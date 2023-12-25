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Евгений Семененко и Александра Трусова стали «Королём и Королевой фигурки»

Премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» подошла к концу!

Позади месяц голосований: групповой этап, четыре полуфинала и два финала. Вы выбирали Короля и Королеву из 24 фигуристов и 24 фигуристок и наконец определили двоих достойнейших.

Вот как распределились голоса в мужском финале:

Евгений Семененко – 35,1% (3652 голоса);

Роман Костомаров – 26,9% (2805 голосов);

Пётр Гуменник – 20,9% (2175 голосов);

Владислав Дикиджи – 17,1% (1783 голоса).

Двукратный чемпион России Евгений Семененко – «Король фигурки!» Защитой титула в Челябинске он только подтвердил заслуженность звания.

А как подписчики проголосовали у женщин?

Александра Трусова – 44,3% (7001 голос);

Камила Валиева – 26,1% (4119 голосов);

Анна Щербакова – 18% (2837 голосов);

Евгения Медведева – 11,7% (1842 голоса).

«Королевой фигурки» стала Русская ракета Александра Трусова – покорительница квадов, девушка, победившая гравитацию. В 2023 году она не соревновалась, но постоянно была на виду: участвовала в шоу, проводила мастер-классы за границей и пробовала себя в других сферах.

Поздравляем великолепных победителей, которые полностью заслужили это! Скоро и Евгений, и Александра получат свои призы.