Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»: победителями стали Евгений Семененко и Александра Трусова

Евгений Семененко и Александра Трусова стали «Королём и Королевой фигурки»
Валерия Кукалева
Семененко и Трусова — «Король и Королева фигурки»
Аудио-версия:
Комментарии
Месяц голосования наконец выявил победителей!

Премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» подошла к концу!

Позади месяц голосований: групповой этап, четыре полуфинала и два финала. Вы выбирали Короля и Королеву из 24 фигуристов и 24 фигуристок и наконец определили двоих достойнейших.

Вот как распределились голоса в мужском финале:

Двукратный чемпион России Евгений Семененко – «Король фигурки!» Защитой титула в Челябинске он только подтвердил заслуженность звания.

А как подписчики проголосовали у женщин?

  • Александра Трусова – 44,3% (7001 голос);
  • Камила Валиева – 26,1% (4119 голосов);
  • Анна Щербакова – 18% (2837 голосов);
  • Евгения Медведева – 11,7% (1842 голоса).

«Королевой фигурки» стала Русская ракета Александра Трусова – покорительница квадов, девушка, победившая гравитацию. В 2023 году она не соревновалась, но постоянно была на виду: участвовала в шоу, проводила мастер-классы за границей и пробовала себя в других сферах.

Поздравляем великолепных победителей, которые полностью заслужили это! Скоро и Евгений, и Александра получат свои призы.

Тексты о победителях:
Записать хит и порвать рейтинг Forbes! Почему Трусова — новая «Королева фигурки»? Записать хит и порвать рейтинг Forbes! Почему Трусова — новая «Королева фигурки»?
Гений перевоплощений совмещает спорт с медвузом. Почему Семененко — «Король фигурки»? Гений перевоплощений совмещает спорт с медвузом. Почему Семененко — «Король фигурки»?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android