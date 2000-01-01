Умер Олег Протопопов. В 60-е годы они с Людмилой Белоусовой царили в парном катании

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Фигурист скончался на 92-м году жизни
Фигурист скончался на 92-м году жизни
Великий Олег Протопопов прожил 91 год и умер 3 ноября 2023 года. В паре с Людмилой Белоусовой он собрал множество наград.
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Будущие партнёры и супруги познакомились на семинаре в 1954 году и решили выступать вместе — фигуристам показалось, что они очень подходят друг другу.
Будущие партнёры и супруги познакомились на семинаре в 1954 году и решили выступать вместе — фигуристам показалось, что они очень подходят друг другу.
Первого титула пришлось ждать долго
Первого титула пришлось ждать долго
Но большие успехи пришли не сразу: только в 1962 году пара выиграла чемпионат СССР. На чемпионатах мира и Европы Белоусова и Протопопов стали вторыми, уступив соперникам из Канады.
Золото второй Олимпиады
Золото второй Олимпиады
Людмила и Олег не стали призёрами своих первых Игр — Скво-Вэлли-1960 — но подошли в числе фаворитов ко вторым, в Инсбруке. Советские фигуристы стали чемпионами с преимуществом в один судейский голос.
Первые титулы чемпионов мира и Европы
Первые титулы чемпионов мира и Европы
Только после олимпийского успеха Белоусова и Протопопов стали чемпионами мира и Европы: это случилось в 1965 году. Именно это время стало расцветом пары — они были женаты более пяти лет и красиво раскрывали на льду образ влюблённых.
Всего в активе великих фигуристов четыре золота с чемпионатов Европы и столько же — с чемпионатов мира. Все медали были завоёваны в период с 1965 по 1968 год.
Всего в активе великих фигуристов четыре золота с чемпионатов Европы и столько же — с чемпионатов мира. Все медали были завоёваны в период с 1965 по 1968 год.
Подтверждение олимпийского титула
Подтверждение олимпийского титула
На Олимпиаде в Гренобле 1968 года советские фигуристы триумфально выиграли обе программы. Белоусова и Протопопов стали двукратными олимпийскими чемпионами, не удостоившись оценок 6.0 только из-за первого стартового номера в разминке.
Спад карьеры и побег в Швейцарию
Спад карьеры и побег в Швейцарию
Карьера титулованной пары объективно пошла на спад, но, завершив карьеру, они остались в фигурном катании и стали выступать с Ленинградским балетом на льду.
Находясь на гастролях в Швейцарии, спортсмены попросили у местных властей политического убежища и получили его, заработав обструкцию на родине.
Находясь на гастролях в Швейцарии, спортсмены попросили у местных властей политического убежища и получили его, заработав обструкцию на родине.
Визиты в Россию
Визиты в Россию
После распада СССР Белоусова и Протопопов приезжали в Россию в 2003 и 2005 годах, а потом посещали Олимпиаду 2014 года в Сочи.
Смерть Белоусовой
Смерть Белоусовой
Людмила Евгеньевна скончалась в 2017 году в Швейцарии. Любимый супруг пережил её на шесть лет.
Умер Олег Протопопов. В 60-е годы они с Людмилой Белоусовой царили в парном катании
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