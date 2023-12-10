Юниорский Кубок Первого канала — идеальный пример, как надо пиарить молодёжь

Пока наши фигуристы переживают второй год отстранения, федерация продолжает вводить новые форматы соревнований, в том числе и для юных спортсменов. В субботу в Калуге впервые прошёл Кубок Первого канала среди юниоров, и это отличный пример того, как надо пиарить молодёжь. Организаторы продумали турнир вплоть до мелочей, сумев полностью заполнить трибуны в ледовом дворце «Центральный».

Ну могут же, когда хотят!

Турнир появился в календаре внезапно, но оказался качественным. Правда, не хватило накала

О проведении юниорского Кубка Первого канала стало известно за три недели до турнира, и это, пожалуй, главный минус для спортсменов. Парник Илья Вегера пожаловался, что из-за этого ему с партнёршей не хватило времени на подготовку, и фигуриста можно понять. Обычно турнирный календарь оглашают за несколько месяцев до начала сезона, и исходя из этого тренеры выстраивают план подготовки спортсменов. Здесь же пришлось действовать немного в экстренном режиме, ведь следующий крупный старт после этапов Гран-при у юниоров должен был случиться только в феврале — первенство России. Тем не менее фигуристы только счастливы, что им подарили ещё один турнир, да ещё и такой яркий.

Из-за того, что юниорский Кубок был придуман по ходу сезона, было опасение, что организаторы могут всё сделать на коленке, как это иногда случается. Времени продумать всё до мелочей было действительно мало, но сделать это получилось. За две недели до турнира был опубликован подробный регламент — такого мы не видели даже на взрослом Кубке, правила которого порой пишутся даже по ходу соревнований. Здесь же Первый канал заранее описал способ формирования команд, систему начисления баллов, правила тай-брейка — всё было максимально прозрачно.

Что особенно обрадовало, обе команды получилось равными, а не как у взрослых, где из года в год есть небольшой перекос в сторону «красных». Была использована и более интригующая система начисления баллов — по олимпийским канонам. Теперь один прокат не мог заранее предопределить результат. Благодаря этому интрига сохранялась до конца: после выступлений пар и танцоров команды шли вровень, девушки вывели «фиолетовых» вперёд, но итог всё равно определили парни — последний прокат мог всё перевернуть. Видно, что была проведена грамотная работа над ошибками после взрослых Кубков.

Единственное, конечно, не хватило накала страстей. У юниоров нет каких-то принципиальных противостояний, которые могли бы накалить обстановку и заставить переживать за определённую команду. Это можно было бы изменить с помощью неоднозначного выбора тим-лидеров, как было на первом взрослом Кубке, где боролись команды Медведевой и Загитовой, но в этот раз организаторы сделали максимально нейтральный выбор в пользу Туктамышевой и Щербаковой. Девушкам нечего между собой делить, поэтому противостояние их команд получилось максимально добрым. Они взаимодействовали друг с другом, отвешивали комплименты в адрес участников команды-конкурента — всё это выглядело очень мило, но из-за этого терялся накал. Зрителям даже сложно было выбрать, за кого болеть, настолько всё было дружно. С одной стороны, это правильная тактика — разжигать вражду между детьми было бы некорректно. С другой же — это всё-таки соревнования и хотелось почувствовать больше остроты и напряжённости.

Благодаря звёздам зрители сидели на трибунах от начала и до конца

Главным опасением насчёт Кубка было то, что этот турнир не будет интересен зрителям. Показатели посещаемости на юниорских этапах Гран-при не радовали: даже с бесплатными билетами посмотреть на ребят приходило очень мало людей. Но организаторы всё сделали так, чтобы притянуть как можно больше зрителей на трибуны. В качестве ведущих Первый канал выбрал Максима Транькова и Камилу Валиеву, в качестве тим-лидеров и интервьюеров — Елизавету Туктамышеву и Анну Щербакову — уже только за тем, как они проявят себя в этих ролях, было интересно следить. Плюс ко всему девочки выступили с показательными номерами, также на лёд вышли Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Степанова/Иван Букин, Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Алина Загитова. Благодаря этому удалось практически целиком заполнить ледовый дворец вместимостью в 3000 человек.

Стоит отметить, что организаторы грамотно продумали момент с таймингом выступления звёзд. Они выходили на лёд не всем скопом, как это было на открытиях этапов Гран-при, а постепенно — каждый вид предваряли и завершали показательные номера. Благодаря этому у публики была мотивация посмотреть соревнования от начала до конца. Наверняка за пять часов турнира зрители присмотрелись к юным фигуристам и кого-то для себя отметили. Как минимум они узнали их имена, а это уже дорогого стоит.

Трибуны по время проката Тарасовой и Морозова Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

Удачно был выбран и город проведения Кубка. Крупные соревнования в Калугу обычно не приезжают, поэтому у местной публики была высокая мотивация пойти посмотреть на фигуристов. С учётом того, что Калуга находится в 2,5-3 часах езды на электричке от столицы, на турнир приехало и множество москвичей — электричка на девять утра была забита фанатами фигурного катания. Было очень удобно, что фигуристы показывали только произвольную программу, а, соответственно, турнир проходил один день — зрители могли сразу разъехаться по домам и не искать ночлег в Калуге. Конечно, сыграли свою роль и цены на билеты — они варьировались от 100 до 300 рублей, что очень дёшево по сравнению с обычными соревнованиями.

Организаторы сделали всё для того, чтобы привлечь максимальное количество зрителей на юниоров, и это очень круто. Ребята впервые выступили при полных трибунах, почувствовали поддержку и признание, что очень ценно в нынешней ситуации. Лёд в отношениях российских атлетов и МОК постепенно начал трогаться, появляется надежда, что на ближайших Олимпиадах наши спортсмены всё-таки выступят. И, возможно, именно эти ребята станут теми, кто вернёт престиж нашему спорту на мировой арене. Очень круто, что зрителей мотивируют узнать их поближе уже сейчас.