожалению, неожиданно отметились очень грубой ошибкой. На параллельном тройном сальхове Саша скрутил лишь один оборот, превратив сложный прыжок в так называемую «бабочку». Баллы за неё в короткой никакие не полагаются. Очень опасная потеря!

Однако далее под «Оду к радости» фигуристы мастерски выполнили остальные элементы и вызвали привычный восторг у зрителей. Настя и Саша выложились на максимум, чтобы нивелировать ошибку в начале программы, но для себя всё равно получили не очень высокие баллы — 73,50.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Завершали первый соревновательный день у пар Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — коллеги Косторной/Куницы по группе Сергея Рослякова. Их страстное танго тоже не обошлось без ошибок: подвёл параллельный тройной лутц, на котором судьи отметили недокрут больше четверти оборота. Выброс тройной флип Наташа исполнила классно, словно это ей ничего не стоило, а высокие поддержки смотрелись очень эффектно. Визуально спортсмены претендовали на лидерство, но 72,69 балла отправили их на текущее третье место — под Юлию Артемьеву/Алексея Брюханова и Анастасию Мишину/Александра Галлямова.

Не исключено, что после произвольной программы текущая тройка лидеров изменится, хотя Мишина и Галлямов объективно обречены в Омске на золото. Другое дело — серебро и бронза. За них обязательно развернётся борьба.

Косторная с Куницей тоже в ней примут участие: от призового места прямо сейчас их отделяет менее пяти баллов.