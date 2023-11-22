Загитова не побоялась взять на руки овцу! Самые яркие фотосессии наших фигуристок

Фотосессия на кладбище, благотворительная акция с питомцами или, может быть, лиричный образ в белом платье, похожем на свадебное? Собрали в одном материале все последние громкие фотосессии наших звёздных фигуристок – в подборке не только яркие перевоплощения, но и необычные локации.
Алина Загитова в ноябре наконец поделилась летними снимками в элегантном образе. Необычная деталь – в руках у олимпийской чемпионки живая чёрная овца.
Алина Загитова
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Анна Щербакова поделилась самыми милыми снимками осени. Фигуристка уже давно сотрудничает с проектом «Всем по собаке», раньше выпускала мерч и рассказывала о благотворительной выставке, а сейчас приняла участие в фотосессии с щенками.
Болельщики Ани остались в восторге, а после съёмки Щербакова поделилась милыми кадрами с бекстейджа. Всех щенков, с которыми фотографировалась олимпийская чемпионка, можно забрать домой.
Камила Валиева не тренируется и пробует себя в роли телеведущей, но ещё и снимается у различных фотографов. Осенью фигуристка выложила серию портретов от известного автора Сергея Берменьева.
Камила Валиева
Фото: из личного архива Камилы Валиевой
Елизавета Туктамышева приостановила спортивную карьеру, но времени на отдых мало. Между шоу и занятостью в разных проектах Лиза приняла участие в нежной фотосессии в белом платье.
Болельщики обратили внимание на то, что на безымянном пальце фигуристки можно заметить кольцо, но совсем не факт, что Лиза задумалась о помолвке. Украшение у фигуристки надето на левую руку.
Елизавета Туктамышева
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Элегантными фото поделилась с поклонниками и Елизавета Худайбердиева.
«Эстетика линий», – так подписала новые снимки в длинном чёрном платье Лиза. Образ дополнен аксессуарами – например, массивным колье из жемчуга, что выглядит лаконично и красиво.
Елизавета Худайбердиева
Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
Александра Бойкова продолжает удивлять подписчиков необычными снимками – на этот раз всех поразил выбор локации. Этой осенью фигуристка снялась в фотосессии у Новодевичьего монастыря в Москве. С фотографом Александром Трофимовым чемпионка Европы в парном катании уже сотрудничала – ранее Саша представала в образе Алисы в стране чудес.
Александра Бойкова
Фото: из личного архива Александры Бойковой