Решается не только судьба Камилы, но и то, кому же достанется командное золото Олимпиады-2022.

Дело Валиевой близится к финалу. Первый день суда. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Разбирательства вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой длятся уже полтора года, но постепенно подходят к завершению. 9-10 ноября в CAS вновь рассмотрят дело российской фигуристки — до этого суд собирался в конце сентября, однако был отложен для подготовки дополнительных документов. Оперативные новости и комментарии о ходе заседаний будут появляться в нашем онлайне.

Положительный тест на допинг Валиева сдала в конце декабря 2021 года во время чемпионата России, в организме фигуристки был обнаружен триметазидин. Однако известие о нарушении пришло в разгар Олимпийских игр 2022 года после командного турнира, который сборная России с Валиевой в составе выиграла. Открытое допинговое дело не позволило вручить призёрам медали — после судебных заседаний судьба наград наконец решится.

Участники процесса:

Камила Валиева;

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);

Международный союз конькобежцев (ISU).