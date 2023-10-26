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Евгения Медведева — о судействе в фигурном катании: как это связано со словами Алёны Косторной про «болото» на Гран-при

Какое «болото» имела в виду Косторная? Кажется, Медведева всё пояснила
Валерия Кукалева
Алёна Косторная / Евгения Медведева
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Евгения не произносила это слово, но, если читать между строк, всё становится понятно.

Со спичем Алёны Косторной в адрес судейства на Гран-при в Омске наверняка успели ознакомиться уже все фанаты фигурного катания. Речь была настолько яркой, что мы с коллегами даже запустили в рабочем чате опрос: что брать в заголовок отчёта, слова про унитаз или про болото?

Тогда победил «унитаз», так что теперь можно поговорить и о «болоте». Что же имела в виду Косторная, говоря о том, что её любимый вид спорта тонет в «болоте»?

Поясняем за унитаз:
«Наш труд смыт в унитаз». Косторная разнесла судейство после дебютного турнира в парах
«Наш труд смыт в унитаз». Косторная разнесла судейство после дебютного турнира в парах

Опять же, все всё понимают. В «болото» можно включить не только судейство, которое поражало непонятными решениями и до недавних Уфы и Омска. В фигурке вообще часто судят по понятиям — не только в русской, но и в международной. А что ещё? Ну, боязнь фигуристов сказать что-то лишнее журналистам, чехарда с танцевальными дуэтами, расхожее мнение, что переход к другому тренеру — предательство…

Так вот, лучше всех недавно высказалась Евгения Медведева, придя в подкаст «Прокат Show» на «Okko Спорт». Например, в ответ на вопрос про судейские кейсы с Аделией Петросян и Марком Кондратюком Женя сказала:

«Сложный вопрос, провокационный, я сказала бы. Была бы я сейчас в спорте, вообще попросила бы вырезать этот вопрос, потому что это опасно для спортивной карьеры. Но нам не грозит катать произвольную перед теми же судьями».

О судействе на первых этапах Гран-при:
Так ли компетентны судьи в фигурке? Они дважды ошиблись с Петросян на Гран-при в Уфе Так ли компетентны судьи в фигурке? Они дважды ошиблись с Петросян на Гран-при в Уфе
Провал Кондратюка на Гран-при в Омске! Судьи помогли Марку, опять нарушив правила Провал Кондратюка на Гран-при в Омске! Судьи помогли Марку, опять нарушив правила

Понимаете, да? По словам Медведевой, неосторожные рассуждения фигуриста о судействе могут стоить ему спортивной карьеры. Нет, спортсмена не выгонят — но могут занижать баллы так, что пропадёт любая мотивация, а главное — ничего не доказать, потому что оценки субъективны. Посыплются регулярные «семёрки» в компонентах и «нули» вместо положительных надбавок — и всё.

Читаем Женю дальше:

«Это всегда преференция лидера. Выслуга лет, так я бы сказала. У Аделии Петросян это, наверное, не совсем актуально, но у Марка это выслуга лет, Олимпийские игры за спиной».

Ну и как? Конечно, этого не скажет никто из действующих фигуристов и специалистов, никто из судей, никто из «бомонда». Но баллы за выслугу лет и титул олимпийского чемпиона — разве это честно и не по понятиям? В каких правилах это прописано? В каком кодексе ISU или ФФККР?

И сама Медведева тоже не раз пользовалась этой преференцией. Оставим в покое многострадальную Олимпиаду с победой Загитовой: самый памятный случай — финал Кубка России, по итогам которого Женя поехала на чемпионат мира 2019 года, а Лиза Туктамышева осталась дома.

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева на финале Кубка России

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева на финале Кубка России

Фото: РИА Новости

А у Петросян — конечно, не выслуга лет, но мы прекрасно понимаем что. Имя тренера и принадлежность группе Этери Тутберидзе. Помните же, как у Трусовой выскочило неясное ребро сразу после перехода к Евгению Плющенко?

«Есть такое понятие, как разменная монета, даже между видами, — продолжает Медведева. — Поэтому, если вы очень сильно любите фигурное катание, не углубляйтесь, пожалуйста, не надо. С этим тяжело жить даже нам».

То есть любой фигурист может стать разменной монетой, даже не подозревая об этом. Что значит «между видами»? Ну, например, судьи «топят» танцевальный дуэт в обмен на поддержку одиночницы из той же федерации — вероятно, Женя имеет в виду примерно такую модель.

Так вот, судили Косторную, с которой начинался текст, в целом адекватно, хоть и не без мелких странностей.

А про «болото» она была абсолютно права.

Ещё про дерзкую Алёну:
Косторная только перешла в пары, а уже недовольна. Может, стоило остаться в одиночном? Косторная только перешла в пары, а уже недовольна. Может, стоило остаться в одиночном?
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