Чемпионки России нет, но золото всё равно будет у Тутберидзе? Интриги Гран-при в Самаре

Гран-при России продолжается — на этот раз в Самаре! Соревнования пятого этапа «Волжский пируэт» пройдут с 15 по 19 ноября. За медали поборются как юниоры, так и взрослые, при этом в одиночных дисциплинах традиционно будет высокая конкуренция.

У мужчин масштабное противостояние состоится между Петром Гуменником, Андреем Мозалёвым, Александром Самариным и Романом Савосиным. К сожалению, триумфатор предыдущего этапа Владислав Дикиджи снялся из-за болезни.

Есть и большие потери у женщин: на турнире не выступит действующая чемпионка России Софья Акатьева, всё ещё сражающаяся с последствиями травмы. Тем не менее поклонники тренерской группы Этери Тутберидзе могут не расстраиваться — основная борьба развернётся между воспитанницами «Хрустального».

Юная Дарья Садкова и Майя Хромых не дадут болельщикам заскучать.

«Чемпионат» рассказывает всё, что нужно знать о пятом этапе Гран-при в Самаре, чтобы ничего не упустить.

Список участников

На пятом этапе Гран-при вернутся танцевальные дуэты, заменив на этом посту спортивные пары, но основные битвы пройдут в одиночных разрядах. У женщин после снятия Софьи Акатьевой не осталось практически никакой интриги. Победу наверняка одержит одна из воспитанниц Этери Тутберидзе. Вопрос только кто — Дарья Садкова или Майя Хромых.

А вот у мужчин будет борьба за каждый балл. Пётр Гуменник — не единственный топ-фигурист на этом старте. Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Роман Савосин — каждый из них может выдать два суперпроката.

Женщины: Ксения Гущина, Олеся Козлова, Вероника Малышева, Дарья Садкова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Елена Черникова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Арсений Димитриев, Алексей Ерохов, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Степан Тартыгин, Михаил Терновский.

Танцы на льду: Ульяна Ермакова/Артём Крылов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Расписание

18 ноября, суббота

Мужчины. Короткая программа — 13:00.

Женщины. Короткая программа — 14:45.

Танцы на льду. Ритм-танец — 16:30.



19 ноября, воскресенье

Мужчины. Произвольная программа — 12:30.

Женщины. Произвольная программа — 14:30.

Танцы на льду. Произвольный танец — 16:30.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.