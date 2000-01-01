Валиева не самая крутая? Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР

Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР
Накануне борьбы за медали девушки объявили прыжки, которые планируют в произвольной. Мы посчитали, сколько стоит контент каждой, и стало понятно: Валиева отстаёт от главных соперниц!
Арина Кшецкая
У Арины предполагается наиболее слабый прыжковый набор в произвольной по базовой стоимости: всего 40,95 балла.
Мария Талалайкина
Самая взрослая участница чемпионата России в Челябинске может рассчитывать минимум на 44,94 балла за прыжки при чистом исполнении.
Анна Фролова
Прекрасная Аня просто вынуждена кататься в произвольной максимально чисто, ведь её базовая оценка за прыжковые элементы — 45,69 балла.
Ксения Гущина
Базовая стоимость прыжков яркой питерской фигуристки тоже не радует: 45,98 балла.
Елизавета Куликова, Софья Важнова
У девушек почти одинаковая базовая техника прыжкового контента в заявках. 46,18 балла у Сони и 46,21 балла – у Лизы.
Екатерина Анисимова, София Захарова
У Кати и Софии также крохотная разница в баллах по запланированным прыжкам: 46,28 против 46,26.
Майя Хромых, Мария Агаева
Когда-то Майя прыгала квады, но сейчас без них её набор прыжков почти сравнялся по стоимости с набором юной Маши, дебютирующей на чемпионате России: 46,52 и 46,51 балла соответственно.
Ксения Синицына, Людмила Фурсова
Невероятно одарённая Ксюша при чистом катании гарантированно наберёт за прыжковые элементы 47,24 балла. А вот Люда из Питера — только 46,57 балла.
Вероника Яметова
Яркая одиночница из Екатеринбурга стремится попасть в пятёрку сильнейших чемпионата России с заявкой прыжков на 47,68 балла.
Алина Горбачёва
Четверной сальхов в произвольной помог Алине установить базовую стоимость прыжков на отметке 54,77 балла.
Дарья Садкова
Юная воспитанница Тутберидзе с четверным тулупом постарается сохранить и приумножить 55,99 балла за прыжковую часть в произвольной.
Камила Валиева
Камила заявила те же самые прыжки и в той же последовательности, что и Садкова. Так что при чистом прокате она наберёт за них тоже не менее 55,99 балла.
Софья Муравьёва
Два тройных акселя, которые намерена выполнить Соня в произвольной, помогут ей опередить Валиеву в базовой технике по прыжкам — 57,19 балла. Но при прочих равных этого не хватит для победы.
Аделия Петросян
Аделия собирается показать самый крутой контент, исполнив четверной флип и четверной тулуп. Вместе с остальными прыжками они обеспечат ей минимум 62,65 балла. Если, конечно, она приземлит всё чисто.
Валиева не самая крутая? Сколько стоят прыжки фигуристок в заявках на произвольную ЧР
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