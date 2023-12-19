Само совершенство и супергероиня на льду. Почему Валиева должна стать «Королевой фигурки»?

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное дело — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У женщин в четвёрке народных избранниц оказались Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Отдать предпочтение только одной — невероятно сложная задача, ведь каждая в 2023 году достигла успехов в различных областях и заслуживает стать коронованной особой. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одной-единственной девушке. Самой, по вашему мнению, достойной.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за гордый титул «Королевы фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте, как следует, прежде чем переходить к голосованию.

Когда я выбирала своего фаворита, то просто разрывалась на части — так мне хотелось поддержать всех четырёх кандидаток. Наконец, я поняла, что выиграть должна Камила Валиева. Причин очень много, расскажу о некоторых из них.

«Девочка, поцелованная богом»

Не секрет, что Камила Валиева — суперзвезда фигурного катания. Её талант, упорство и профессионализм который год поражают воображение. Однажды про неё очень метко сказали: «Девочка, поцелованная богом». И это действительно так. На льду она творит настоящее искусство, захватывающее душу, разум и сердца. За выступлениями Камилы невозможно наблюдать равнодушно: она всегда вызывает фейерверк эмоций у зрителей, её хочется пересматривать снова и снова, сохранять в памяти каждое утончённое движение.

В этом году Камила превратилась в совсем взрослую девушку и ещё больше расцвела — как космическая спортсменка и великолепная артистка. Когда она катала показательный номер в образе шаманки на турнире шоу-программ, я едва не потеряла дар речи от разыгранного ею на холодной арене магического действа! Камила ловко управлялась с огромным бубном, взывая о дожде к силам природы. В какой-то момент я даже забыла, что это всё выдумка и потоки воды в финале проката — заслуга сотрудников «Мегаспорта», а не колдовского катания воспитанницы Тутберидзе. Она так вжилась в избранную роль, что получился целый мини-спектакль!

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жаль, что этот номер не вошёл в постоянный репертуар для показательных выступлений. Такой оригинальный, интересный и необычный, он способен украсить любое мероприятие.

Жюри, не имеющее отношения к фигурному катания, не оценило тогда по достоинству шаманскую программу Камилы. Оценки поставили, в принципе, высокие, но она заслуживала большего. Несправедливость исправили зрители, подарив ей победу в народном голосовании. Это признание публики — очень важное достижение, ведь завоевать подлинную людскую любовь дано далеко не всем атлетам.

На спортивном фронте Камила в этом году также отметилась значимыми успехами. В финале российского Гран-при весной она не побоялась рискнуть с тройным акселем в короткой программе, хотя ошибка именно на этом коварном прыжке не позволила ей ранее выиграть чемпионат России. Кто-то предпочёл бы с подобным бэкграундом ограничиться безопасным дупелем, но только не Камила. Сложные элементы её не страшат, и она всегда готова к громким вызовам.

С трикселя в итоге в той короткой она упала, но восхитила отвагой и неудержимым стремлением к совершенству. В произвольной же без проблем прыгнула на другой день два мощнейших четверных тулупа и взяла серебро.

Камила Валиева Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Несмотря на занятость в ледовых шоу и другие активности во время межсезонья, Камила успела подготовиться к контрольным прокатам и покорила всех новыми яркими программами. В короткой она перевоплотилась в роковую красотку в красном платье, а в произвольной примерила образ супергероини — своеобразного женского аналога «Чёрной пантеры» из одноимённого фильма.

Признáюсь, Камилу я и до этого считала супергероиней и очень рада, что теперь она выступает с такой постановкой. Фантастическая одарённость — её суперсила, а закалённый событиями на Олимпиаде характер помогает продолжать идти вперёд, вопреки всем преградам.

На своём первом Гран-при России в этом сезоне она внезапно осталась без медали из-за дурацкого просчёта тренерского штаба при составлении прыжкового контента. Но уже на следующем этапе Камила вернулась на вершину и завоевала желанное золото. При этом на обоих турнирах она вновь рисковала, пробуя четверной тулуп. Ультра-си элемент она пока восстановила не в полной мере и могла бы не спешить его демонстрировать. Однако спортсменка не хочет понижать планку и усердно старается блеснуть фирменным квадом.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уверена, что такая целеустремлённая девушка ещё не раз подарит нам повод для гордости за неё и заставит застыть в немом восхищении от изумительного проката.

Камила Валиева несомненно — истинная «Королева фигурки» — 2023! Давайте поддержим её голосами в телеграм-канале «Ход коньком» и воплотим в реальность для неё этот титул.