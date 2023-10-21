Замороженная принцесса. Щербакова разбила сердечки новым номером на Гран-при в Омске

Аня очаровала чудесным танцем и показала, что она в отличной форме!

Неописуемой ледяной красотой пленила болельщиков Анна Щербакова 21 октября на открытии этапа Гран-при в Омске. Олимпийская чемпионка привезла в Сибирь китайскую премьеру — показательный номер Frozen, который имел оглушительный успех во время недавних гастролей наших фигуристов в Пекине.

В России этот номер Аня прежде ещё не катала, и именно Омску повезло принять его первым. Хрупкая, нежная фигуристка перевоплотилась в загадочное создание с неведомой планеты и за три минуты рассказала языком тела восхитительную историю.

Новинка зашла зрителям с первой секунды: оторваться от волшебного действа у них не было ни единого шанса!

Долгожданная премьера из Китая

Этапы Гран-при России продолжают радовать выступлениями именитых фигуристов в рамках церемоний открытия. Турнир в Омске украсили показательные программы танцевального дуэта Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. До этого они уже приезжали на этап Гран-при в Уфе, где отлично дали старт соревнованиям. Однако Омску выпала особая удача: на его ледовой арене состоялась премьера нового номера Анны Щербаковой под песню певицы Мадонны Frozen.

Премьера для России. В начале октября необычную показательную олимпийской чемпионки оценили в Китае, где наши фигуристы три дня участвовали в грандиозном ледовом шоу. Российские болельщики тоже следили за происходящим там через соцсети и сразу отметили шикарную постановку Ани.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Конечно, всем очень хотелось, чтобы она поскорее представила Frozen на родном льду. Казалось, это случится на открытии первого этапа Гран-при в Уфе, но там спортсменка решила откатать программу «17 мгновений весны», с которой завоевала третье место на турнире шоу-программ.

А вот в Омск Аня наконец-то привезла Frozen и устроила настоящий мини-спектакль!

Магия замороженной принцессы

Болельщики в Омске поддерживали Аню, словно она собиралась соревноваться. Стоило ей царственно выехать на середину катка в изумительном бело-голубом платье, усыпанном кристаллами, как с трибун раздалось: «Аня, давай!» А когда фигуристка заняла начальную позу, крикнули: «Аня, ты лучшая!» С таким тёплым приёмом откататься иначе, чем идеально, было бы обидно, но Аня действительно безупречно справилась с прокатом.

Небольшая заминка едва не произошла из-за головного убора — сверкающей короны с сосульками, заслоняющими лицо. После небольшого перформанса Аня эффектно сняла корону и аккуратно положила на лёд, но в последний момент украшение зацепилось за рукав платья. Девушка не растерялась и быстро разобралась с проблемой. Из образа тоже не вышла: ледяная принцесса уверенно готовилась к первому прыжку в программе — тройному флипу. Приземлила его очень чётко и с хорошим длинным выездом. Вторым прыжком Аня пушинкой сделала двойной аксель. Очень красиво!

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Мастерски Аня исполнила и сложные комбинированные вращения, которыми всегда восхищала на турнирах. Великолепную растяжку она продемонстрировала на серии спиралей: поднимала ножку к уху, вытягивала в поперечный шпагат с наклоном, ловко проворачивалась во флажке и получала от каждого па огромное удовольствие.

На льду кружилась бесподобная Снегурочка из сказки, и все её движения раскрывали удивительную историю красоты, силы и бесконечной веры. Аня не отпускала внимание зрителей до самого конца, и было очень жалко, когда номер подошёл к концу: хотелось, чтобы танец зимней принцессы продолжался. Чтобы это была не одна программа на три минуты, а полноценный спектакль на пару часов.

Финальным аккордом выступления Ани стали головокружительный бильман и драматичное раскрытие огненного сердца на груди. Лёгким касанием руки она отклеила льдинку на платье и явила свету спрятанный там красный кусочек ткани. А через мгновение тем же лёгким касанием скрыла его обратно. Волшебство, да и только!

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Снегурочка в аэропорту

После проката олимпийской чемпионки с трибун снова закричали: «Аня, ты лучшая!» Показательная программа Frozen болельщикам очень понравилась. Российская премьера прошла на ура! Но, прежде чем отправиться переодеваться, девушка задержалась на арене, чтобы раздать автографы многочисленным желающим.

Оставаться смотреть состязания она не планировала и определённо спешила, но не могла не уделить несколько минут фанатам. Те, в свою очередь, одарили Аню милыми мягкими игрушками и изысканными букетами цветов.

В аэропорт спортсменка отправилась в ещё узнаваемом образе Снегурочки: на лице красовались узоры из блёсток, а волосы по-прежнему были будто припорошены пудрой.

«Мы тем временем уже в аэропорту после выступления. Во-первых, вот в таком прекрасном виде я нахожусь в аэропорту (показала свой макияж с рисунком из блёсток), а во-вторых, смотрите, кто тут (показала афишу со своим фото)», — записала Щербакова видео для своего телеграм-канала.

Когда и где можно будет вновь увидеть бесподобный новый показательный номер Ани, неизвестно, но он точно станет изюминкой любого мероприятия или ледового шоу.