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Этап Гран-при по фигурному катанию в Казани, юниорки, результаты, ученица Тутберидзе Маргарита Базылюк разнесла соперниц

Суперъюниорка Тутберидзе укатала соперниц в одну калитку! Ученица Плющенко стала лишь 10-й
Дарья Кирюхина
Суперъюниорка Тутберидзе укатала соперниц
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На этапе Гран-при в Казани 12-летняя Маргарита Базылюк показала космическую произвольную, зайдя на четыре элемента ультра-си.

На Гран-при в Казани завершилась яркая битва фигуристок-юниорок. Попытки ультра-си элементов в исполнении хрупких участниц напомнили, что прогресс в женском одиночном не остановить, и оказались отличной прелюдией ко взрослому турниру. На четверные прыжки и тройные аксели пошли сразу пять спортсменок, хотя справиться с поставленной задачей удалось лишь 12-летней воспитаннице Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк.

Именно она ожидаемо показала себя мощнее всех как в короткой, так и в произвольной программе. Будучи самой младшей на этом турнире, Маргарита буквально разгромила соперниц. «Привезла» им 30 баллов и в одну калитку выиграла золото!

Однако на льду столицы Татарстана блистали и другие девочки. Виктория Морозова взяла серебро, а Риана Кадырова — бронзу, которую ей было особенно приятно получить в родной Казани.

Софья Титова из «Ангелов Плющенко» с ультра-си, как ни странно, не рисковала, а неудачная произвольная и вовсе лишила её всякой возможности зацепиться за подиум.

Лишь Базылюк сделала тройной аксель в короткой программе

В первый день соревнований 9 ноября девушки состязались в короткой программе. Ультра-си элементы здесь почти никто не прыгал, но это не стало сюрпризом, ведь четверные прыжки одиночницам в принципе позволяют прыгать только в произвольной. А непосредственно у юниорок есть ещё и дополнительное препятствие: тройной аксель им разрешено выполнять в короткой исключительно в каскаде. Упадёшь с него или допустишь степ-аут — и прощай, целый элемент. Все «прелести» такого расклада с лихвой в прошлом сезоне оценила Софья Титова из «Ангелов Плющенко», а другие спортсменки явно сделали вывод: риск не стоит огромной потери баллов.

Софья Титова

Софья Титова

Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

И всё-таки на турнире в Казани нашлась одна бесстрашная юниорка: Маргарита Базылюк из группы Тутберидзе не раздумывая зашла на три с половиной в каскаде с тройным тулупом и уверенно приземлила оба прыжка. Стоит ли говорить, что она возглавила турнирную таблицу по итогам первого дня? Конечно же, да! Ведь баллы 12-летней Маргариты —72,06 — набирает не каждая взрослая спортсменка в короткой программе.

Ближе всех подобрались к результату Базылюк 14-летняя Виктория Морозова, представляющая школу Татьяны Навки «Наши надежды» (67,09 балла), воспитанница Татьяны Мишиной Агата Петрова из Санкт-Петербурга (66,73 балла) и Милана Лебедева из группы Екатерины Моисеевой в ЦСКА (66,59 балла).

Одна из фавориток этого этапа 14-летняя Софья Титова остановилась после короткой программы на пятой позиции, набрав 64,89 балла. Но было понятно, что в произвольной она обязательно постарается перегнать конкуренток и забраться на пьедестал.

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Отличное выступление дочки олимпийских чемпионов

Попытку ультра-си у девушек в произвольной можно было увидеть уже в первой разминке. Варвара Гордиенко из Краснодара зашла на тройной аксель, но коварный прыжок завершился падением. К сожалению, не единственным. Спортсменку также подвели два каскада, и с тремя падениями она набрала весьма скромные баллы: 101,22 — за произвольную и 153,56 балла — в общей сумме.

По-настоящему серьёзная борьба началась с выхода второй группы участниц. Открывала её Полина Тихонова — дочь чемпионов мира в парном катании Алексея Тихонова и Марии Петровой. Девушка показала уверенное катание с полной отдачей эмоций и парой незаметных визуально помарок. На оглашении оценок в «кисс энд край» её дружно окружили с обеих сторон знаменитые родители, а оценки 123,81 балла за произвольную и 181,57 балла в общей сумме обеспечили текущее лидерство. По итогам соревнований она всё-таки не попала в призы, опустившись на шестое место, но определённо выделилась среди 18 участниц.

Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова в ЦСКА собиралась в произвольной реабилитироваться после потери каскада в короткой программе. Юниорка заявила мощный контент, включающий четверной сальхов, но, скрутив в воздухе четыре оборота, упала. Неудача на козырном элементе потянула другие ошибки. Маша сдвоила два тройных лутца, один из которых должен был идти в каскаде, и, таким образом, осталась без дорогого элемента.

Её нежная красивая программа впечатлила зрителей, но прозвучала совсем не так, как могла бы при отсутствии многочисленных сбоев. А оценки — 104,31 балла за произвольную и 162,10 балла за два проката — совсем не те, которые ожидаешь у девушки с квадом.

Мария Гордеева

Мария Гордеева

Фото: РИА Новости

Питерская одиночница Анастасия Марасанова решила не прыгать тройной аксель и сделала вместо него дупель. Но расчёт избежать ошибок на опасном элементе не ознаменовался успехом. Настя допустила помарку на тройном риттбергере, а вскоре упала с тройного лутца и с трудом справилась с последним каскадом, умудрившись сделать в нём недопустимый третий повтор двойного тулупа. Отметилась спортсменка и огрехом на одном из вращений, где забыла показать базовую позицию «волчок».

Покидала лёд Настя, изрядно поникнув, а скромные оценки — 109,11 балла за произвольную и 166,98 балла за обе программы — усугубили её грустные мысли.

Удивить тройным акселем во второй разминке осмелилась другая юниорка. Елизавета Лабутина из Екатеринбурга стремительно зашла на три с половиной, но из-за большого недокрута упала. Ближе к концу программы она также сделала помарку на выезде с тройного лутца и осталась без одного из каскадов из-за неуверенного приземления со второго тройного лутца. Тем не менее её баллы за прокат выглядели неплохо — 120,15. Но итоговая сумма 179,47 балла для попадания на пьедестал была маловата.

Софью Титову накрыл пубертат?

В третьей разминке трибуны обеспечили максимальную поддержку представительнице Татарстана Риане Кадыровой. Она не прыгала ультра-си, но и без них продемонстрировала высокий уровень подготовки. Чистый прокат окупился высокими оценками: 130,40 балла — за произвольную и 194,74 балла — в общей сумме. Риана лучилась от радости, глядя на табло. А ведь тогда она ещё на знала, что скоро поднимется на третью ступень пьедестала!

Очень горячо болельщики встречали и Софью Титову, ожидая, что она выйдет в лидеры. Однако звёздочка «Ангелов Плющенко» не только отказалась идти на два заявленных тройных акселя, но и не справилась с упрощённым контентом. Отыгрывая эмоции своей героини в постановке под «Лунную сонату», она внезапно упала с тройного лутца, а позже смазала выезд со второго прыжка на каскаде тройной флип — тройной тулуп. Сольный тройной флип Соня приземлила в степ-аут, и появилось ощущение, будто ей мешают невидимые демоны. Куда делась та смелая грозная одиночница, прыгавшая по два трикселя и четверных сальхова в произвольной?

Ранее на этапе Гран-при в Омске Соня говорила, что решила попробовать кататься без ультра-си, чтобы сосредоточиться на презентации программы. Но, похоже, талантливую ученицу Евгения Плющенко настиг пубертат, отсюда и проблемы с прыжками. Остаётся надеяться, что тренеры грамотно проведут её через этот сложный период и она вернётся на привычные лидерские позиции. Пока же на соревнованиях в Казани она заняла 10-е место, заработав 109,37 балла за произвольную и 174,26 балла в общей сумме.

Милана Лебедева стала первой из сильнейшей группы участниц, кто пошёл на ультра-си. Попытка четверного сальхова закончилась для неё падением, но не сбила настрой. Милана великолепно откатала первую часть постановки, контролируя каждое движение, и сохраняла притязания на медаль.

Увы, на вторую половину сил у неё не хватило. Ускорилась музыка, и одиночница стала спешить. В итоге Милана упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп, а в следующем идентичном каскаде недокрутила на тройном тулупе больше половины оборота. Оценки 110,22 балла за произвольную и 176,81 балла за обе программы принесли ей лишь восьмое место.

Виктория Морозова

Виктория Морозова

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Наверное, глядя на фиаско с ультра-си у соперниц, Виктория Морозова решила не рисковать с четверным риттбергером, хотя изначально планировала его показать. Стратегия себя оправдала. Подопечная Ирины Смирновой легко выполнила все элементы, включая три каскада во второй половине программы, и не оставила судейской бригаде ни шанса найти хоть один недостаток в своём выступлении. Более того, она была единственной из участниц, кто откатался в произвольной абсолютно чисто!

За безупречную работу арбитры вознаградили Вику прекрасными баллами: 133,77 — в произвольной и 200,86 — в общей сумме. Такой внушительный результат помог ей удержать второе место и выиграть серебро юниорского Гран-при в Казани.

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Космический прокат 12-летней воспитанницы Тутберидзе

Вряд ли кто-то сомневался, что Маргарита Базылюк сохранит лидерство после короткой, позволив кому-то себя обогнать. Главная интрига заключалась в том, насколько сокрушительной будет её победа и на сколько ультра-си она пойдёт в произвольной программе.

Следовать установленному плану из трёх квадов Маргарита не стала. Но, в отличие от других девушек, владеющих элементами повышенной сложности, выбрала путь не упрощения, а усложнения заявленного контента. В начале проката воспитанница Тутберидзе неожиданно сделала тройной аксель, а уже следом замахнулась на четверной тулуп. С этого квада она упала, но зато уверенно приземлила каскад из четверного сальхова и двойного акселя, а потом, передохнув на тройном риттбергере и вращении, поразила каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. За один этот элемент она набрала 18,58 балла! Фантастика!

Маргарита Базылюк

Маргарита Базылюк

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

После этого каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной лутц воспринимались у Маргариты какими-то суперлёгкими прыжками. Она так играючи с ними расправилась, словно они не требуют ни капли энергии. Зрители не скрывали восторга: новая космическая одиночница Тутберидзе явно способна на равных конкурировать со взрослыми. И это в 12 лет!

В «кисс энд край» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз остались очень довольны вердиктом судей: Маргарита набрала 158,70 балла за произвольную, из которых оценка за технику составила 94,68 балла, а по итогам обеих программ — 230,76 балла. Она не просто без каких-либо вопросов выиграла золото, но и оставила непреодолимую пропасть практически в 30 баллов между собой и вторым местом.

Даниил Глейхенгауз, Маргарита Базылюк, Сергей Дудаков

Даниил Глейхенгауз, Маргарита Базылюк, Сергей Дудаков

Фото: Первый канал, кадр из трансляции

Кажется, что никто из юниорок в этом сезоне не составит Маргарите реальную конкуренцию, но не будем спешить с выводами. Поддерживать звенящую форму на всех соревнованиях очень сложно, и не факт, что к главным стартам другие девочки не стабилизируют свой контент, а может быть, даже усилят прыжковый набор.

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