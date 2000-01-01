Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU. Россиянки себе такого не позволяли!

Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
От шестёрки сильнейших престижной чемпионской серии Гран-при обычно ожидают шикарных прокатов. Но в этом году выступления финалисток — сплошное разочарование. Наши девушки в своё время так много не ошибались!
Рён Сумиёси
Японская одиночница в первый соревновательный день умудрилась превратить тройной лутц в двойной, да ещё и серьёзно не докрутить этот несчастный второй оборот. Прокрутилась в последний момент, по сути, уже стоя на льду, и не получила за испорченный элемент ни одного балла.
В произвольной Рён надеялась блеснуть четверным тулупом, однако у неё получился только тройной. При этом приземлила она его на две ноги в присядку и с огромным недокрутом. Сама девушка не поняла, что в качестве квада ей его не засчитают, из-за чего сделала позже недопустимый третий повтор тулупа в три оборота.
Луна Хендрикс
Эпатажная бельгийка не смогла чисто выехать в короткой программе обычный тройной флип. Прыжок стоял у неё в самом начале, и зажигательная постановка сразу потеряла яркие краски.
В произвольной Луна также не отметилась чистым катанием. Сдвоила лутц, будто пыталась осилить не три, а целых четыре оборота! Однако квадом там и не пахло: только проблемами с докручиванием прыжков.
Хана Ёсида
Спортсменке из Японии не покорился козырной тройной аксель в короткой программе, который завершился страшным падением. Неудача настолько выбила Хану из колеи, что затем она снова упала, но уже на втором прыжке в каскаде тройной лутц — тройной тулуп.
Изабо Левито
16-летняя американка с треском провалила короткую! Изабо сдвоила тройной лутц, с трудом не слетела с двойного акселя, приземлив его в экстремально низкой позиции, и кое-как выстрадала каскад тройной флип — двойной тулуп, хотя оба прыжка должны была исполнить в три оборота.
Каори Сакамото
Двукратная чемпионка мира выиграла финал Гран-при, но выдать два безупречных проката не смогла даже она. В произвольной Каори опасно навернулась после тройного флипа и подставила вторую ногу, чтобы не растянуться на льду.
Нина Пинзаррон
Юная бельгийка и в короткой, и в произвольной не докручивала прыжки, что было заметно невооружённым глазом. Впрочем, судьи её ещё пощадили, порезав элементы лишь с наиболее явными недокрутами.
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU. Россиянки себе такого не позволяли!
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