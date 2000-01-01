Грассля могут отстранить на два года! Он нарушил антидопинговые правила у Тутберидзе

Невиновный

Сам Даниэль опровергал новость о нарушении антидопинговых правил. «Я всё ещё катаюсь, если бы меня отстранили, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — говорил он.