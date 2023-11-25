Косторная с мужем прогрессируют, но идут предпоследними на Гран-при. Дело в конкуренции?

Парный турнир на Гран-при в Москве – запредельный по уровню конкуренции. Ни одного проходного дуэта, все спортсмены выдали прокаты на уровне с минимумом срывов. У Бойковой/Козловского – лучшая короткая сезона, а Косторная/Куница – только седьмые после первого дня соревнований. Разбираемся с «Чемпионатом», почему так получилось.

Виктория Васильева/Роман Запорожец открывали соревнования пар. Они справились с параллельным тройным риттбергером и выдали один из лучших прокатов в сезоне. Ученики Артура Дмитриева постепенно набирают хорошие кондиции, из минусов можно отметить слетевшие уровни на тодесе и расхождение в параллельном вращении. Хороший прокат стал подарком Вике ко дню рождения – 25 ноября ей исполнилось 20 лет. 65,39 балла получили Васильева/Запорожец.

Свежее дыхание – короткая программа Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Очень интересная постановка под Woodkid позволила фигуристам набрать 70,42 балла. У бортика вместе с Филиппом Тарасовым стояла и Этери Тутберидзе со своими помощниками – в межсезонье Настя и Дима перебрались в «Хрустальный».

Потеряли Мухортова/Евгеньев в мелочах, в основном в надбавках за элементы – недостаточно уверенно был исполнен прыжок, было некоторое расхождение во вращении.

Дарья Бояринцева/Роман Плешков потеряли на том же – недокрут на тулупе сказался на надбавках, слетели уровни на вращении и дорожке. Отметку в 70 баллов им пока пробить не удалось, лишь 68,50 балла и шестое место.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выдали самое качественное выступление текущего сезона. Прокат имени четвёртого уровня – так можно охарактеризовать сегодняшнюю «Богему» в «Мегаспорте».

Параллельный риттбергер на хороший плюс, четвёртый уровень на подкрутке и тодесе, где ранее сложность могла слетать, дорожка, поддержка со сложным выходом вниз головой – все элементы прозвучали как нужно.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Перед прокатом Сашу долго настраивала Этери Георгиевна Тутберидзе – это могло стать последним недостающим звеном, которого не хватало для хорошего проката. 81,20 балла – столько Саша и Дима получили от судей.

Сразу следом за фаворитами выступали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Танго в постановке Ильи Авербуха получилось очень страстным и очень сложным – чего стоит идеальный по своей параллельности тройной лутц!

Потеряли Наташа и Илья в мелочах, на уровнях в дорожке и подкрутке, уступили более опытным соперникам в компонентах. 76,40 балла – результат Хабибуллиной/Княжука, это текущее третье место после короткой.

Всего на 11 сотых балла московскую пару опередили представители Перми. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков тяжело входили в сезон из-за проблем со здоровьем, но вот уже второй этап подряд выдают классный прокат короткой. Experience фигуристы оставили с прошлого сезона, и видно, как в постановке отточено каждое движение, каждую деталь Катя и Матвей делают синхронно. Их результат – 76,51 балла, это текущее второе место, но за серебро ещё предстоит сражение завтра.

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, ещё одни представители Перми, допустили в прокате больше помарок – много потеряли из-за тодеса, который был выполнен всего лишь на второй уровень. 73,94 балла получили Артемьева/Брюханов.

Закрывали соревнования пар в первый день Алена Косторная и Георгий Куница. На разминке фигуристов приветствовали едва ли не громче всех. «Невероятное начинается с них», – гласила надпись на огромном фанатском баннере.

Что в этот раз продемонстрировали Алёна и Гоша? Идеальным получился тройной флип с того самого сложного захода, который использовала Алёна ещё в одиночном катании.

Есть прогресс и в слабых местах – тодес уже не второго, а третьего уровня. С подкруткой всё ещё пока есть проблемы – в этот раз она получилась на минусы. Сама постановка от старта к старту начинает играть новыми красками, появляются какие-то красивые мелкие движения, которые делают постановку ярче.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

67,74 балла – это меньше, чем в Омске, пока это текущее седьмое место. Но в случае пары Косторная/Куница им пока нужно сравнивать себя не с другими, а с самими собой. Парное катание – это марафон, а не спринт, и очень важно об этом помнить. Уровни по сравнению с выступлением в Омске выросли – и у подкрутки, и у тодеса, общая техническая оценка всего на 0,3 меньше, а балл Алена и Гоша потеряли на компонентах. Посмотрим, с каким настроем Косторная и Куница выйдут на завтрашнюю произвольную – им по силам отыграть в таблице несколько мест.