Валиева бьётся за первую победу в сезоне сразу после суда. LIVE Гран-при Казани

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Этап Гран-при в Казани продолжается произвольными программами. Борьба за медали обещает быть жаркой во всех видах.
После короткой программы лидерство у мужчин захватил Евгений Семененко, но его отрыв минимален. Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин готовы поспорить с действующим чемпионом России за победу.
Среди девушек наиболее близка к золоту Камила Валиева, которая выступает на Гран-при в Казани сразу после слушаний в CAS. В короткой программе ученица Тутберидзе держалась очень хорошо, но в произвольной будет сложнее. Испортить фигуристке настроение способны Софья Муравьёва и Алина Горбачёва, которые готовы блеснуть элементами ультра-си.
А вот у пар лидер железный — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но прямо за ними развернётся огненная битва за серебро и бронзу — претендентов на медали очень много!
Следите за ходом событий на этапе Гран-при в Казани в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Контент мужчин в произвольной программе
Настоящую феерию квадов можно будет увидеть у мужчин-одиночников. Из 11 участников 8 обозначили в заявках четверные прыжки.
Даниил Самсонов планирует сделать четверной лутц, Андрей Мухоротов — четверной сальхов, Фёдор Зонов — два четверных риттбергера, один из которых в каскаде с тройным тулупом.
По три квада хотят приземлить Григорий Фёдоров и Владислав Дикиджи. У Григория это будут четверной флип, четверной лутц и четверной тулуп. У Владислава — четверной лутц и два четверных сальхова: сольный и в каскаде с тройным тулупом.
Ещё трое парней нацелились на четыре квада. Глеб Лутфуллин заявил четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхова. Макар Игнатов — четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп в комбинации с двойным акселем и второй четверной тулуп.
Лидер после короткой программы Евгений Семененко собирается исполнить четверной ритбергер, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и четверной тулуп.
Контент девушек в произвольной программе
Хотя Камила Валиева заслуженно захватила лидерство у девушек в первый соревновательный день, в произвольной её вполне способны догнать ближайшие соперницы: Софья Муравьёва, Алина Горбачёва и Дарья Садкова. Все они намерены показать сегодня ультра-си элементы. Соня заявила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, Алина — два четверных сальхова, один из которых в каскаде с двойным акселем, а Даша — четверной тулуп.
Впрочем, Камила тоже припасла для турнира в Казани собственный козырь и готовится выполнить тулуп в четыре оборота.
Одним из самых ярких событий вчерашних выступлений в короткой программе стал триумфальный прокат Камилы Валиевой. Воспитанница Этери Тутберидзе продемонстрировала невероятно высокий уровень мастерства, безупречно исполнив все элементы. А ведь накануне ей пришлось пережить очередные слушания CAS в отношении её допинг-кейса.
Расписание соревнований
Расписание этапа Гран-при России в Казани 12 октября:
Мужчины, произвольная программа — 13:00
Женщины, произвольная программа — 15:00
Спортивные пары, произвольная программа — 17:00
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на этапе Гран-при в Казани спортсмены сразятся в произвольной программе и разыграют золотые, серебряные и бронзовые медали. Во всех трёх видах намечается интригующая борьба, так что обязательно следите с «Чемпионатом» за ходом соревнований!