«Харизма Алёны сильно тянет пару вперёд». Андрей Журанков — о паре Косторная/Куница

Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера

Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных

Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов

Журанков резко высказался о судействе на Гран-при

Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву