«Здесь написано «Больно мне». Знаменитый фигурист выражает свои эмоции в искусстве

Не так часто среди спортсменов можно встретить многогранных личностей, которые увлечены чем-то, помимо спорта. Марк Кондратюк в этом плане уникальный человек: помимо фигурного катания, он всерьёз увлечён искусством. Молодой фигурист пишет картины в современном стиле и даже организует свои выставки. Одна из них, под названием «Из прошлого 2020–2022», прошла 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в ЦСКА. Марк представил 22 работы из серии «Уроборос».

Уроборос — это один из древнейших символов, который изображается в виде змеи, кусающей себя за хвост. У него есть множество трактовок, но Марк видит в нём двойственность жизни. Картины из этой серии нарисованы в чёрно-белых цветах — зритель сам должен решить, во что окрашена его жизнь.

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка — микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ.

«Из прошлого» — мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать её с новыми будущими веяниями», — слова Марка о концепции выставки.

Посмотреть на работы Кондратюка пришло множество его поклонников. Познакомились с творчеством молодого художника и другие посетители ЦСКА, пришедшие на выставку спортивных наград.

«Наш Марк рисует не просто так. На самом деле он не профессиональный художник, он этому не учился. Но если мы посмотрим, мы увидим графические работы с хорошей композицией. Отчасти они работают как психологическая реабилитация, потому что нагрузки, которые выносят наши спортсмены, они великие. Если присмотреться к этой картине (показывает), здесь написано «Больно мне». Это художественный выход его эмоций», — рассказывала экскурсовод посетителям.

Картины Марка Кондратюка Фото: «Чемпионат»

Картины Марка Кондратюка Фото: «Чемпионат»

Картины Марка Кондратюка Фото: «Чемпионат»

В подкасте «Ход коньком» Марк признавался, что через творчество действительно выражает и перерабатывает свои мысли, эмоции, боль. Но рисует он не ради арт-терапии, а для души.

«Если мне что-то нравится, я делаю, если нет — то я стараюсь каким-либо образом этого не делать. А если я за что-то берусь, то я стараюсь относиться к этому серьёзно. В каком-то смысле мне важно поделиться своим творчеством», — рассказывал Марк.

Любовь к искусству Кондратюку привили мама и бабушка — они с детства водили фигуриста по музеям. В один из таких визитов у Марка и проснулся интерес к современному искусству. Фигурист посетил галерею Тейт Модерн в Лондоне и, к своему удивлению, понял смысл выставленных картин. Затем он посмотрел фильм про художника Жан-Мишеля Баския и окончательно влюбился в искусство, а вскоре сам начал писать картины.

Вдохновение Кондратюк черпает из любого проявления творчества — книг, картин, музыки, фильмов. При этом фигурист отмечает, что его работы вторичны и он не привносит в искусство чего-то нового. Тем не менее болельщики с удовольствием следят за творчеством Марка и пытаются разгадать смыслы, которые он вложил в те или иные картины.