Хотя наши фигуристки и без всякой косметики невероятные красотки, они регулярно экспериментируют с ярким макияжем и поражают болельщиков дерзкими образами.
Евгения Медведева
Этим летом Женя изменилась буквально до неузнаваемости, сделав себе узкие брови и накрасив губы нюдовой помадой.
«Когда Женя решила превратиться в некое белёсое создание, многие даже испугались, но мейк-ап действительно получился интересным. «Не идёт тебе это, Жень», — писали консервативно настроенные фанаты.
Алина Загитова
Для влога на Гран-при в Красноярске Алина осмелилась соединить на губах два цвета, а на веки приклеить стразы.
В ледовых шоу Алина не щадит косметики и красится максимально ярко, чтобы все зрители могли без проблем разглядеть главную героиню.
После того как Алина стала блондинкой, посветлели не только её волосы, но, разумеется, и брови. А губы девушка стала красить непривычной бледно-розовой помадой.
Елизавета Худайбердиева
Чемпионка России в танцах на льду любит яркий мейк не только на выступлениях, но и в жизни. В толпе Лизе просто невозможно затеряться!
Лиза с удовольствием пробует самые эпатажные тренды и задаёт тон в макияжной моде.
А вот как Лиза красится для соревнований: её лицо видно с самого верха трибуны.
Александра Трусова
С огненными волосами Саша и так всегда и везде притягивает взгляды, но с ярким мейком просто сражает наповал!
Алёна Косторная
Бунтарская жилка Алёны проявляется во всём, за что она берётся. В том числе и в макияже, которым она очень любит удивлять.
Россыпь страз на щеках Алёны два года назад наделала особенно много шума во время этапа Гран-при в Гренобле.
Анна Щербакова
У Ани всегда очень красивый и женственный макияж, но и эксперименты ей не чужды. Для нового показательного «Frozen» она украсила лицо узором из блёсток.
«Не идёт тебе это, Жень». Макияж радикально менял Медведеву, Загитову и других фигуристок
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