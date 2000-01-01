Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU. Россиянки себе такого не позволяли!

В произвольной Рён надеялась блеснуть четверным тулупом, однако у неё получился только тройной. При этом приземлила она его на две ноги в присядку и с огромным недокрутом. Сама девушка не поняла, что в качестве квада ей его не засчитают, из-за чего сделала позже недопустимый третий повтор тулупа в три оборота.