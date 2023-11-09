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Слушания по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS 9-10 ноября — вся информация онлайн

Дело Валиевой близится к финалу. Первый день суда. LIVE
Екатерина Авдонина Анастасия Матросова
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Дело Валиевой близится к финалу
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Решается не только судьба Камилы, но и то, кому же достанется командное золото Олимпиады-2022.

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Разбирательства вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой длятся уже полтора года, но постепенно подходят к завершению. 9-10 ноября в CAS вновь рассмотрят дело российской фигуристки — до этого суд собирался в конце сентября, однако был отложен для подготовки дополнительных документов. Оперативные новости и комментарии о ходе заседаний будут появляться в нашем онлайне.

Положительный тест на допинг Валиева сдала в конце декабря 2021 года во время чемпионата России, в организме фигуристки был обнаружен триметазидин. Однако известие о нарушении пришло в разгар Олимпийских игр 2022 года после командного турнира, который сборная России с Валиевой в составе выиграла. Открытое допинговое дело не позволило вручить призёрам медали — после судебных заседаний судьба наград наконец решится.

Участники процесса:

  • Камила Валиева;
  • Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);
  • Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);
  • Международный союз конькобежцев (ISU).
Live Анастасия Матросова

В эти выходные Камиле предстоят выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. Накануне фигуристка выложила видео с тренировки:

09:58 Анастасия Матросова

Доброе утро, дорогие читатели «Чемпионата»! Сегодня, 9 ноября, в Швейцарии возобновляются судебные заседания CAS по делу Камилы Валиевой. Ожидается, что слушания продолжатся два дня – в четверг и пятницу.

Все обновления по ситуации и комментарии о процессе будут появляться в нашем лайве.

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