«Любые соревнования — страшно». Вице-чемпион России раскрылся с эмоциональной стороны

Владислав Дикиджи — однозначно главная сенсация сезона в российском фигурном катании. Ещё год назад ученик Олега Татаурова выступал по юниорам, причём без особых успехов, а сейчас берёт серебро чемпионата России. К этому достижению фигурист шел планомерно: он выиграл два этапа Гран-при, причём единственный из одиночников в этом сезоне. Фигурист будто переизобрёл себя и заполучил невероятную стабильность. Как ему это удалось? Об этом Влад рассказал «Чемпионату». Также фигурист поведал о своих увлечениях и ответил, как реагирует на критику.

«С каждым хорошим прокатом своих товарищей-соперников всё становилось страшнее и страшнее»

— Влад, поздравляю тебя с серебром чемпионата России! Ожидал ли такой результат?

— Честно говоря, моей изначальной целью было попасть в шестёрку — я очень хотел оказаться в сборной. Но после достаточно хорошего выступления в короткой мысль закралась — если катаешь так же стабильно произвольную, то на пьедестале будешь, скорее всего. Так и вышло. Переборол себя. Я доволен, рад и счастлив.

— После короткой программы, когда ты лидировал, наверное, было ощущение, что можешь победить. Эти мысли давили?

— На самом деле да, потому что после короткой очень тяжело было уснуть. Я лёг в 11, уже собирался засыпать, но ни единой мысли, кроме фигурного катания — как я представляю, как мне выходить катать произвольную — не было. С 11 до двух часов ночи я лежу с закрытыми глазами, у меня сердце стучит, руки-ноги потеют, и никак не уснуть.

— Сколько в итоге удалось поспать?

— С 2:20 я спал до восьми утра. Шесть часиков.

— Как удалось собраться на прокат после такого?

— Сам не знаю. Повезло, наверное. Мы размялись на шестиминутной разминке, я снял конёчки, сижу. Для меня это ожидание — самый нервный момент соревнований. Я смотрю — один хорошо катает, другой хорошо катает, у одного 180, у другого 190. И с каждым хорошим прокатом своих товарищей-соперников всё становилось страшнее и страшнее. Но потом я вышел на лёд, когда уже Женя [Семененко] откатал, я начинаю прыгать, понимаю, что ножки у меня в хорошем состоянии, толкается хорошо. Почему бы не побороться немножко? И вышло как вышло. Я рад, что смог собраться. Для меня это очень важно было. Потому что обычно в ответственный момент я люблю подкосячить немного.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

— Честно говоря, меня шокирует то, что ты обрёл такую стабильность в сезоне — три старта ты откатал чисто. Как вообще это удаётся? В мужском катании, чтобы кто-то стабильно катал на протяжении всех стартов — почти нереальный случай.

— Для меня это тоже секрет. Не понимаю, как это. Для меня самое главное — собраться на первый прыжок. Если я делаю, меня немного отпускает. Это волнение уходит, и дальше я уже проговариваю в голове перед прыжком свои ошибки, которые не должен допускать. Допустим, на сальхов я не набираю много хода — если наберу, у меня сразу же рывок спиной идёт, и я начинаю «закидываться». Поэтому я всё тщательно продумываю — что надо в круг прыгнуть, как ручки должны стоять, насколько сильно я должен присесть на ногу. Это детально проработано, но всё равно я удивляюсь и не понимаю, как у меня так вышло на последних трёх стартах.

А всего четыре было – два этапа, чемпионат, а перед этим я выступал в Питере на мемориале Панина-Коломенкина. В короткой дебютный выход был с лутцем — я его прыгнул, потом упал с сальхова неожиданно и сделал «бабочку» на акселе. В произвольной я откатал чисто первую половину, но на вторую меня не хватило, я там порывал несколько элементов. Получается, с Казани катаю чисто. Может, от работы это всё зависит.

— Вообще, с большими медалями приходит и дополнительная ответственность. Ты об этом не думал? Нет ли страха какого-то?

— Мне страшно всегда. Любые соревнования — страшно, любые мероприятия — страшно. Волнуюсь очень сильно.

— Страшно, что не сможешь эту планку удержать?

— Даже не знаю. Никогда не задумывался о том, почему мне страшно. Может, на самом деле мне не страшно, а я себя так успокаиваю.

— Может, этот страх тебя закаляет?

— Мне не нравится это чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные. Всё трясется. Но, может, благодаря ему у меня и получается так исполнять прыжки и кататься.

«Мне кажется, я тоже когда-нибудь смогу, как Малинин. Просто нужно работать»

— Внимание, которое к тебе появилось в этом сезоне, тебе помогает или, наоборот, пугает? И болельщиков много появилось, и много журналистов с тобой общается.

— Мне нравилось всегда быть тихим пареньком. Для меня тяжело в плане болельщиков, когда люди приходят поболеть, поддержать. Я не хочу груз ответственности нести. А если у меня не выйдет, если я не очень откатаю? Понимаю, что это нормально, что выступления не всегда хорошие. Но мне стыдно становится перед зрителями, кто болеет за меня. Не знаю, нормально это или нет. Столько поклонников появилось… Но это приятно, когда приезжают поболеть, пишут хорошие слова.

— Как тренер отреагировал на твоё серебро? Ты же его первый ученик, который привёл его к большой медали.

— Тренер рад, понятное дело. И после Казани, и после Москвы…

— Может, сказал какие-то эмоциональные слова?

— Да нет. Олег Станиславович — человек серьёзный во время соревнований. Но я просто вижу его выражение лица, он счастлив после прокатов хороших. В принципе, и всё, ничего такого не говорил.

— Ты в сезоне накатал достаточно стабильный контент — два четверных в короткой, три — в произвольной. Планируешь ли усложняться в этом сезоне или будешь продолжать прыгать то, что прыгаешь?

— Ой, как Олег Станиславович решит. Я сам не задумывался, а он мне ничего об этом не говорил. Поэтому пока не знаю.

— Ты сам на это не влияешь? Не предлагаешь попробовать, например, четыре четверных?

— Нет-нет, я слушаюсь тренера. Как скажет, так и будет. Мне не без разницы, но я чётко выполняю приказ моего тренера.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

— Следишь ли ты за мужским катанием на мировом уровне? Мне кажется, в этом году огромный толчок к развитию произошёл благодаря Илье Малинину.

— Вообще, не слежу. Просто и так у меня много фигурного катания. Но выступление недавнее от Ильи я смотрел. Я удивляюсь, как человек может после такого тяжёлого элемента, как четверной аксель, встать на ноги. Он ведь упал там, но встал, а потом спокойно делает лутц четверной, риттбергер, тулуп — и вторая половина у него: четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, потом тройной лутц — тройной аксель. Это что-то невероятное. Но мне кажется, что я тоже смогу так когда-нибудь. Просто нужно работать.

— То есть тебя не пугает, что настолько сильно повышается эта планка?

— Нет.

— Ты готов тоже в будущем так разрывать?

— Я бы постарался. Я хочу достичь такого же уровня.

«В плане спортсмена я один человек, а в плане тиктока — другой»

— Хочу немного больше поговорить о твоих увлечениях. Ты сказал, что не привык к вниманию, но при этом у тебя почти миллион подписчиков в TikTok. Как этого удалось достичь?

— На самом деле, я в плане спортсмена один человек, а в плане тиктока — другой. Дело в том, что на лёд я выхожу, и у меня одна попытка, а танцы я могу снимать сколько угодно. Там-то я не буду нервничать. Ну не получится первая попытка — перезапишу, буду танцевать, пока не понравится. А в фигурном катании так не получится.

— Ты сам придумываешь эти танцы или тренды подхватываешь?

— Это всё тренды зарубежные. Мне попадаются в рекомендациях, я вижу — о, классный танец, сохраню, будет время — сам подучу, станцую и выучу.

— А танцами отдельно занимаешься? Может, в студии какие-то ходишь?

— Вообще ничего, всё сам. Когда маленький был — там лёд, хореография, танцы были, но очень редко. На танцы я вообще не хожу в плане групповых занятий и так далее. Мне Олег Станиславович разрешает. Не вижу смысла. А так да, всё сам, ни в какие кружки или секции я не ходил.

— И никогда не было таких мыслей? Видно, что тебе это нравится. Как хобби.

— Было бы тяжеловато. Не смогу вкладывать усилия и в танцы. Очень тяжело проходят тренировки, я выкладываюсь. А потом ещё у меня и работа. Нет времени.

— Работа тренерская?

— Да.

— А как ты от всего этого отдыхаешь, перезагружаешься? Когда столько фигурного катания в жизни, надо же на что-то переключаться.

— С субботы на воскресенье хватает поспать, с родителями посидеть, во всякие настольные игры поиграть. И вот я перезагрузился — и новая неделя. Но за последние полгода я полюбил это и немного поменялся в плане головы. Немного другое у меня мышление стало в плане спорта, жизни. И я очень полюбил фигурное катание. Я и так его любил, но сейчас – вообще всей душой.

— А можешь рассказать, за счёт чего это произошло?

— Честно говоря, не знаю. Скорее всего, из-за того, что я повзрослел немножко, начал по-другому думать. Я раньше приходил домой — у меня есть ноутбук, и я любил очень много играть. Я понял, что вредил себе, только недавно. Я сидел, у меня статичное положение, я всё стремлюсь поиграть, а для чего мне это, я не понимаю. Не нужно мне это было. Я перестал пить всякую газировку, есть «Макдоналдс». Скинул пять килограммов, лучше прыжки стали. Постепенно становилось легче, легче, и появилась мотивация работать.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

— В плане питания как это произошло? Это же непросто — внезапно перестроиться на новый режим питания, отказавшись от всего вредного.

— У меня получается так — если я поправляюсь, у меня сразу появляются щёки. Когда я поменьше был, они пухленькие были, и это меня раздражало. Это мотивация, чтобы лучше выглядеть. Решил совместить это — и для прыжков лучше, и щёчки уйдут.

— В плане питания у фигуристок часто возникает тема нездорового отношения с едой, РПП. У мужчин бывает такое?

— Я не совсем отказался от «Макдоналдса». Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты, и я не знаю, есть ли она у других. Я вроде слежу, а вроде и нет. Я похудел, держу сейчас свой вес, и мне очень хорошо. Но если даже набрал — приходится потом очень сильно на льду выложиться, чтобы обратно скинуть его.

— То есть в основном ты пытаешься строить здоровые отношения с едой — никаких тотальных запретов?

— Да. И полезного поем — например, один день откажусь от макарон, попрошу: мамуль, свари мне риса и курочку какую-нибудь. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирными продуктами.

— А сам себе не готовишь?

— Я люблю, как мама готовит. Очень вкусно. Пока мама может меня кормить, пусть кормит (улыбается).

«Какой «Король фигурки», вы о чём? Я простой парень»

— Сейчас у тебя появилось много всяких прозвищ от болельщиков. Как тебе самому нравится, как тебя называют? Я слышала и «дикий джи», и «вайлд джи», многие комбинируют.

— Прикольно было — в комментариях в TikTok под моими видео пользователь написал английскими буквами «D K G» — из трёх букв. Это, наверное, самое прикольное.

— Как ты дальше планируешь двигаться, в чём развиваться после чемпионата России?

— Мне нужно развиваться в плане хореографии очень сильно. Но про прыжки я тоже забывать не буду, а постараюсь сделать акцент на хореографию. Мне не хватает этого момента, и не немножко.

— Было много критики в этом плане. Ты сам как воспринимаешь критику? Когда волной накатывает, бывает сложно с этим справиться, а ты непривычный, мне кажется, ещё человек к этому.

— Нейтрально к этому отношусь. Меня не задеть в интернете, кто бы что ни писал. Если хорошее пишут, мне приятно. А негативные комментарии — я их прочту, и «ну ладно, хорошо». И всё.

— В принципе, ты следишь за комментариями, за общественным мнением? Нет такого, что избегаешь?

— Не прям уж слежу. Бывает, высветится какая-нибудь новость в группе про меня — я посмотрю, что там написали. Вот и всё.

— Кстати, тебе удалось вспомнить, где было сделано то легендарное фото с Женей Семененко и Петей Гуменником?

— Бабушка написала, что это мы с ребятами были в Игоре, выступали на каком-то корпоративе. Но это не точно! Скорее всего, это были показательные выступления. Бабушка так написала, но я сам не помню. Я не помню, что вчера-то было (улыбается).

— Возможно, ты видел, возможно, нет — ты номинирован на премию «Король фигурки» на «Чемпионате». За тебя проголосовало много людей — там четыре финалиста, и ты один из них. Как к этому относишься, может, можешь как-то отреагировать?

— Если я там оказался, то очень приятно, что за меня голосуют люди. Хотя какой «Король фигурки», вы о чём? Мне далеко до «Короля фигурки», я простой парень.

— А кого ты бы мог назвать «Королём фигурки»?

— Нэйтан Чен — король фигурки. У него есть и прыжки, и хореография — он всё это классно совмещает.