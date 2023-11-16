Ученицы Тутберидзе и Плющенко не в форме. Хорошо, что чемпионат по прыжкам перенесли

В этом сезоне у женщин большие проблемы с элементами ультра-си. Даже Валиева, Акатьева и Муравьёва не готовы сейчас блистать.

Федерация фигурного катания России продолжает трансформировать календарь сезона. Изменения коснулись чемпионата России по прыжкам, который должен был состояться с 1 по 4 декабря, а в итоге переехал на 19–22 января. Соревнования пройдут в Москве, арена пока неизвестна.

Вероятно, причиной переноса турнира послужила не лучшая форма наших одиночниц. Девушкам сейчас просто нечем удивлять на таком турнире.

Чемпионат перенесли из-за неготовности Валиевой и других?

Решение о переносе прыжкового турнира не вызывает удивления, поскольку изначально турнир находился под угрозой. В этом сезоне для проведения старта не хватает участников: если с мужчинами всё в порядке, то у женщин много проблем, из-за чего показать свои лучшие прыжки им не удаётся. В первую очередь речь идёт об ультра-си, потому что конкурировать с тройными нелогично — чемпионат России по прыжкам был придуман как раз для того, чтобы демонстрировать сложнейшие элементы.

Лишившись Елизаветы Туктамышевой, которая приостановила карьеру, зрители потеряли возможность наблюдать её прекрасный и, главное, стабильный тройной аксель. В теории этот прыжок могут показать Камила Валиева, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва и Вероника Жилина, но пока ни одна из них не то что не исполнила этот элемент ультра-си в этом сезоне, но даже не попыталась зайти. Единственная, кто приземлила триксель, — это Аделия Петросян, которая, собственно, и является главной претенденткой на звание чемпионки России по прыжкам. У неё есть четверные тулуп и флип, которые в этом году ученица Этери Тутберидзе вставляет в программы. Кроме того, фигуристка может расчехлить квад-риттбергер — тот самый, который её прославил.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У остальных спортсменок квады есть только на бумаге. Алина Горбачёва бьётся с четверным сальховом, равно как Мария Парамонова и Дарья Садкова — с четверным тулупом. Этим же занимается и Камила Валиева — действующая чемпионка турнира. Её главной соперницей в прошлом году была Софья Акатьева. На пике формы она прыгала и квад-сальхов, и квад-тулуп, и триксель, но после травмы повторить успех будет невероятно сложно. Большой прыжковый арсенал и у Вероники Жилиной, но девушка только недавно возобновила тренировки после травмы и вряд ли сможет быстро восстановить элементы ультра-си.

Очевидно, что при таком уровне готовности проводить турнир в начале декабря бессмысленно.

Юниорки могут спасти положение, но нужно ли это?

Что же можно предложить, чтобы заполнить пробел? Ответ очевиден — пригласить юниорок, которые выглядят куда перспективнее. Сейчас на слуху Маргарита Базылюк из «Хрустального», которая владеет трикселем, квад-сальховом и квад-тулупом, причём она способна и на сложные комбинации с ними. Алёна Принёва приземлила лутц в четыре оборота на одном из этапов Гран-при. У Алисы Двоеглазовой с лутцем не сложилось, зато тулуп был засчитан, хотя вне соревновательного проката она может попытаться использовать оба прыжка. Воспитанница «Ангелов Плющенко» Мария Мазур покорила всех четверным тулупом. Ева Зубкова, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина, Варвара Гордиенко — все эти девушки способны показать тройной аксель.

И этот список ещё неполный. Попыток ультра-си было больше: Мария Гордеева, Милана Лебедева, Екатерина Ципухина мечтают о квад-сальхове, а Софья Глаголевская и Лидия Плескачёва — о квад-тулупе. Алиса Юрова на тренировках исполняет тройной аксель, так что вполне может заявиться на турнир с этим прыжком.

С одной стороны, проблему с количеством участников можно решить таким способом, но для шоу-формата, в котором всё-таки проходит чемпионат России по прыжкам, приглашение этих одарённых девушек может не подойти, поскольку широкой публике, к сожалению, фигуристки пока неизвестны. Кроме того, аргументом против является то, что в таком случае необходимо давать шанс юношам, ведь среди них тоже есть звёзды — например, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, — но это невозможно из-за и так длинного списка участников у мужчин. Будет несправедливо дать зелёный свет одним и обделить других.

Поэтому и остаётся надеяться на время. Взрослые спортсменки должны закрыть вопрос с этапами Гран-при, набрать форму и вернуть свои ультра-си, чтобы блеснуть на чемпионате по прыжкам уже в конце января.