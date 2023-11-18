Борьба учениц Тутберидзе, вторая попытка Гуменника с Rammstein. Гран-при в Самаре — LIVE!

Предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию стартует 18 ноября в Самаре. Состав участников снова урезан: зрители увидят на льду только фигуристов-одиночников и танцевальные дуэты. Спортивные пары готовятся выступить в Москве.
У женщин основная борьба развернётся между ученицами Этери Тутберидзе Дарьей Садковой и Майей Хромых — действующей чемпионке России Софье Акатьевой пришлось сняться из-за травмы. Интересна заявка у мужчин: на лёд выйдут Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Алексей Ерохов, Александр Самарин. Предсказать подиум невозможно!
В танцах на льду хедлайнерами являются действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. За места на подиуме также поборются Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Накануне взрослого этапа Гран-при в Самаре также состоялись соревнования среди юниоров. К сожалению, для подрастающего поколения они ознаменовались крайне неприятным бытовым испытанием: участников заселили в отель с сомнительными условиями проживания.
Список участников
Мужчины: Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Алексей Ерохов, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Степан Тартыгин, Михаил Терновский.
Женщины: Ксения Гущина, Олеся Козлова, Вероника Малышева, Дарья Садкова, Виктория Сафонова (Беларусь), Полина Свириденко, Ксения Синицына, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Елена Черникова.
Танцы на льду: Ульяна Ермакова/Артём Крылов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Расписание соревнований
18 ноября, суббота:
Мужчины, короткая программа — 13:00 (МСК)
Женщины, короткая программа — 14:45 (МСК)
Танцы на льду, ритм-танец — 16:30 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Не успели мы оглянуться, а уже сегодня стартует 5 этап Гран-при России в Самаре. Для кого-то выступление на нём — последний шанс хорошо зарекомендовать себя перед чемпионатом России и добыть медаль престижного турнира.