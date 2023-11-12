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Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
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17:00 Мск
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Этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани, произвольные программы, онлайн-трансляция, прокат Валиевой

Валиева бьётся за первую победу в сезоне сразу после суда. LIVE Гран-при Казани
Дарья Кирюхина
Валиева бьётся за первую победу в сезоне
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Этап Гран-при в Казани продолжается произвольными программами. Борьба за медали обещает быть жаркой во всех видах.

После короткой программы лидерство у мужчин захватил Евгений Семененко, но его отрыв минимален. Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин готовы поспорить с действующим чемпионом России за победу.

Среди девушек наиболее близка к золоту Камила Валиева, которая выступает на Гран-при в Казани сразу после слушаний в CAS. В короткой программе ученица Тутберидзе держалась очень хорошо, но в произвольной будет сложнее. Испортить фигуристке настроение способны Софья Муравьёва и Алина Горбачёва, которые готовы блеснуть элементами ультра-си.

А вот у пар лидер железный — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но прямо за ними развернётся огненная битва за серебро и бронзу — претендентов на медали очень много!

Следите за ходом событий на этапе Гран-при в Казани в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Как прошли короткие программы на этапе Гран-при в Казани:
Валиева заткнула критиков и заставила всех рыдать. После суда она стала лишь сильнее!
Валиева заткнула критиков и заставила всех рыдать. После суда она стала лишь сильнее!
Контент мужчин в произвольной программе Контент девушек в произвольной программе Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Контент мужчин в произвольной программе

Настоящую феерию квадов можно будет увидеть у мужчин-одиночников. Из 11 участников 8 обозначили в заявках четверные прыжки.

Даниил Самсонов планирует сделать четверной лутц, Андрей Мухоротов — четверной сальхов, Фёдор Зонов — два четверных риттбергера, один из которых в каскаде с тройным тулупом.

По три квада хотят приземлить Григорий Фёдоров и Владислав Дикиджи. У Григория это будут четверной флип, четверной лутц и четверной тулуп. У Владислава — четверной лутц и два четверных сальхова: сольный и в каскаде с тройным тулупом.

Ещё трое парней нацелились на четыре квада. Глеб Лутфуллин заявил четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхова. Макар Игнатов — четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп в комбинации с двойным акселем и второй четверной тулуп.

Лидер после короткой программы Евгений Семененко собирается исполнить четверной ритбергер, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и четверной тулуп.

09:56 Дарья Кирюхина

Контент девушек в произвольной программе

Хотя Камила Валиева заслуженно захватила лидерство у девушек в первый соревновательный день, в произвольной её вполне способны догнать ближайшие соперницы: Софья Муравьёва, Алина Горбачёва и Дарья Садкова. Все они намерены показать сегодня ультра-си элементы. Соня заявила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, Алина — два четверных сальхова, один из которых в каскаде с двойным акселем, а Даша — четверной тулуп.

Впрочем, Камила тоже припасла для турнира в Казани собственный козырь и готовится выполнить тулуп в четыре оборота.

09:11 Дарья Кирюхина

Одним из самых ярких событий вчерашних выступлений в короткой программе стал триумфальный прокат Камилы Валиевой. Воспитанница Этери Тутберидзе продемонстрировала невероятно высокий уровень мастерства, безупречно исполнив все элементы. А ведь накануне ей пришлось пережить очередные слушания CAS в отношении её допинг-кейса.

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Расписание соревнований

Расписание этапа Гран-при России в Казани 12 октября:

Мужчины, произвольная программа — 13:00
Женщины, произвольная программа — 15:00
Спортивные пары, произвольная программа — 17:00

09:02 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на этапе Гран-при в Казани спортсмены сразятся в произвольной программе и разыграют золотые, серебряные и бронзовые медали. Во всех трёх видах намечается интригующая борьба, так что обязательно следите с «Чемпионатом» за ходом соревнований!

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