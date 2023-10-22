«Наш труд смыт в унитаз». Косторная разнесла судейство после дебютного турнира в парах

Соревнования пар на этапе Гран-при России в Омске венчали собой весь турнир «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене». Огромное количество зрителей, топовый состав, сильный технический уровень участников – однако, к сожалению, не обошлось без скандалов.

Как сложилась развязка парного турнира на этапе в Омске, рассказывает «Чемпионат».

Основные ньюсмейкеры на «Сердце Сибири» – дебютанты Алёна Косторная и Георгий Куница.

После первого дня Алёна и Георгий шли на пятой строчке, имея при этом очень хорошие для дебюта баллы. Вечером фигуристка выложила эмоциональный пост и, вероятно, пронесла с собой это состояние и в день произвольной. На первом элементе – каскаде 3-3-2 – Алёна смазала второй прыжок. Эта ошибка как будто бы выбила фигуристку из колеи, и весь остальной прокат на ней как будто не было лица…

Из положительных моментов – подкрутку судьи оценили на второй уровень сложности (день назад был первый), хорошо получился параллельный тройной лутц, выброс тройной флип. На контрольных прокатах произвольная вышла чуть почище, но ребята успели её усложнить: комбинацию флип-тулуп-аксель не прыгает сейчас никто из пар.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

После проката Косторная была эмоциональной и в миксте. Она не стала сдерживаться и честно высказала мнение о судействе в короткой программе, начав с фразы: «Я была недовольна тем, как был оценён наш труд. Он был спущен просто в унитаз».

«Никак не оценю выступление. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценён наш прокат короткой программы. Возмущена просто. В произвольной нас хватило на утреннюю тренировку, на вечерний прокат — уже нет. Но в короткой программе… То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть», — цитирует Косторную «РИА Новости».

Фигуристка подчеркнула, что они с партнёром будут работать, но ей хотелось бы увидеть справедливость. «Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», – добавила Косторная в ответ на вопрос, что означает её эмоциональная реакция.

Косторная/Куница на своём первом этапе Гран-при – четвёртые, после произвольной им удалось подняться на одну строчку выше с результатом в 192,77 балла.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Наошибались в своей индийской произвольной программе Карина Акопова и Никита Рахманин, оказавшись лишь на пятом месте.

В тройке лидеров пары показали более уверенное катание, но без ошибок не обошлось. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заявили в произвольной программе подкрутку в четыре оборота. И ведь сделали – Юля легко скрутила четыре оборота, однако на выезде фигуристы не справились с инерцией и допустили падение. Следом Юля и Лёша упустили каскад из-за степ-аута, но собрались и остальные элементы сделали на плюсы от арбитров. Это позволило паре занять третье место на этом турнире.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. В произвольной они совладали со сложным прыжковым контентом – секвенцией лутц – аксель – аксель и сольным тройным риттбергером, не растеряли уровни на парных элементах. По сравнению с Мемориалом Панина, на котором Наташа и Илья выступали пару недель назад, есть хороший прогресс.

Завершали выступление в турнире пар чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов с «Грёзами любви». Начали прокат они с новой для себя секвенции – сальхов – аксель – аксель. Раньше на соревнованиях они его не исполняли, первая попытка, и сразу на плюсы от арбитров. По базовой стоимости программы фигуристы догоняют основных соперников – Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

После проката без единой ошибки Настя и Саша шутили в беседе с Тамарой Николаевной Москвиной: «Меня Настя спрашивает – а мы в ту сторону поехали?». В хорошем настроении фигуристы из Петербурга. «Вчера Саша катался как футболист, а сегодня – как фигурист», – отметил в трансляции Максим Траньков. Победили Мишина/Галлямов с результатом в 232,98 балла, очень интересно, что покажут их прямые конкуренты через неделю на этапе в Красноярске.