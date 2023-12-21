Гений перевоплощений совмещает спорт с медвузом. Почему Семененко — «Король фигурки»?

Действующий чемпион России может не только защитить титул, но и разжиться новым званием от «Чемпионата».

Премия «Король и королева фигурки» вышла на финишную прямую! Остались последние деньки, чтобы отдать голос за того кандидата, кому бы вы отдали этот титул в уходящем году. Все финалисты ярко и в каком-то смысле драматично провели 2023 год. Но каждый может отдать свой голос только одному претенденту.

Я свой выбор сделала – мой голос уходит Евгению Семененко.

В 2023 год Женя вступил в качестве действующего чемпиона России в мужском одиночном катании. Казалось бы, в нынешних условиях, пока российские спортсмены отстранены от международных соревнований, это высшая точка развития. Но завоевание этого титула не помешало развиваться дальше, искать новую мотивацию и радовать зрителей свежими яркими образами.

На турнире шоу-программ в этом году Женя представил впечатляющий номер с куклой. Кей-поп – не новая для него тема, но та музыка,. в которой он чувствует себя максимально естественно. Эксперименты же коснулись инвентаря – самодельную куклу помогали надевать посреди номера пять человек, и всё это в кромешной темноте, чтобы зритель ничего не заметил.

Евгений Семененко на турнире шоу-программ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом случился и более яркий эксперимент по части показательных. Кто мог представить Женю Семененко в мифическом образе Фавна и в хореографии Вацлава Нижинского? А вот Алексей Николаевич Мишин это увидел, и его ученик охотно согласился на новую авантюру.

За годы взрослой карьеры Женя раз за разом показывал себя с новой стороны. Хочется чего-то классического и возвышенного? Пожалуйста, «Адажио» Альбинони. Что-то сюжетное, больше похожее на кинокартину? К вашим услугам «Мастер и Маргарита» и «Ромео и Джульетта». Хотите почувствовать себя как в театре? Присаживайтесь на первый ряд и взгляните на «Клоуна».

Семененко не только играет с разными образами, но и продолжает развиваться в техническом плане. Долгое время на соревнованиях не давался четверной риттбергер, но, наконец, покорился и он, да ещё и на шикарные надбавки от судей. На турнире «Край Курая» Семененко не только собрал в произвольной старший квад, но и впервые выкатал набор с четырьмя четверными прыжками.

Планомерное улучшение приносит и награды. В этом сезоне у Семененко на счету золото этапа Гран-при России в Уфе и серебро этапа в Казани. В марте Женя мог зацепиться за медаль финала Гран-при, но до бронзы не хватило менее одного балла.

Параллельно с фигурным катанием идёт и другая жизнь Жени – в конспектах по анатомии и на практике в больнице. Пошёл уже третий год совмещения несовместимого, и пока всё получается – что в тренировки вкладываться, что в учёбу.

Евгений Семененко и Алексей Мишин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этом, наверное, главное, что подкупает в Жене как в спортсмене. У него есть другие варианты, но он продолжает выбирать фигурное катание, потому что это в его сердце – и это очень ценно.

В шоу «Русалочка» Женя получил роль Прекрасного Принца. А какой Принц не мечтает стать королём? Если вы разделяете это мнение, поддерживайте Женю в голосовании в телеграм-канале «Ход коньком»!