Жуткая травма на ЧМ и отказ Мозер работать. Главные испытания Тарасовой/Морозова в спорте

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Главные испытания Тарасовой и Морозова в спорте
Главные испытания Тарасовой и Морозова в спорте
Евгения и Владимир официально завершили карьеру, полную взлётов и падений. На долю выдающейся спортивной пары выпало множество бед от травм и болезней до отказа от них тренера и громких поражений.
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Жуткая травма Тарасовой на чемпионате мира — 2017
Жуткая травма Тарасовой на чемпионате мира — 2017
На тренировке перед короткой программой Женя упала на дорожке шагов, и Вова случайно порезал ей ногу коньком. В больнице девушке наложили 15 швов, но она всё равно мужественно выступила на соревнованиях. В итоге пара завоевала бронзовые медали.
Провал на Олимпиаде-2018
Провал на Олимпиаде-2018
В личных состязаниях на Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристы отлично проявили себя в короткой программе, но завалили произвольную. Неудачный прокат отбросил их на четвёртое место и оставил без желанных медалей.
Отказ Мозер работать
Отказ Мозер работать
В постолимпийском сезоне-2018/2019 тренер Жени и Вовы Нина Мозер внезапно объявила, что больше не хочет работать с ними. Назвав воспитанников «старым проектом», она передала их в руки Максима Транькова, который только постигал азы тренерства.
Отмена чемпионата мира — 2020
Отмена чемпионата мира — 2020
Обретя в 2019 году нового наставника в лице Марины Зуевой в США, спортсмены активно готовились к чемпионату мира — 2020, но его отменили из-за пандемии коронавируса.
Болезни в сезон пандемии
Болезни в сезон пандемии
Во время пандемии Вова заболел коронавирусом, поэтому они с Женей не смогли выступить на первом этапе Кубка России. Позже они также пропустили пятый этап, но уже из-за пневмонии у Жени.
Провал на чемпионате мира — 2021
Провал на чемпионате мира — 2021
Выиграв чемпионат России — 2021, Женя и Вова отправились на чемпионат мира в Стокгольме в статусе главных фаворитов, но грубые ошибки в обеих программах позволили им занять лишь четвёртое место.
Невозможность тренироваться у Зуевой
Невозможность тренироваться у Зуевой
Из-за ограничений во время пандемии фигуристы не смогли вернуться к Марине Зуевой в США и едва не остались без опытного тренера в олимпийском сезоне. К счастью, их взяла под крыло Этери Тутберидзе и подключила к ним других специалистов.
Не стали олимпийскими чемпионами
Не стали олимпийскими чемпионами
На Олимпиаде в Пекине Женя и Вова безупречно откатались в обеих программах, показав высочайшее мастерство, но всё равно стали вторыми. Хозяева турнира Вэньцзин Суй/Хань Цун опередили их на каких-то 0,63 балла.
Поражение от вчерашних юниоров
Поражение от вчерашних юниоров
На первом этапе Гран-при России – 2022 Женя и Вова сенсационно проиграли Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, которые только вышли во взрослые. Это поражение подстегнуло их на других стартах, и на заре карьеры они всё-таки сохранили за собой место в тройке сильнейших пар нашей страны.
Жуткая травма на ЧМ и отказ Мозер работать. Главные испытания Тарасовой/Морозова в спорте
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