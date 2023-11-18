Борьба учениц Тутберидзе, вторая попытка Гуменника с Rammstein. Гран-при в Самаре — LIVE!

Предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию стартует 18 ноября в Самаре. Состав участников снова урезан: зрители увидят на льду только фигуристов-одиночников и танцевальные дуэты. Спортивные пары готовятся выступить в Москве.

У женщин основная борьба развернётся между ученицами Этери Тутберидзе Дарьей Садковой и Майей Хромых — действующей чемпионке России Софье Акатьевой пришлось сняться из-за травмы. Интересна заявка у мужчин: на лёд выйдут Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Алексей Ерохов, Александр Самарин. Предсказать подиум невозможно!

В танцах на льду хедлайнерами являются действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. За места на подиуме также поборются Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

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