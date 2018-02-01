Жуткая травма на ЧМ и отказ Мозер работать. Главные испытания Тарасовой/Морозова в спорте

Поражение от вчерашних юниоров

На первом этапе Гран-при России – 2022 Женя и Вова сенсационно проиграли Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, которые только вышли во взрослые. Это поражение подстегнуло их на других стартах, и на заре карьеры они всё-таки сохранили за собой место в тройке сильнейших пар нашей страны.