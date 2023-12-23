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Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали двукратными чемпионами России, Бойкова и Козловский не защитили титул

Ученики Тутберидзе не защитили титул в парах. Они ошибались, а соперники были безупречны
Валерия Кукалева
Спортивные пары на ЧР-2024, отчёт
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский проиграли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Заруба в современном российском парном катании ничуть не уступает лучшим дуэлям одиночников и одиночниц прошлого. Плющенко против Ягудина, Загитова против Медведевой – сюда же можно отнести противостояние Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Обе пары тренировались в Санкт-Петербурге у Тамары Москвиной, но в межсезонье-2023, после успешного сезона и завоевания титула чемпионов России, Бойкова и Козловский решили перейти к Этери Тутберидзе.

Дуэты не пересекались во время серии Гран-при, выиграв по два этапа – но Мишина и Галлямов возглавили общий зачёт по сумме баллов. За Настей и Сашей осталась и короткая программа на чемпионате России: они продемонстрировали безупречный прокат, а главные конкуренты ошиблись на параллельном прыжке.

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
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21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
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Как же прошла произвольная программа? Ведь год назад Мишина и Галлямов тоже захватили промежуточное лидерство и потом уступили титул. Правда, тогда и отрыв был минимальным, а в этот раз – почти пять баллов.

Первыми из двух супертопов выступали отстающие – Бойкова и Козловский. Они начали программу безошибочно – секвенция с тройным сальховом, тройной подкрут четвёртого уровня, но потом история из короткой программы повторилась. Партнёрша допустила степ-аут на параллельном тройном тулупе, и элемент ушёл в минус.

Остальное – «на ура»: приземления обоих выбросов и сплошь четвёртые уровни. Александра и Дмитрий получили по сумме двух программ 236,32 балла – пришедшая в «кисс энд край» Этери Тутберидзе понимала, что всё теперь зависит от Мишиной и Галлямова.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ученики Москвиной вышли с тем же прыжковым набором, что у конкурентов – секвенцией с сальховом, тройным тулупом и даже выбросами флипом и риттбергером. Но они справились со всем безупречно. Судьи сперва поставили третий уровень тодесу, но в протоколе уже стояла заветная четвёрка.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

А как дела у Косторной?

Алёна Косторная и Григорий Куница остались на предпоследнем девятом месте, но в этот раз «Голодные игры» удались без помарок. Алёна и Гоша пробили лучший результат сезона как в произвольной программе, так и по сумме – им впервые удалось шагнуть за 200 баллов.

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А третье место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые и шли третьими после короткой программы. А вот четверной подкрут Юлии Артемьевой и Артёма Брюханова удостоился только пятой строчки.

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23 декабря 2023, суббота. 12:35 МСК
Окончено
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