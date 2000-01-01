«Слово пацана» Валиевой и пожар Бойковой/Козловского. Чем удивили фигуристы на гала-шоу?

Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Показательные выступления лучших спортсменов страны подарили зрителям незабываемые эмоции. Камила вновь обошла всех и попала в тренды!
Даниил Самсонов
Ученик Этери Тутберидзе вспомнил детство и предстал в образе персонажа Супер Марио. Яркий комбинезон и шикарные усы невероятно подошли фигуристу — и он и правда Super Danik.
Ксения Синицына
А эта спортсменка в юном возрасте, вероятно, обожала мультфильм «Простоквашино». Ксюша перевоплотилась в маму Дяди Фёдора, достала лыжи, надела ушанку и пустилась в пляс.
Пётр Гуменник
Бронзовый призёр чемпионата России, несмотря на плохое самочувствие, смог презентовать свой задорный номер под песню «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Получилось очень аутентично!
Камила Валиева
Показательный по мотивам «Слова пацана» ждали, но не от Камилы Валиевой. А она взяла и сделала! Фигуристка станцевала под хит сериала «Пыяла», и, как всегда, она была очень убедительна на льду.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Слова Александра Галлямова про огнетушители оказались пророческими: Саша и Дима устроили пожар на арене «Трактор» в образах Женщины-кошки и Бэтмена. Горячее противостояние комикс-героев с ноткой любви.
Софья Муравьёва
Ученица Евгения Плющенко представила кусочек своей шоу-программы «Лебединое озеро». Нежная, трогательная, лёгкая Соня была великолепна в образе белого лебедя. Она зашла на триксель, но слегка смазала прыжок.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Настя и Саша выразили особую любовь к Челябинску, где они стали двукратными чемпионами страны. Воспитанники Тамары Москвиной откатали под песню «Добрый город» и растрогали всех до слёз.
Евгений Семененко
Король k-pop не изменил себе и вышел с уже известной программой про кукловода. Однако в этот раз его марионетка была особенной — пару Жене составила Аделия Петросян. Вот это чемпионское комбо!
Аделия Петросян
Маленькая и хрупкая чемпионка России выступила под композицию Елены Ваенги «Снег». Лирические образы не так привычны Аделии, но она в них чудо как хороша. Праздничное настроение подарила фигуристка.
«Слово пацана» Валиевой и пожар Бойковой/Козловского. Чем удивили фигуристы на гала-шоу?
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