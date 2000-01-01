«К хорошему быстро привыкаешь»
Екатерина Боброва и Александр Энберт надеются, что на чемпионате России фигуристки продемонстрируют больше элементов ультра-си. Ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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«К хорошему быстро привыкаешь». Боброва и Энберт — о четверных от российских одиночниц
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