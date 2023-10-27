«Она здесь. Просто посмотрю на неё ещё немного». Легендарная Тара Липински стала мамой

Олимпийская чемпионка Тара Липински обрела долгожданное материнское счастье! 41-летняя фигуристка из США в течение пяти лет отчаянно пыталась забеременеть, но все попытки были безнадёжны. Пережив несколько выкидышей и серьёзную операцию, она отказалась сдаваться и вместе с мужем, продюсером Fox Sports Тоддом Капостаси, воспользовалась суррогатным материнством.

Несмотря на первоначальное недоверие к такому способу появления малыша на свет, сейчас Тара бесконечно счастлива и блаженствует в новой роли. Кадры очаровательной девочки в пинетках в виде коньков она уже разместила в своих соцсетях, а ещё честно рассказала, какой долгий путь им пришлось преодолеть с супругом, чтобы наконец-то стать родителями.

Не только долгий, но и очень трудный. Зато в награду они получили бесценного крохотного ангелочка! И с ним не сравнится никакое олимпийское золото.

Легендарная 15-летняя олимпийская чемпионка из США

Тара Липински покорила мир в 1998 году, когда ей было всего 15 лет. Тогда юная американская одиночница триумфально выиграла Олимпийские игры в японском Нагано, а годом ранее также завоевала титул чемпионки мира. В продолжении любительской карьеры спортсменка не видела смысла, поэтому сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу. За это время Тара успела отметиться победой на первенстве планеты среди профессионалов, но в 19 лет у неё обострилась старая травма бедра, и она вынужденно попрощалась с фигурным катанием.

Тара Липински Фото: Ruediger Fessel/Getty Images

Расставание с большим спортом позволило девушке реализоваться в других сферах. Она много снималась в кино, даже сыграла главную роль в фильме «Ледяной ангел», а позже нашла себя на комментаторском поприще. Так, на Олимпиаде в Сочи Тара от души болела за Юлию Липницкую, называла её классной и, наверное, отчасти видела в ней отражение прошлой себя.

Карьера на ТВ шла у Липински в гору, и она не спешила обзаводиться семьёй. Однако судьба сама настигла её практически на работе. С будущим мужем она познакомилась в 2015 году на церемонии вручения телевизионной премии Sports Emmy Awards. Вручая ему награду, Тара и не подозревала, что через несколько месяцев согласится выйти за него замуж!

«Поймала себя на мысли, что вряд ли могу быть счастливее, чем сейчас»

Тянуть с предложением руки и сердца белокурой красавице успешный продюсер, конечно, не стал. В декабре 2015-го Тара и Тодд сменили статус обычных влюблённых на жениха и невесту. К свадьбе готовились полтора года: торжество состоялась лишь 24 июня 2017-го. Но пышная романтическая церемония однозначно стоила того, чтобы подождать! Ослепительная Липински в белоснежном дизайнерском платье затмевала само солнце в чудесный день, а в её подружках значился друг и коллега на комментаторском посту Джонни Вейр. Известный бывший фигурист великолепно справился с доверенными ему обязанностями и привнёс нотку эпатажа в праздник.

И всё же главной звездой вечера, безусловно, являлась невеста. Её поток нежных чувств зашкаливал и после завершения гуляний.

Свадьба Тары Липински Фото: из личного архива Тары Липински

«Теперь я официально миссис Капостаси. Вчера был лучший день в моей жизни. В один момент во время церемонии я поймала себя на мысли, что вряд ли могу быть счастливее, чем сейчас.

Его свадебные обещания навсегда останутся в моём сознании. Я так счастлива и так люблю тебя, Тодд», — делилась эмоциями Липински в своих соцсетях на следующий день после свадьбы.

Но Тара ошибалась. Она действительно могла быть ещё счастливее, чем во время обмена клятвами любви и верности с избранником. Правда, для этого понадобились долгие пять лет, полные боли и отчаяния…

«Ни одна женщина не должна жить с болью»

Тара не подозревала, что стать мамой окажется намного сложнее, чем олимпийской чемпионкой. В своих соцсетях она рассказала, что пережила четыре болезненных выкидыша, шесть неудачных попыток ЭКО, 24 раза лежала под наркозом и перенесла операцию из-за эндометриоза — очень серьёзного гинекологического заболевания, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя. До постановки диагноза Тара не подозревала о существовании данного недуга, но, пройдя через сложное лечение, посчитала своим долгом поддержать других женщин.

Тара Липински в больнице Фото: из личного архива Тары Липински

«Я знаю, что могла бы не делиться своим опытом, однако не хотела упускать возможность помочь даже нескольким людям — сообщить и поддержать других женщин, которые, возможно, борются с этой болезнью.

Я всегда чувствовала себя энциклопедией того, что может физически пойти не так с моим телом, и гордилась этим. Ирония моего диагноза заключается в том, что я почти ничего не знала о заболевании, которым страдает каждая 10-я женщина в мире. Это 176 миллионов человек. Я никогда не слышала, чтобы другая женщина упоминала эндометриоз или связанные с ним осложнения и боль.

И это определённо показывает недостаток информации о заболевании. Я думаю, что, чем больше мы говорим об эндометриозе, тем более активно можем лечиться. Мне кажется, это такая тема, на которую женщины обычно не любят говорить, и они стараются просто терпеть. Но ни одна женщина не должна жить с болью», — гласит пост Липински в соцсетях.

К сожалению, ни операция, ни ЭКО так и не помогли Таре забеременеть. Она очень упорно боролась, однако за пять лет мечта о малыше по-прежнему оставалась за пределами материального мира.

«Тебя так любят. Ты — всё»

Всё это время Тара и её муж, безусловно, знали о возможности суррогатного материнства. Другое дело, что фигуристка относилась к данной услуге со скепсисом. В определённой степени она ей просто не доверяла и надеялась, что сможет сама выносить ребёнка. И всё-таки после очередного мучительного выкидыша Тара решила попробовать. Желание стать мамой пересилило любые сомнения.

В качестве суррогатной матери была избрана девушка по имени Микайла. Эмбрион Тары и Тодда перенесли в неё в начале этого года, и супруги на протяжении всех девяти месяцев с трепетом ждали своего малыша.

Встречали его прямо на родах. Липински хотела максимально прочувствовать каждый этап рождения ребёнка и ничего не упустить. В родильном зале она включила любимую песню и разрыдалась от переполнявших её эмоций!

В итоге на свет появилась милейшая девочка, которую назвали Джорджи. В соцсетях фигуристка официально представила кроху публике: после многолетнего сражения за счастье материнства, она наконец-то победила!

Тара Липински Фото: из личного архива Тары Липински

«Знакомьтесь, Джорджи Уинтер. Мы так благодарны, что можем объявить, что наша малышка здесь. Это кажется чем-то нереальным, и я так счастлива, как никогда раньше не была. Этот маленький эмбрион, который мы с Тоддом создали вместе, пришёл в эту жизнь. Мы так благодарны и всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Микайла, спасибо, что благополучно перенесла её в наши руки.

Оглядываясь на последние пять лет, я не могу не думать обо всех этих уколах, операциях, восстановлении после выкидышей и неудачных подсадок, которые я перенесла, о выкидышах, которые, казалось, с каждым разом ломали меня всё сильнее, о временах, когда мы с Тоддом думали, что наша мечта никогда не сбудется.

Мне бы хотелось, чтобы мы никогда не проходили через это, но я благодарна, что каким-то образом нашла в себе силы продолжать, хотя думала, что не смогу, — и нам очень повезло.

Джорджи, мы думали о тебе уже 5 лет. Тебя так любят. Ты — всё», — написала Липински в своих соцсетях.

Как и любой младенец, Джорджи не даёт новоиспечённой маме толком высыпаться, но для Тары Липински эта усталость в радость. Зачем ложиться спать, когда можно любоваться прелестной малюткой?

Тара Липински с новорожденной дочерью Фото: из личного архива Тары Липински

«Плачущий ребёнок, бессонные ночи. Даже когда говорю себе: «Давай, вздремни часик», — я слишком взволнована. Я такая: «Она здесь. Просто посмотрю на неё ещё немного», — цитируют Тару Липински в издании People.

Однако задерживаться в декрете олимпийская чемпионка не планирует. Она надеется, что сможет брать дочку с собой на работу и со спокойной душой комментировать соревнования.

И кто знает, может быть, подросшая Джорджи в недалёком будущем попросит отвести её на каток. Чтобы однажды тоже стать олимпийской чемпионкой, как её легендарная мама.