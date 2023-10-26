Какое «болото» имела в виду Косторная? Кажется, Медведева всё пояснила

Евгения не произносила это слово, но, если читать между строк, всё становится понятно.

Со спичем Алёны Косторной в адрес судейства на Гран-при в Омске наверняка успели ознакомиться уже все фанаты фигурного катания. Речь была настолько яркой, что мы с коллегами даже запустили в рабочем чате опрос: что брать в заголовок отчёта, слова про унитаз или про болото?

Тогда победил «унитаз», так что теперь можно поговорить и о «болоте». Что же имела в виду Косторная, говоря о том, что её любимый вид спорта тонет в «болоте»?

Опять же, все всё понимают. В «болото» можно включить не только судейство, которое поражало непонятными решениями и до недавних Уфы и Омска. В фигурке вообще часто судят по понятиям — не только в русской, но и в международной. А что ещё? Ну, боязнь фигуристов сказать что-то лишнее журналистам, чехарда с танцевальными дуэтами, расхожее мнение, что переход к другому тренеру — предательство…

Так вот, лучше всех недавно высказалась Евгения Медведева, придя в подкаст «Прокат Show» на «Okko Спорт». Например, в ответ на вопрос про судейские кейсы с Аделией Петросян и Марком Кондратюком Женя сказала:

«Сложный вопрос, провокационный, я сказала бы. Была бы я сейчас в спорте, вообще попросила бы вырезать этот вопрос, потому что это опасно для спортивной карьеры. Но нам не грозит катать произвольную перед теми же судьями».

Понимаете, да? По словам Медведевой, неосторожные рассуждения фигуриста о судействе могут стоить ему спортивной карьеры. Нет, спортсмена не выгонят — но могут занижать баллы так, что пропадёт любая мотивация, а главное — ничего не доказать, потому что оценки субъективны. Посыплются регулярные «семёрки» в компонентах и «нули» вместо положительных надбавок — и всё.

Читаем Женю дальше:

«Это всегда преференция лидера. Выслуга лет, так я бы сказала. У Аделии Петросян это, наверное, не совсем актуально, но у Марка это выслуга лет, Олимпийские игры за спиной».

Ну и как? Конечно, этого не скажет никто из действующих фигуристов и специалистов, никто из судей, никто из «бомонда». Но баллы за выслугу лет и титул олимпийского чемпиона — разве это честно и не по понятиям? В каких правилах это прописано? В каком кодексе ISU или ФФККР?

И сама Медведева тоже не раз пользовалась этой преференцией. Оставим в покое многострадальную Олимпиаду с победой Загитовой: самый памятный случай — финал Кубка России, по итогам которого Женя поехала на чемпионат мира 2019 года, а Лиза Туктамышева осталась дома.

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева на финале Кубка России Фото: РИА Новости

А у Петросян — конечно, не выслуга лет, но мы прекрасно понимаем что. Имя тренера и принадлежность группе Этери Тутберидзе. Помните же, как у Трусовой выскочило неясное ребро сразу после перехода к Евгению Плющенко?

«Есть такое понятие, как разменная монета, даже между видами, — продолжает Медведева. — Поэтому, если вы очень сильно любите фигурное катание, не углубляйтесь, пожалуйста, не надо. С этим тяжело жить даже нам».

То есть любой фигурист может стать разменной монетой, даже не подозревая об этом. Что значит «между видами»? Ну, например, судьи «топят» танцевальный дуэт в обмен на поддержку одиночницы из той же федерации — вероятно, Женя имеет в виду примерно такую модель.

Так вот, судили Косторную, с которой начинался текст, в целом адекватно, хоть и не без мелких странностей.

А про «болото» она была абсолютно права.