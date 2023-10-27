Екатерина Боброва и её муж Андрей Депутат ждут второго ребёнка.

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«С юмором всё ОК!» Наша олимпийская чемпионка креативно объявила о беременности

Олимпийская чемпионка Сочи в команде и ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва порадовала болельщиков радостной новостью — да не напрямую, а с юмором, завуалированно.

«Внимание! Трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить это дома!» — гласит предупреждение перед видео, которое Екатерина выложила в соцсетях.

А потом начинается само действие. Главная героиня сидит за столом и поочерёдно дегустирует лапшу быстрого приготовления, бургер, шпроты, чипсы и арбуз, запивая лимонадом. Фоном играет песня группы «Чайф» — «Бутылка кефира, полбатона».

Когда еда заканчивается, Екатерина расстраивается, но находит решение — выходит из-за стола и возвращается с порцией мороженого, как бы невзначай демонстрируя зрителю увеличившийся живот.

Фигуристка подтвердила «Чемпионату» радостную новость — она беременна, они с мужем Андреем Депутатом, который выступал в парном катании, ждут второго ребёнка. Первый, сын Саша, родился 13 апреля 2019 года — через год после завершения Екатериной спортивной карьеры.

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В комментариях отреагировали на прекрасное событие.

«Поздравляю!» — написал экс-фигурист Александр Энберт.

«Поздравляю! Молодцы!» — слова олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

«С юмором всё ОК! Поздравляю, здоровья и всего самого наилучшего», — подписчица ievahel отметила креативность подхода.

Андрей Депутат с удовольствием поддержал шутку жены. «Еду отправляйте по адресу: МО, Истринский район…» — прокомментировал он публикацию Екатерины.