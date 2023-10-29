Бойкова/Козловский читают мысли тренеров! Есть ли прогресс после перехода к Тутберидзе?

Лучшие парники мира пока входят в сезон неидеально. На прошлой неделе в Омске с помарками катались Анастасия Мишина/Александр Галлямов, сейчас в Красноярске не без ошибок выступили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Золото осталось за ними, но обоими прокатами пара недовольна.

После перехода в группу к Этери Тутберидзе Бойкова/Козловский выдали два блестящих выступления на контрольных прокатах. К выступлениям Саша и Дима подошли в отличной форме, тогда к их программам практически не было придирок – хоть выходи на чемпионат России. Казалось, будто и переход фигуристы не заметили, раз удалось добиться такой чистоты на старте сезона.

Но после прокатов в «Мегаспорте» пара переболела, уже в соревновательном режиме начали вылезать ошибки. Однако прогресс с новыми тренерами определённо есть, и он может дать результат на длинной дистанции. Так в чём же улучшились Саша и Дима?

Раньше у пары частенько вылезала проблема с уровнями на тодесе: в этот раз в Красноярске Бойкова/Козловский исполнили этот элемент в короткой программе на четвёртый уровень (Максим Траньков насчитал таковой и в произвольной). Видно, что очень кропотливая работа идёт в мелочах.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

С выбросов партнёрша стала падать гораздо реже – по одной ошибке случилось на Мемориале Панина и этапе Гран-при в Красноярске. При этом выброс-риттбергер из нынешней произвольной было вытащить крайне сложно. В прямом эфире Траньков разобрал ошибку своих учеников и уже по заходу определил, что пошло не так и над чем стоит работать.

«Я уже говорила о том, что мы меняли технику выбросов, в частности флипа, и меняли немножко технику подкрутки. И было тяжеловато. Первый месяц точно, потому что ничего не получалось, и казалось, что уже ничего не получится. Но тренеры настаивали, и у всё получилось», – рассказала Александра Бойкова в миксте после проката.

Самое главное, что у пары есть буквально телепатическое взаимопонимание с новыми тренерами. В зоне «кисс энд край» Саша посмотрела в камеру и обратилась к Максиму Транькову, который в этот момент сидел в Москве на комментаторской позиции:

«Максим, прости! Когда-нибудь нам удастся этот риттбергер, и в короткой, и в произвольной».

Сразу после этого Максим ответил: «Не когда-нибудь, а буквально на следующем старте», и Саша, не слыша комментариев, повторила его слова: «На следующем старте». Напомним, меньше полугода прошло с момента перехода.

Павел Слюсаренко, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Алексей Тихонов в «кике» на этапе Гран-при в Красноярске Фото: Первый канал

В новом штабе отношение к оплошностям в прокатах как будто бы стало ещё более жестким, хотя Саша и Дима всегда к себе строги. В комментариях теперь часто проскакивают слова «непозволительно» и «непростительно», что только сильнее подчёркивает серьёзный настрой фигуристов на борьбу. Очень любопытно посмотреть, что же получится у пары через месяц на этапе в Москве.