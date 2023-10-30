«Чушь где-то ловите». Стиль общения 83-летней Елены Чайковской расстраивает

Если бы Кодекс этики работал, дело бы пришлось завести против главного тренера сборной России по фигурному катанию.

В ноябре 2022 года неожиданно умер легендарный Александр Горшков — олимпийский чемпион в танцах на льду c Людмилой Пахомовой, более 10 лет занимавший должность президента Федерации фигурного катания России (ФФККР).

Александр Георгиевич руководил федерацией с 2010 года и трижды переизбирался, причём весной 2022 года — безальтернативно: других кандидатов не было. Пост президента Горшков совмещал с должностью главного тренера сборной России — номинальной, но всё же заметной.

Все относились с большим уважением и к спортивной карьере Горшкова, и к чиновничьей, но всё же Александр Георгиевич стал мемом и в комментариях над ним иногда подтрунивали.

Дело в том, что пожилой специалист комментировал все новости одинаково: «Я об этом не в курсе». Будь то переход Медведевой к Орсеру, возвращение Трусовой от Плющенко к Тутберидзе или какой-нибудь грандиозный судейский скандал. Мы в журналистских кругах даже шутили, что не нужно звонить главе ФФККР ради эксклюзива — можно сразу написать, что он не в курсе. Но, конечно, никто так не делал.

Когда Александр Горшков скончался, в высшем руководстве федерации явно назрела смена поколений. Исполняющим обязанности президента вскоре стал 47-летний Антон Сихарулидзе, но на посту главного тренера сборной Горшкова сменила… Елена Чайковская. Александр Георгиевич умер на 77-м году жизни, а Елена Анатольевна вступила в должность в 83.

Ещё раз: главный тренер сборной России по фигурному катанию — номинальная должность. Главный тренер не выходит с фигуристами на лёд (это и невозможно при таком обилии тренировочных групп), не ставит им четверные и не обсуждает программы абсолютно со всеми сборниками. Так что быть главным тренером фигуристов может и человек в возрасте.

Елена Чайковская Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер логично возглавляет тренерский совет, по этому поводу в официальных документах ФФККР написано:

тренерский совет — совещательный орган федерации;

среди целей и задач — экспертиза планов подготовки фигуристов, состава сборной и выступлений спортсменов;

основные задачи — разработка предложений по развитию фигурного катания в России, участие в разработке календаря соревнований, предложения по составу, предложения по критериям отбора в команду.

Таким образом, главный тренер отвечает за мыслительные процессы в федерации. И нет каких-то числовых доказательств, которые покажут, что руководству нашей фигурки нужно тотальное омоложение. До бана фигуристами ковались регулярные победы, да и после него наша фигурка скорее живёт, чем умирает: серия Гран-при, конечно, скучновата, но чемпионат России и новые турниры — однозначно в плюс.

Однако вопросы всё же есть, и в частности к Елене Чайковской. Очень настораживают её месседжи к прессе, и последний, про 483 человека во время выступления Ильи Малинина на этапе Гран-при в США, только укрепил это мнение.

А вот другие высказывания Елены Анатольевны:

«Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить. Я такое не комментирую», — Елена Чайковская «Р-Спорту» об инсайде, что тренерам запрещено брать в группы Валерия Ангелопола.

«Никаких комментариев я не даю. Ха-ха! Откуда вы взяли такую херню? Не звоните мне по этим поводам, я занята. Не могу с вами развлекаться», — Елена Чайковская «Спорт-экспрессу» о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузию (что вскоре подтвердилось).

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несёте все время, сил уже нет никаких это слушать», — Елена Чайковская «Р-Спорту».

«Чушь где-то ловите», «херня», «несёте фигню» — напрашивается бородатый анекдот про прачечную и министерство культуры. Если показать эти фразы далёкому от фигурного катания человеку, он, скорее всего, подумает о стиле общения неблагополучных районов, а не о 83-летней заслуженном тренере СССР и России, заслуженном деятеле искусств.

Татьяна Тарасова тоже иногда допускает в разговоре с журналистами резкие высказывания, но, кажется, всё-таки не настолько. Да и Татьяну Анатольевну к вежливости не обязывает должность: она, конечно, тоже входит в тренерский совет, но не является ни его председателем, ни главным тренером сборной России.

Татьяна Тарасова и Елена Чайковская Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Елену Анатольевну явно раздражают частые звонки журналистов, и в её возрасте это абсолютно объяснимо. Но, может, тогда не стоит занимать такой серьёзный пост, подразумевающий общение с прессой? И поставить на него кого-то более молодого? Ведь Елена Чайковская явно устала от общения, и такого рода высказывания разрушают и её репутацию, и репутацию российского фигурного катания в глазах болельщиков.

Если бы Кодекс этики ФФККР работал, федерации пришлось бы завести дело на главного тренера сборной России.