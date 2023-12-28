«Представляла, что буду подрабатывать бариста». Душевный разговор с Анастасией Мишиной

В парном катании снова сменился чемпион России — в Челябинске титул вернули Анастасия Мишина и Александр Галлямов, отобрав его у бывших одногруппников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые в межсезонье предпочли Тамаре Москвиной Этери Тутберидзе.

Мишина и Галлямов продемонстрировали два идеальных проката и получили баллы выше мировых рекордов. В день показательных выступлений мы встретились с Настей и душевнейше поговорили — не только о фигурном катании, но также и о творчестве, литературе и увлечениях.

— Настя, расскажи, как ты перешла из одиночного в парное катание?

— Моим тренером в одиночном катании была Елена Александровна Климова — мама Фёдора Климова. Она посоветовала мне перейти в парное катание, так как я была маленького роста, где-то 1 метр 30 см. Наверное, это был удобный момент, чтобы перейти в пары. Мне было 10 лет, возможно, для многих это немножко рано, но, так как у меня не было перспектив в одиночном катании, меня ничего не удерживало.

— Получается, прыжки были нестабильные?

— У меня прыжков не было — только двойные. Я даже двойной аксель не прыгала.

— А как удалось их обрести в парном катании?

— Первый год или даже больше я занималась и в одиночном, и в парном катании. С Еленой Александровной занималась прыжками, потом с Кириллом Анатольевичем Давыденко, также помогали мои парные тренеры, партнёры. Моя техника прыжков — это сборная солянка, от всех по чуть-чуть, поэтому она, наверное, немножко отличается от идеальной техники.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

— Быстро удалось освоиться в парном катании? Всё-таки это, наверное, самый экстремальный вид фигурного катания, нужно быть бесстрашной.

— Мне очень запомнилась фраза моего первого партнёра. Когда я плакала на поддержках, что мне страшно, он сказал: «Мне тоже страшно». Тогда я поняла, что такая не одна и это нормально.

— До сих пор страшно?

— Чем больше парным катанием занимаешься, тем реже случаются какие-то травмоопасные моменты, ошибки. Мы полностью доверяем друг другу и, даже если идёт какой-то сбой, можем сделать так, чтобы это было не травмоопасно.

— Что для тебя парное катание?

— По сравнению с одиночным катанием у нас есть возможность показать эмоции друг другу. Зрителю не нужно додумывать сюжет.

— Какая у тебя самая любимая программа в карьере?

— Это интересно, это программа, которую я сначала не полюбила — «Эсмеральда». Когда нам её ставили, музыка заедала в голове, и это был как день сурка — ты просыпаешься, и у тебя в голове одна и та же мелодия. Но потом эта программа стала любимой. Наверное, потому что её хореографией занимался Александр Александрович Стёпин. Я с ним занималась с детства, мне всегда очень нравились его уроки. У него очень интересный подход к работе. Он мог и наругать, но так, что это не обидно и даже смешно.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в программе «Эсмеральда» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как ты готовишься к тому или иному образу?

— Для меня самое важное — прочувствовать образ. Хореографы, тренеры рассказывают, какой они видят меня в этом образе, и из нескольких образов, может быть, из своих тоже, я выбираю тот, который мне ближе. Либо ты чувствуешь, либо нет. Туда-сюда, вправо-влево, ты находишь именно свой образ. Он может немножко отличаться от того, что тебе хотят поставить, но это будет твоя интерпретация.

— Чем наполнена твоя жизнь, помимо фигурного катания?

— На данный момент моя жизнь — это фигурное катание и учёба. Я закончила бакалавриат и поступила на магистратуру в университет имени Лесгафта.

— Рассматриваешь в будущем другое, неспортивное образование?

— Я думала над этим, но у меня ещё два с половиной года обучения, есть время подумать.

— В профиле в соцсетях у тебя написано Coffee Lover. Как у тебя зародилась любовь к кофе?

— Я даже сейчас сижу с кофе (улыбается). Наверное, передалось от родителей, у нас дома утром всегда был запах кофе. Лет с 13-14 я уже начала интересоваться, что это такое, почему все любят этот напиток. Мне понравился вкус, бодрящий эффект. Интереснее, чем пить просто воду (смеётся).

Анастасия Мишина пьёт кофе Фото: из личного архива Анастасии Мишиной

— Дополнительно изучаешь информацию про кофе? Многие прям во всех видах зёрен разбираются…

— Когда была помладше, честно говоря, не рассчитывала, что у меня удачно сложится карьера в фигурном катании, и мне всегда родители говорили: «Ничего страшного, покатаешься, не получится — пойдёшь учиться». Для меня это было нормальное развитие событий, и я себе представляла, что в старших классах, может быть, на первом курсе буду подрабатывать бариста. У меня был план, но что-то пошло не так (улыбается).

— Какой у тебя любимый кофейный напиток?

— Это зависит от моего настроения. Иногда хочется чего-то более мягкого, как капучино. А иногда хочется просто выпить американо или эспрессо и побежать на тренировку.

— Ты рассказывала, что любишь книги. Какой у тебя любимый жанр литературы?

— Не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый жанр. Больше читаю романы, просто потому, что это более лёгкая литература, а после тяжёлого дня не хочется разбираться в каких-то головоломках, как в детективах, поэтому больше всего читаю романы. Но когда мне дарят книги, всегда их читаю, потому что это мнение близкого человека о том, что мне могло бы понравиться.

— Есть ли у тебя любимый автор?

— Сейчас сложно сказать. В какой-то момент это был Михаил Булгаков. Многие не понимают его литературу, но я у него находила что-то близкое к своим мыслям.

— А какая у тебя любимая книга?

— Одна из моих любимых книг, она достаточно детская — это «Маленький принц». Мне её читали с детства, и каждый раз, когда её перечитывала, находила что-то новое. В детстве это была просто сказка, потом я поняла, что это более глубокая история, и там есть очень-очень глубокие мысли. Папа говорит, что когда я прочитаю эту книгу в 40 лет, то увижу намного больше.

— С какой литературной героиней ты себя ассоциируешь?

— Никогда не задумывалась об этом. Как-то болельщики мне сказали, что я похожа на Люси из «Хроник Нарнии». Не знаю чем. Возможно, каким-то своим любопытством.

— А есть ли литературные образы, которые ты бы хотела воплотить на льду?

— Меня привлекают образы отрицательных героев. Мне всегда было интересно попробовать на льду каких-нибудь пиратов, разбойников. Но мои идеи пока не разделяют (улыбается).

— Расскажи о своих любимых фильмах и сериалах.

— Перед Новым годом для меня это всегда «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии». Что-то волшебное, что-то позитивное.

— Сейчас модно воплощать образы из кинематографа на льду. Ты бы хотела что-то скатать из фильмов?

— Это достаточно сложно. Если зритель не смотрел фильм, ему сложно понять образ. Да и далеко не вся музыка ложится под конек. Получается очень ограниченное количество музыки из фильмов, и её часто берут. Не хочется совпадать.

— А в целом есть ли у тебя образ мечты, который ты обязательно когда-нибудь хочешь воплотить?

— Для меня это «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что в карьере мне когда-нибудь дадут их прокатать. Может быть, когда-нибудь в шоу…

— Вы с Сашей часто катаетесь под рок или классику. А какие у тебя музыкальные предпочтения в жизни?

— По настроению. Мой плейлист — это сборная солянка: там может быть и старая музыка, и новая. Если что-то понравится, я добавляю к себе в плейлист, и всё. У меня нет какого-то определённого вкуса в музыке.

— Ты достаточно много путешествуешь. Расскажи о своих любимых уголках мира.

— В России выделила для себя Калининград. Я очень хотела туда поехать, друзья говорили, что город привели в порядок, много что перестроили, отреставрировали, и город заблестел. Я не видела его раньше, но по фотографиям он действительно очень сильно изменился, достаточно много туристов появилось. Если говорить про мир, то меня Италия трогает всегда. Своей теплотой, приёмом. Незнакомые люди улыбаются, жестикулируют очень активно. Мне это близко, поднимает настроение. Все улыбаются.

— Есть ли страна, которую ты мечтаешь посетить?

— Для меня это Бразилия. Я бы хотела попасть на карнавал. По телевизору часто показывают эти яркие краски, костюмы, праздник. Хочется это прочувствовать.

— Ты живёшь в Санкт-Петербурге. Расскажи о своих любимых местах в городе.

— Меня всегда привлекают набережные. Нравится смотреть на воду, она всегда разная: иногда буйная, иногда спокойная. Но всегда успокаивающая. Набережные Невы, Мойки, канала Грибоедова. Это наша Северная Венеция.

— А можешь посоветовать нетипичные места, которые следует посетить в Санкт-Петербурге?

— У нас в Петербурге начало появляться очень много открытых катков. Я бы посоветовала сходить туда тем, кто любит фигурное катание и хотел бы попробовать покататься. Например, в «Охта Парке» у нас есть ледовые дорожки, они прямо в лесу расположены.

Анастасия Мишина в зимнем лесу Фото: из личного архива Анастасии Мишиной

— Скоро Новый год. Есть ли у тебя какие-то новогодние традиции?

— Не знаю насчёт новогодних традиций, но, конечно, придумывать подарки, упаковывать их. В этом году у нас будет всего три дня отдыха, так как мы участвуем в шоу. Первого числа утром уже вылетаем в Красноярск. Для нас это новое, мы ни разу не участвовали в сказках. Раньше у нас были просто какие-то шоу с номерами, а сейчас это полноценная сказка, много выходов. Будем готовиться.