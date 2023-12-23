Ученица Тутберидзе — последняя на чемпионате России! Тарасова мерзко затравила её

В олимпийском сезоне-2021/2022 ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых участвовала в гонке за Пекин, а спустя два года заняла последнее место на чемпионате России, упав четыре раза и нарвавшись на гневную обструкцию Татьяны Тарасовой, работавшей у микрофона.

Предыдущий сезон Майя пропустила из-за травмы – она порезала руку лезвием конька и потеряла много крови. А возвращение пришлось на пубертат и оказалось очень трудным: на этапах Гран-при России фигуристка заняла пятое и седьмое места.

На чемпионате России в Челябинске вышло совсем неудачно.

Майя упала с тройного флипа в короткой программе и заняла промежуточное девятое место, а в произвольной развалилась максимально.

Падения последовали с первых же двух прыжков – тройного лутца и двойного акселя. Затем фигуристка чисто исполнила тройной риттбергер и второй двойной аксель, а потом снова упала с тройного лутца. Не получился и каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер. Каскад двойной аксель – двойной тулуп удался, но это было уже не столь важно.

С непрыжковыми элементами тоже не всё гладко: третий уровень за одно из вращений, второй – за дорожку шагов. Последнее вращение вовсе обнулили.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Майя Хромых за такой прокат не получила и сотни баллов – всего 95,90, из них за технику – 40,57. Для сравнения – Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Муравьёва набрали больше за технику в короткой программе. И это Майю ещё откровенно не обидели компонентами.

Возможно, прокат не запомнился бы так ярко – к сожалению, неудачные выступления Хромых в этом сезоне перестали удивлять – если бы не стендап Татьяны Тарасовой, которая затравила спортсменку за лишний вес:

«Слова бессильны, она чемпионка по падениям. Четыре раза не каждый себе позволит упасть. Конечно, мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются, все, абсолютно. Но она такая большая, что, если ты так оформляешься, может быть, лучше не участвовать и побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок. А когда приведёшь, тогда показываться на аудиторию всей страны».

«Это ещё раз говорит о том, что наш спорт — очень тяжёлая и тонкая штука. Плюс килограмм — и ты не прыгаешь. Плюс два – ты через две минуты начинаешь подыхать. Плюс три — до свидания. Прыжки все летят со второй половины. Ну а плюс четыре — ты с самого начала не прыгаешь».

«Я уверена, что она с годами станет красивой и тонкой, высокой девушкой. И в танцы не пойдёшь, потому что очень высокая — кто же будет поднимать? Должен быть очень высокий партнёр, за два метра. Мне жаль, что мы её видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить, ничего страшного в этом нет», – приложила Тарасова в эфире Первого канала.

В предыдущий день турнира Татьяна Анатольевна нелестно отзывалась о форме Андрея Мозалёва и Марии Талалайкиной – Марии тоже предлагалось посидеть дома. Напарники Тарасовой по комментаторской кабине – Максим Траньков и Александр Гришин – стыдливо молчали. Никто не вспомнил о тяжёлой травме Хромых, хотя Траньков наверняка бы не хотел, чтобы Тарасова высказалась подобным образом в адрес его супруги или дочери, если она захочет заняться фигурным катанием, когда подрастёт.

Жаль, что у комментаторского пульта именно на прокатах девушек не было Елизаветы Туктамышевой, которая могла бы осадить Татьяну Анатольевну. Кто-то скажет, что Тарасова «резала правду-матку», но в наше время нельзя говорить о проблемах с весом (если они вообще есть у Майи Хромых) на публику. Это может вызвать и РПП – с такой проблемой столкнулась, например, Елизавета Худайбердиева.

Было радостно услышать Татьяну Тарасову у микрофона после долгого перерыва – в большинстве случаев она выдавала действительно экспертные комментарии, подмечая детали, которые больше не заметит никто.