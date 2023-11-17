«Найти триггер — самая большая проблема». Прошли все этапы постановки «Клоуна» с Семененко

Зачем полгода нужно готовить одну программу? Пока мы находимся в международном бане, многие ищут идеи, как бы так преобразить наше фигурное катание – и не раз звучало предложение увеличить количество постановок в сезоне, чтобы возрос интерес.

Главный аргумент – в «Ледниковом периоде» же как-то справляются? Кто-то ведь может менять программы уже в соревновательный период, и ничего страшного не случается?

Безусловно, фигуристы меняют программы посреди сезона, могут вносить какие-то кардинальные изменения незадолго до стартов, менять концепцию – даже группе Алексея Мишина не чужд такой подход. Но, чтобы сделать качественную, классную программу, на которую зрители и судьи будут смотреть с удовольствием, нужно много времени и много усилий.

Все этапы проработки программы от её создания до премьеры мы проследим на примере одной постановки – выбор «Анатомии фигурки» пал на короткую программу «Le Clown» Евгения Семененко.

Евгений Семененко, Алексей Мишин и Елизавета Навиславская Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Часть 1. Идея и постановка

Короткая программа «Le Clown» была поставлена в апреле 2023 года, и работа над ней велась непрерывно до премьеры на контрольных прокатах в сентябре – итого ушло пять месяцев.

Уже известно, что ради «Клоуна» пришлось отказаться от другой короткой программы – какой именно, история умалчивает, но без решения Алексея Николаевича Мишина не случилась бы эта постановка

Что изображает фигурист на льду? Никита Михайлов в подкасте «Ход коньком» пересказывал основное содержание программы: «Идея словесно — это грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри уже весь забитый всем этим. Где-то, наверное, переборщили со слишком явной радостью, мол, пытается радоваться, но ничего не получается. Заканчиваем тем, что идёт дождь и грусть побеждает».

При этом сам фигурист не согласен с тем, что в концовке программы обязательно побеждает грусть.

Евгений Семененко чемпион России по фигурному катанию «Я бы так не сказал. На открытых прокатах я упоминал, что зритель сам решает, что побеждает и какие у меня эмоции на душе. Не на лице (улыбается)».

Звуки дождя скрывают последние аккорды песни, а они-то как раз мажорные, в них есть какой-то намёк на надежду, есть откровение – в этот момент герой окончательно перестаёт притворяться.

Обычно сам процесс постановки программы занимает не так много времени – от нескольких часов до нескольких дней. Но на одной постановке работа не заканчивается – она только начинается.

«Менялась ли как-то программа за это время? Она каждый день может меняться. Где-то что-то убрали, где-то что-то добавили. Также мы опираемся на техническую сторону, чтобы сделать комфортные заходы, если вдруг у меня ухудшается процент выполненных прыжков», – отмечает Семененко.

Евгений Семененко и Алексей Мишин Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Часть 2. Наполнение фишками и работа над пластикой

Никита Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказывал, что на приведение программы к нынешнему виду ушло много времени: «Клоуна» делали долго, начинали в Питере. Алексей Николаевич говорил: каждый день по какой-нибудь фишке, если не нашли фишку — прожили день зря. Так и нанизывали всё это потихоньку».

Семененко и Михайлову удалось плотно поработать вместе на сборах в Швейцарии, где как раз и было найдено множество новых находок – специфические позы во вращении, элементы пантомимы, музыкальные украшения.

Палец к губам после выезда с каскада из тулупов – тише, зрители, идёт представление! – работа с воображаемым реквизитом, когда в руках появляется зонт, а дальше клоун будто пытается обойти лужи. Он снова и снова «надевает» улыбку, но удаётся это все хуже и хуже, а в конце он полностью эмоционально обнажён перед публикой.

В итоге программа благодаря огромному количеству деталей стала очень насыщенной, но перебора нет: образ понятный и легко считывается зрителем, за развитием смотреть интересно. При этом, чтобы образ так легко считывался, нужно было проделать огромную работу – и она ведётся каждый день на тренировках. «Там не было этих рук», «А, вот, появились», «Женя, лопатки», – вот те немногие мелкие поправки, которые удалось услышать во время тренировочного процесса. Такая кропотливая работа даёт свои результаты.

Евгений Семененко в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани Фото: РИА Новости

Алексей Николаевич Мишин в начале сезона называл образ клоуна в программе Жени тяжёлым. «Это тебе не блюз. Это сложный и рискованный жанр», – отмечал тренер ещё на контрольных прокатах.

Часть 3. Работа над глубиной образа

В этой короткой программе крайне важна точная передача эмоций: чуть-чуть переборщишь с радостью, переиграешь – и вся магия разрушится. Зритель уже не верит. Семененко отмечал, что не сразу удавалось переключаться между эмоциями:

«Вначале было непросто, не удавалась быстрая смена эмоций на лице. Я как был весёлый, так и оставался весёлый (смеётся). А сейчас спокойно это делаю, удалось подстроиться под быструю смену мимики, вошло в привычку».

Елизавета Навиславская отмечает, что часто программа фигуриста строится не только на базе либретто. Часто в основу ложится не только последовательность сюжетных событий, а эмоциональное впечатление и ощущения:

«У Жени в программе «Ромео и Джульетта» вроде бы много событий, но их же нет ни одного на самом деле. Там есть одно внятное событие, когда Ромео видит Джульетту первый раз – это конкретный взгляд. Так же, как и у Глеба в произвольной, есть конкретный момент, где герой нашёл её. А дальше поехало. Говорить о том, что это всё история – нет, это пластический образ, иногда даже зерно образа, это когда образ не меняется и не развивается в течение программы. Женя в «Клоуне» не меняется. Там есть попытки вырваться, но он кардинально не меняется».

По ходу сезона становится заметно, что от проката к прокату фигуристу удается всё тоньше передавать эмоции. В этом и соль такой долгой подготовки: спортсмен привыкает к программе, глубже погружается в образ, появляются полутона.

Елизавета Навиславская рассказала, какие механизмы актёрского мастерства применяла в практике работы с фигуристами – у каждого свой ключ.

Елизавета Навиславская педагог по актёрскому мастерству, хореограф группы Алексея Мишина «С маленькими мы работали по запахам. Я натаскивала их, чем пахнет победа. Они говорят: «Льдом». Я спрашиваю: «А чем пахнет лёд?». И одна девочка говорит: «Духами Сони Самодуровой». Победа пахнет духами тренера — логично, и это мотивирует. Другой фигурист сказал: «Нейлоном от костюма». Он нюхает, его трясти начинает, так что переделывали ощущения. У нас была программа, в которой я говорила фигуристу: «Запах потухшей свечи», и человек в этом состоянии катает. Где нащупать этот момент, через что найти подход в актёрском мастерстве — всё индивидуально».

При этом всё, что фигурист изображает на льду – это маска. Умело сыгранная картина. На то и работает педагог по актёрскому мастерству, чтобы зритель не смог догадаться, что на самом деле чувствует спортсмен.

Елизавета Навиславская педагог по актёрскому мастерству, хореограф группы Алексея Мишина «Когда вы смотрите на артиста — на экране, на льду, в бассейне, на сцене — вы же не знаете, по какому поводу он плачет. Вы его воспринимаете в контексте той роли, которую он воплощает. А то, что он может плакать, потому что у него спина болит…



У меня есть такой пример, когда я ребёнка «покупаю на мармелад». Я трясу вот так мармеладкой, кричу: «Мармелад!» и ребёнок начинает расцветать. Не так важно, как мы это делаем, важно, чтобы зритель видел историю на льду. Механизмы актёрского мастерства бывают очень разными. Для кого-то это обстоятельства, музыка, задача, всё по-серьёзному. Кого-то покупают на мармелад. Кому-то говорят: опусти подбородок, посмотри — все же думают, что это он».

«Те, кто более способный, практически всё делают сами, с теми, кто чуть менее одаренные в плане выразительности, стараюсь делать так, чтобы это было как можно менее заметно. Есть спортсмены, у которых поставлено всё: движение руки, поворот головы, каждый взгляд. Найти триггер, то самое, через что всё будет работать – всегда самая большая проблема. Если нашёл, то дальше всё поедет», – отмечает Навиславская.

Часть 4. Накатывание до автоматизма

Когда программа готова к тому, чтобы выводить её в свет, остаётся главное – не забыть передать все наработки в соревновательном прокате. Часто случается такое, что в угоду технике спортсмены забывают обо всех тех фишках и украшениях программы, которые образуют её лицо.

С «Клоуном» другая история – здесь важна каждая деталь и каждая переданная эмоция. Выбросишь что-то, оставишь пустое место, и впечатление уже будет другое. Но при этом забывать об элементах ни в коем случае нельзя.

По мнению Жени, наилучший вариант – это золотая середина в сочетании презентации и техники.

Евгений Семененко чемпион России по фигурному катанию «Вообще, в мире фигурного катания идёт вечная дискуссия о том, что важнее — первая оценка или вторая. Спортсмена, который силён в техническом плане, критикуют за отсутствие хореографии, а фигуриста, предрасположенного к хореографии, ругают за отсутствие сложного технического набора. Чем хороши спортсмены высокого уровня — они могут сочетать и техническую, и хореографическую часть. Я считаю, что должен быть и хороший технический набор, в разумных пределах, и чтобы человек мог хорошо презентовать программу, передать образ, показать скольжение. Лучше не уходить во что-то одно».

Ещё в прошлом году хореограф Елизавета Навиславская отмечала в интервью, что часто случается такое – нарабатывается хореография в зале, но затем фигурист выходит на лёд, и от неё не остаётся ничего. Сейчас хореографу стало гораздо легче работать и адаптировать задумки, но всё равно бывает такое, что что-то из программы вылетает уже в самом прокате.

Елизавета Навиславская педагог по актёрскому мастерству, хореограф группы Алексея Мишина «Сейчас я уже приспособилась, и практически всё, что придумывается в зале, могу перенести на лёд. Фигуристы всё-таки очень специфично двигаются, у них ограничен спектр движений самой техникой. Хотя иногда они делают такие вещи, что я одуреваю (улыбается). На лёд переносится всё, а вот что останется в момент проката — это большой вопрос. Всё зависит от сегодняшнего состояния фигуриста, от того, как лезвия наточены. Бывает, что что-то выбрасывается, потом им, конечно, прилетает от меня, если что-то выбрасывается. Где-то не успел, где-то поторопился, зашёл куда-то не туда, упал».

Возможно, «Le Clown» получилcя таким классным ещё и потому, что каждый поработал над этой программой с большой любовью – к выбранной музыке, к истории, которая в ней заложена, и к своему делу. Хочется, чтобы в нашем фигурном катании было побольше настолько же вдумчивых и глубоких постановок.