Гуменник реабилитировался за провал и зажёг в Самаре под Rammstein. Но всё ли хорошо?

Мужчины открыли соревнования на пятом этапе Гран-при в Самаре. В короткой программе были свои герои и антигерои, но главным событием дня стал, конечно же, Пётр Гуменник, который вышел на лёд, чтобы во второй раз показать свою новую программу под Rammstein — точнее, русскоязычный кавер.

Впервые он презентовал её в Красноярске, но тогда прокат у фигуриста не задался, оценить потенциал постановки было невозможно. Сейчас ученик Вероники Дайнеко блистал, чисто исполнив ряд сложнейших прыжков. Неудивительно, что он выиграл короткую программу, пробив отметку в 100 баллов.

Однако с программой не всё так гладко. Кажется, Пете нужно больше работать.

Савосин снова безупречен, а Даниелян борется с собой

Предсказать будущего лидера в короткой программе мужчин на этапе Гран-при в Самаре было практически невозможно. Однако с самого начала Роман Савосин заверил публику, что этим человеком может быть он. Ученик Алексея Четверухина выступал под первым стартовым номером, но ответственность открывать соревнования не сбила его с толку, наоборот, придала уверенности. Прокат фигуриста под лиричную песню You rise me up был чудо как хорош. Спортсмен приземлил каскад из четверного и тройного тулупов, слегка поборовшись за элемент, затем он справился с тройным акселем, а в конце исполнил четверной сальхов.

Технически Роман был на высоте, равно как и артистически: все непрыжковые элементы он сделал на максимальный четвёртый уровень, при этом был эмоционально раскрыт — зрители прониклись его выступлением и громко аплодировали ему. Судьи тоже оказались под впечатлением и поставили Савосину 94,66 балла.

У следующих участников возникали различные сложности в прокатах. У Михаила Терновского, который имеет большой потенциал, к сожалению, в короткой программе не получилось абсолютно ничего. Получше дела обстояли у Артура Даниеляна, который долгое время пытается вернуться на большую арену после травмы. Первый старт в сезоне у фигуриста начался с четверного лутца с двумя руками наверх, однако приземлить его спортсмену не удалось из-за недокрута. После падения Артур пытался реабилитироваться и сделал каскад из тройных лутца и тулупа. На тройном акселе он допустил небольшую помарку.

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 в этом году презентует танго, но в Самаре с этим у Даниеляна были проблемы. На дорожке шагов он получил лишь третий уровень, а в конце программы, выходя из вращения, не удержал равновесие и неловко споткнулся. Покидая каток, фигурист не смог сдержать негодования:

«Ужас», — сказал он, хотя до этого улыбался благодарным фанатам. Оценки не порадовали Артура, оно и немудрено — 76,44 балла.

Артур Даниелян Фото: РИА Новости

Гуменник хорош, но его программа под Rammstein не звенит

Основные претенденты на победы оказались во второй разминке. Неплохо для своего уровня откатал Даниил Постарнаков, а следом за ним на лёд вышел Алексей Ерохов. Этот фигурист доказал, что может выдавать стопроцентные результаты, однако в этот раз не всё пошло по плану. С каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа Алексей справился блестяще, а вот на квад-тулупе был заметный степаут, тройной аксель спортсмен сделал без шероховатостей. Тем не менее придраться к выступлению Ерохова всё же можно: обычно компонентный фигурист не справился с дорожкой шагов (лишь второй уровень) и не смог на максимум сделать вращение. Это повлияло на его итоговые оценки — 90,69 балла.

Пётр Гуменник вышел на самарскую арену с желанием показать свою прекрасную программу под Rammstein. Под агрессивные биты Sonne фигурист играючи выполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, а затем прибил ко льду сложнейший четверной риттбергер. Может, был небольшой недокрут, но элемент был засчитан. Тройной аксель Петру покорился, поэтому он расслабился и постарался показать класс на вращениях и дорожке шагов. Слегка не хватило Гуменнику скорости и точности (колесо выдалось не лучшим), тем не менее лишь одно из вращений было на третий уровень. Неудивительно, что ученик Вероники Дайнеко пробил отметку в сто баллов, получив 100,79. А ведь при лучшем катании Гуменник способен получать больше!

Александр Самарин традиционно зашёл на четверной лутц, но упал. Триксель и каскад из тройных лутца и тулупа он сделал чисто и разогрел публику заводным «Яблочком». Смотреть на подопечного Светланы Соколовской было одно удовольствие: ярко, эффектно откатал фигурист, несмотря на неприятное и наверняка болезненное падение в начале программы. Судьи оценили прокат Самарина в 87,42 балла.

Завершал соревнования мужчин в короткой программе Андрей Мозалёв, который, по обыкновению, допустил много ошибок. С четверного сальхова он упал, равно как и с квад-тулупа, из-за чего потерял каскад. Лишь тройной аксель был засчитан в итоговом протоколе. На одном из вращений ученик Кирилла Давыденко потерял уровень, что нетипично для него. Очевидно, что фигурист потерял много энергии и не смог полностью выложиться. Увы, 74,87 балла — его результат. Андрею придётся сильно постараться, чтобы попасть на пьедестал после произвольной программы.