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Валиева бьётся за первую победу в сезоне сразу после суда. LIVE Гран-при Казани

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Этап Гран-при в Казани продолжается произвольными программами. Борьба за медали обещает быть жаркой во всех видах.

После короткой программы лидерство у мужчин захватил Евгений Семененко, но его отрыв минимален. Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин готовы поспорить с действующим чемпионом России за победу.

Среди девушек наиболее близка к золоту Камила Валиева, которая выступает на Гран-при в Казани сразу после слушаний в CAS. В короткой программе ученица Тутберидзе держалась очень хорошо, но в произвольной будет сложнее. Испортить фигуристке настроение способны Софья Муравьёва и Алина Горбачёва, которые готовы блеснуть элементами ультра-си.

А вот у пар лидер железный — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но прямо за ними развернётся огненная битва за серебро и бронзу — претендентов на медали очень много!

Следите за ходом событий на этапе Гран-при в Казани в онлайн-трансляции «Чемпионата».