Дело Валиевой близится к финалу. Первый день суда. LIVE

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Разбирательства вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой длятся уже полтора года, но постепенно подходят к завершению. 9-10 ноября в CAS вновь рассмотрят дело российской фигуристки — до этого суд собирался в конце сентября, однако был отложен для подготовки дополнительных документов. Оперативные новости и комментарии о ходе заседаний будут появляться в нашем онлайне.
Положительный тест на допинг Валиева сдала в конце декабря 2021 года во время чемпионата России, в организме фигуристки был обнаружен триметазидин. Однако известие о нарушении пришло в разгар Олимпийских игр 2022 года после командного турнира, который сборная России с Валиевой в составе выиграла. Открытое допинговое дело не позволило вручить призёрам медали — после судебных заседаний судьба наград наконец решится.
Участники процесса:
- Камила Валиева;
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);
- Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);
- Международный союз конькобежцев (ISU).
В эти выходные Камиле предстоят выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. Накануне фигуристка выложила видео с тренировки:
Доброе утро, дорогие читатели «Чемпионата»! Сегодня, 9 ноября, в Швейцарии возобновляются судебные заседания CAS по делу Камилы Валиевой. Ожидается, что слушания продолжатся два дня – в четверг и пятницу.
Все обновления по ситуации и комментарии о процессе будут появляться в нашем лайве.