Умер Олег Протопопов. В 60-е годы они с Людмилой Белоусовой царили в парном катании

Первые титулы чемпионов мира и Европы

Только после олимпийского успеха Белоусова и Протопопов стали чемпионами мира и Европы: это случилось в 1965 году. Именно это время стало расцветом пары — они были женаты более пяти лет и красиво раскрывали на льду образ влюблённых.