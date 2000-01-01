Валиева не самая крутая? Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР

Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР
Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР
Накануне борьбы за медали девушки объявили прыжки, которые планируют в произвольной. Мы посчитали, сколько стоит контент каждой, и стало понятно: Валиева отстаёт от главных соперниц!
AMP-версия
Арина Кшецкая
Арина Кшецкая
У Арины предполагается наиболее слабый прыжковый набор в произвольной по базовой стоимости: всего 40,95 балла.
Мария Талалайкина
Мария Талалайкина
Самая взрослая участница чемпионата России в Челябинске может рассчитывать минимум на 44,94 балла за прыжки при чистом исполнении.
Анна Фролова
Анна Фролова
Прекрасная Аня просто вынуждена кататься в произвольной максимально чисто, ведь её базовая оценка за прыжковые элементы — 45,69 балла.
Ксения Гущина
Ксения Гущина
Базовая стоимость прыжков яркой питерской фигуристки тоже не радует: 45,98 балла.
Елизавета Куликова, Софья Важнова
Елизавета Куликова, Софья Важнова
У девушек почти одинаковая базовая техника прыжкового контента в заявках. 46,18 балла у Сони и 46,21 балла – у Лизы.
Екатерина Анисимова, София Захарова
Екатерина Анисимова, София Захарова
У Кати и Софии также крохотная разница в баллах по запланированным прыжкам: 46,28 против 46,26.
Майя Хромых, Мария Агаева
Майя Хромых, Мария Агаева
Когда-то Майя прыгала квады, но сейчас без них её набор прыжков почти сравнялся по стоимости с набором юной Маши, дебютирующей на чемпионате России: 46,52 и 46,51 балла соответственно.
Ксения Синицына, Людмила Фурсова
Ксения Синицына, Людмила Фурсова
Невероятно одарённая Ксюша при чистом катании гарантированно наберёт за прыжковые элементы 47,24 балла. А вот Люда из Питера — только 46,57 балла.
Вероника Яметова
Вероника Яметова
Яркая одиночница из Екатеринбурга стремится попасть в пятёрку сильнейших чемпионата России с заявкой прыжков на 47,68 балла.
Алина Горбачёва
Алина Горбачёва
Четверной сальхов в произвольной помог Алине установить базовую стоимость прыжков на отметке 54,77 балла.
Дарья Садкова
Дарья Садкова
Юная воспитанница Тутберидзе с четверным тулупом постарается сохранить и приумножить 55,99 балла за прыжковую часть в произвольной.
Камила Валиева
Камила Валиева
Камила заявила те же самые прыжки и в той же последовательности, что и Садкова. Так что при чистом прокате она наберёт за них тоже не менее 55,99 балла.
Софья Муравьёва
Софья Муравьёва
Два тройных акселя, которые намерена выполнить Соня в произвольной, помогут ей опередить Валиеву в базовой технике по прыжкам — 57,19 балла. Но при прочих равных этого не хватит для победы.
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Аделия собирается показать самый крутой контент, исполнив четверной флип и четверной тулуп. Вместе с остальными прыжками они обеспечат ей минимум 62,65 балла. Если, конечно, она приземлит всё чисто.
Валиева не самая крутая? Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР
Читайте также
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Все звёзды на чемпионате России — 2024
Все звёзды на чемпионате России — 2024
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Все попытки четверного акселя от Малинина
Все попытки четверного акселя от Малинина
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера
Косторную и Куницу сложно анализировать
Косторную и Куницу сложно анализировать
Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных
Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных
Самый смелый макияж фигуристок!
Самый смелый макияж фигуристок!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android