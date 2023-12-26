Мы нашли, где было сделано детское фото Семененко, Дикиджи и Гуменника

После произвольной программы мужчин на чемпионате России в сети завирусилось детское фото призёров — Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. Ребята даже сидели в том порядке, в котором устроились на пресс-конференции — с чемпионом Семененко в центре и серебряным и бронзовым медалистами по бокам.

У журналистов сразу возник вопрос — а где было сделано то фото? И сперва никто не смог это вспомнить.

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«Честно, не помню, — сказал Евгений Семененко и добавил, смеясь: — Но рад, что я тогда в центре встал. Наверное, это какое-то первенство Жука?»

«Нет, это не могло быть первенство Жука, — возразил Гуменник. — Влад помладше, а мы постарше».

Так ни к чему и не придя, ребята повторили ставшее легендарным фото.

Но вопрос не исчез — пытливые журналисты продолжали задавать вопросы.

Тренер Дикиджи в комментарии «Чемпионату» выдвинул уже звучавшую версию. «Думаю, это какой-то Мемориал Жука, Семененко и Гуменник выступали по старшему возрасту, Дикиджи — по младшему. Скорее всего, этот турнир», — заявил Олег Татауров.

Но всё прояснилось, когда к расследованию подключилась бабушка Влада, и он нам об этом рассказал.

«Бабушка написала, что это мы с ребятами были в Игоре, выступали на каком-то корпоративе. Но это не точно! Скорее всего, это были показательные выступления. Бабушка так написала, но я сам не помню. Я не помню, что вчера-то было», — поделился Дикиджи.

И мы смогли проверить эту версию! Правоту бабушки Влада доказывает видео Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга с летнего мастер-класса Тамары Москвиной, который проходил как раз на Игоре.

Мастер-класс Тамары Москвиной на Игоре Фото: Кадр из видео ФФКСПб

Полное внимание на стены – они одинаковы на детском фото ребят и на фото с мастер-класса Тамары Николаевны.

Так что вопрос, интересующий всех фанов фигурного катания, закрыт – благодаря бабушке Влада Дикиджи, её памяти и наблюдательности.

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