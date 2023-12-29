«У «Наруто» 8 лет ждал развязки». Евгений Семененко поясняет за аниме после победы на ЧР

О чëм обычно спрашивают чемпионов России по фигурному катанию после завоевания титула? Об эмоциях, о подготовке к старту, о состоянии здоровья, о реакции тренеров и так далее.

После первой победы на чемпионате России мы сделали с Евгением Семененко классическое, постстартовое интервью. Травмы, эмоции, мотивация, поддержка фанатов. После второй победы уже пришлось придумывать что-то новое, и тема нашлась сама собой. Она близка самому фигуристу.

В этом небольшом интервью – и объяснения, почему аниме – это совсем не про «детские мультики», чем хороши и чем плохи культовые вещи «Атака титанов» и «Тетрадь смерти», а также очень любопытная параллель с мужским одиночным катанием.

Евгений Семененко на награждении ЧР-2024 Фото: Из личного архива Алексея Мишина

– На пресс-конференции после короткой программы прозвучал вопрос про нашумевший сериал «Слово пацана», но тебе, наверное, логичнее будет задать вопрос про финал эпопеи «Атака титанов», который недавно вышел. Смотрел ли ты вообще этот аниме-сериал и как он тебе?

– Я смотрел, начал ещё, когда третьего сезона не было, в школьном возрасте. И потом следил, когда выходили сезоны по одной серии в неделю, а между самими сезонами был большой перерыв. Пошли приколы, что он всё никак закончиться не может, вроде бы финальные серии, а потом ещё ждать два года финал финала… Задумка интересная, вынес для себя определённую философию.

– Мне показался этот сериал достаточно жестоким, тяжело было смотреть.

– Согласен, не каждому понравится. Не скажу, что не понравился финал, но политику главного героя не разделяю, то, что он сделал – это неправильно. В пример можно привести «Код Гиасс», одно из моих любимых аниме, можно сопоставить главного героя Лелуша, Эрена Йегера из «Атаки Титанов» и ещё Ягами Лайта из «Тетради смерти». В чём-то их политика схожа, но чем мне нравится «Код Гиасс» – это интрига, максимально неожиданный финал, который можно предугадать только в предпоследней серии.

– А «Тетрадь смерти» тебе как? Одно из самых культовых аниме, наверное, многие о нём слышали.

– Задумка очень интересная, любителям детективов, думаю, понравится. Зрители разбиваются на два лагеря – кто за политику Ягами Лайта, кто за политику Эла…

– А на чьей стороне ты?

– Сложно решить, по идее, они оба правы. По ходу самого сериала один из персонажей сбивается с пути, на передний план выходят его негативные качества. К концу повествования принял одну сторону. Но после 24-й серии мне сериал вообще не нравится, когда потерпел поражение один из двух главных персонажей, после этого момента смотреть неинтересно. Остальные серии посмотрел только спустя год или два. До 24-го эпизода сериал отличный.

– Существует стереотип, что аниме – это что-то для детского возраста, но та же «Тетрадь смерти» – стоящая вещь и для взрослых.

– Я считаю, это навязанное мнение, что аниме не для взрослых людей. Фантазия в аниме ничем не ограничивается, как в фильмах. Вот тебе «Наруто» – мир ниндзя, вот тебе «Код Гиасс» – жанр «меха», где всё завязано на роботах, определённая политика внутри самого сериала. Хорошо, когда нет четкого понятия, где добро, а где зло, просто видны ситуация и то, как герои поступают в определённых жизненных моментах, это цепляет…

– С чего бы порекомендовал начать знакомство с этим жанром?

– Обывателю начинать с «Атаки титанов» не рекомендовал бы, она интересная, это классика, да, жестокая, но шарм некий есть. Мне долго советовали Хаяо Миядзаки, посмотрел «Унесённые призраками» и «Ходячий замок» – настоящие шедевры, так что рекомендую начать с них. Сам сейчас смотрю «Восхождения героя Щита», начал ещё в школе и потом делал большой перерыв, сейчас выходит третий сезон. Вообще, не люблю смотреть то, что ещё в процессе выхода – у «Наруто» восемь лет ждал развязки, у «Атаки титанов» – пять лет. Зато была хорошая картинка, аниматоры не схалявили.

– Что смотреть, выбираешь и по качеству рисовки?

– Это как в мужском одиночном (улыбается). Захотите ли вы смотреть программу без четверных прыжков? Конечно, приятнее смотреть и на сложный технический контент, и на хорошую вторую оценку. Но классика – она и есть классика — и в аниме, и в фигурном катании.