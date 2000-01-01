Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Неприятные новости для Этери Тутберидзе. Её бывшего ученика Даниэля Грассля могут дисквалифицировать на два года. Что сделал итальянец?
Возвращение в Италию
5 сентября Грассль, тренировавшийся около полугода у Этери Тутберидзе, ушёл от тренера и вернулся в Италию. На следующий день стало известно, что Даниэль в России нарушил антидопинговые правила.
Серьёзное нарушение
В России Грассль заработал «три флажка», то есть пропустил три допинг-теста. Фигурист указал, что будет в Италии, а сам в это время тренировался в Москве.
Невиновный
Сам Даниэль опровергал новость о нарушении антидопинговых правил. «Я всё ещё катаюсь, если бы меня отстранили, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — говорил он.
Пропуск соревнований
Однако вскоре Грассль начал сниматься с турниров: сначала с Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy, а потом – с этапов серии Гран-при во Франции и Японии.
Наказание
7 декабря ANSA сообщила, что обвинение требует дисквалифицировать Грассля на два года за пропуск трёх допинг-тестов. Решение будет принято позднее.
Грассля могут отстранить на два года! Он нарушил антидопинговые правила у Тутберидзе
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