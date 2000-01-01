Не по стопам Трусовой. Как Малинин исполняет суперпрыжок, но при этом побеждает

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Все попытки четверного акселя от Малинина
Все попытки четверного акселя от Малинина
Илья совершил революцию в фигурном катании и тоже испытал давление от судей. Но американец не сдался и продолжает радовать крутыми рекордами!
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U.S. International Figure Skating Classic — 2022
U.S. International Figure Skating Classic — 2022
Только-только перейдя на взрослый уровень, Малинин отправился на первый турнир, где решил опробовать свои силы. Он исполнил четверной аксель в произвольной программе и, хотя допустил потом ошибки, победил.
Japan Open — 2022
Japan Open — 2022
На этом соревновании Илья не совсем совладал с нервами и допустил недокрут на квакселе. В итоге его баллов не хватило для золота — команда Северной Америки завоевала лишь серебро.
Гран-при в США — 2022
Гран-при в США — 2022
Аксель в 4,5 оборота снова покорился американцу на этом турнире, но сил на остальное у него почти не осталось. На квад-лутце в каскаде Малинин упал, но первое место осталось за ним.
Гран-при в Финляндии — 2022
Гран-при в Финляндии — 2022
В этот раз фигурист не был идеален: недокрут на 4А и другие помарки могли лишить его превосходства. Илье повезло, что у него были не топовые соперники — золото было его.
Финал Гран-при — 2022
Финал Гран-при — 2022
Здесь конкуренция была уже в разы выше, и это повлияло на спортсмена. Сделав кваксель, он допустил другие ошибки и уступил Сёме Уно и Соте Ямамото.
Чемпионат мира — 2023
Чемпионат мира — 2023
На мировом первенстве Малинин тоже завоевал бронзовую медаль. Его опередили Уно и Ча Джун Хван, несмотря на то что Илья приземлил-таки четверной аксель.
Japan Open — 2023
Japan Open — 2023
В следующем сезоне фигурист не торопился исполнять сложнейший прыжок. На командном турнире он попытался, но сделал это очень неуверенно. Сборная Северной Америки взяла золото усилиями других.
Финал Гран-при — 2023, короткая программа
Финал Гран-при — 2023, короткая программа
А вот в финале серии Гран-при Малинин удивил всех, потому что прыгнул идеальный кваксель в короткой программе! Судьи были в шоке и даже не сразу правильно оценили Илью.
Финал Гран-при — 2023, произвольная программа
Финал Гран-при — 2023, произвольная программа
Малинин зашёл на коронный аксель и в произвольной программе, но последовало падение. Это не помешало фигуристу одержать победу.
Не по стопам Трусовой. Как Малинин исполняет суперпрыжок, но при этом побеждает
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