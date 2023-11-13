«Четверные учить ещё рано». Как выступает Гном Гномыч в свои 10 лет?

Эти выходные сложились для Евгения Плющенко невероятно удачно. Его ученица Софья Муравьёва в условиях жесточайшей конкуренции выиграла четвёртый этап Гран-при России. Учитывая присутствие на турнире Камилы Валиевой, мало кто ожидал такого исхода.

Но, несмотря на всю сенсационность успеха Сони, была ещё одна победа, которая наверняка принесла Евгению не меньше эмоций. Его сын Александр, более известный как Гном Гномыч, взял золото на клубном турнире «Битва школ» и принёс своей академии важные баллы.

Рассказываем, как Плющенко-младший проявил себя на этом старте.

Гном Гномыч установил личный рекорд!

«Битва школ» — это командные соревнования среди спортсменов в возрасте 6-12 лет, которые были созданы в прошлом году. Турнир быстро обрёл популярность среди юных фигуристов, президент ФФКМ Антон Абдурахманов рассказывал, что внутри каждой школы дети борются за то, чтобы попасть на эти соревнования. Выступить на «Битве школ» для ребёнка — это очень круто и престижно.

Совсем недавно такая возможность выпала Александру Плющенко. Сыну знаменитого чемпиона поручили отстоять честь своей академии в соревнованиях по второму спортивному разряду. И он с этим справился прекрасно! Накатал на личный рекорд, взял золото и принёс важные очки команде. Что же он показал на льду?

По правилам турнира, спортсмены выступают только с произвольной программой, так что Александр выдал только один прокат. 10-летний фигурист представил постановку под песни Майкла Джексона, которая явно вдохновлена творчеством его папы. Саша даже позаимствовал фирменные движения Евгения бёдрами! Что же касается прыжков, Плющенко-младший на плюсы исполнил двойной аксель — двойной тулуп, тройной сальхов — двойной тулуп — двойной риттбергер, тройной сальхов и двойной аксель. С недокрутами вполоборота вышли тройные лутц и риттбергер. За свой прокат Александр получил 72,10 балла: 34,60 — по технике, 37,50 — за компоненты. Это личный рекорд фигуриста, в прошлом году на Кубке академии спорта он набрал на десять баллов меньше — 61,89. Так что Саша прогрессирует.

«Я очень горжусь собой. Я очень рад, что уже выступаю на таких масштабных соревнованиях. Будем стремиться вперёд. Я думаю, это не последняя победа на «Битве школ».

Какие цели? Четверные ещё рано. Выучить все тройные и выступить со всеми тройными, всё сделать», — сказал Плющенко-младший после проката.

Плющенко не гонит сына на четверные

Для своего возраста Саша демонстрирует вполне неплохой уровень. Да, порой спортсмены в 10 лет показывают более сложный контент, но в мужском катании, как правило, фигуристы раскрываются после 18. Евгений это понимает, а потому бережёт сына. В приоритете — долгая карьера с минимальным ущербом для здоровья.

«Мы идём планомерно, постепенно, никуда не торопимся — я об этом уже неоднократно говорил. У нас нет такой задачи и цели, чтобы прыгнуть как можно быстрее четверные прыжки и тройной аксель. Он идёт поэтапно, каждая тренировка — новая задача, новая цель. Главное нам пройти жизненный спортивный путь минимально без травм», — сказал Плющенко.

Саше нравится тренироваться под руководством отца, и он даже не рассматривает варианта пойти к другому специалисту. Евгений же считает, что «если куда-то и идти, то только к Алексею Николаевичу Мишину», других тренеров для своего сына он не видит.