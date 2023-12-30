Что случится в фигурке в 2024 году: у Валиевой отнимут золото ОИ, Малинин прыгнет пятерной

2023 год скоро подойдёт к концу – а значит, пришла пора делать прогнозы на 2024-й. Фигурное катание, особенно российское – крайне непредсказуемый вид спорта, но мы всё-таки попытались предугадать, что произойдёт в ближайшие 12 месяцев.

Пишите в комментариях, чего вы ждёте в фигурном катании в 2024 году!

У Камилы Валиевой и сборной России отнимут командное золото

В 2024 году наконец решится эпопея с допинговым делом Камилы Валиевой – CAS вынесет итоговый вердикт по итогам многодневных слушаний, на которых сама фигуристка присутствовала онлайн. Никаких серьёзных инсайдов с заседаний не просочилось, но сложно представить, что Валиеву полностью оправдают.

Ждём половинчатое решение – Россия в составе Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова лишится олимпийского золота, но наказание самой Камилы не будет значительным. Валиева лишится ещё нескольких золотых медалей – в частности чемпионатов России и Европы – но срок дисквалификации уже закончится, и она сможет выступать на соревнованиях.

«Ледниковый период» вернётся на экраны с Загитовой-ведущей и Костомаровым

В 2023-м проект встал на паузу, но сложно представить такой долгий хиатус. Шоу вернётся на экраны с новыми идеями неутомимого Ильи Авербуха, который отпраздновал 50-летний юбилей. Разумеется, нельзя представить «Ледниковый период» без Алины Загитовой в роли ведущей, а в этот раз обязательно должно найтись место Роману Костомарову. Может, Роман тоже станет ведущим, а может, попробует себя в роли постановщика.

Дочь Этери Тутберидзе возьмёт медаль чемпионата Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали единственными фигуристами, которых Федерация фигурного катания России без препятствий отпустила выступать за другую сборную. С текущего сезона Диана и Глеб представляют Грузию и в начале года поедут на чемпионат Европы. В финал Гран-при вышли две европейские пары, и Дэвис/Смолкин наверняка поборются за бронзу с оставшимися дуэтами. Судьи никогда не обделяли их высокими баллами.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с Этери Тутберидзе Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Илья Малинин исполнит пятерной прыжок

Американец русского происхождения покоряет рекорды сложности и не хочет останавливаться на достигнутом. Малинин успешно исполняет невероятный четверной аксель даже в короткой программе, так что нетрудно представить в ближайшем будущем чисто исполненный пятерной прыжок – тулуп или сальхов. Конечно, не на соревнованиях – но красивый и докрученный пятерной вполне может быть показан в соцсетях Ильи.

Александра Трусова и Александр Галлямов запишут совместный трек

Саша и Саша – главные музыкальные ньюсмейкеры 2023-го. Саша Трусова выпустила два музыкальных трека: «Два крыла» стал хитом и теперь крутится на ледовых аренах, а «Я не кукла» Трусова записала вместе с подружками – Софьей Самоделкиной и Марией Лёвушкиной. А Саша Галлямов на пресс-конференциях победного чемпионата России дважды зачитал рэп. А потом рассказал, что созвонился с Трусовой и высказал соображения по поводу её песен.

Так почему бы им не объединиться и не записать совместный трек? Вокал Трусовой, рифмованные строчки Галлямова – получится ещё один фигурнокатательный хит!

Каори Сакамото станет трёхкратной чемпионкой мира

В отсутствие на международных стартах российских фигуристок на вершине прочно обосновалась японка Каори Сакамото, которая была третьей на Олимпиаде вслед за Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. С тех пор Каори дважды выиграла чемпионат мира, а недавно стала победительницей финала Гран-при. Если она выступает чисто и убедительно, у остальных зарубежных фигуристок нет шанса, а значит, Сакамото имеет все возможности стать трёхкратной чемпионкой мира, выиграв три титула подряд.

Алина Загитова не сделает официальное объявление о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года не соревнуется с конца 2019-го – через несколько дней после неудачного финала Гран-при Алина вышла в эфир Первого канала, где объявила о приостановке спортивной карьеры, подчеркнув, что не уходит. Прошло четыре года – Загитова так и не появилась на соревнованиях, но официального объявления именно о завершении карьеры так и не было. Значит, его не будет и в 2024-м.

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фигуристы из «Ангелов Плющенко» будут претендовать на медали ЧР во всех видах

Софья Муравьёва из академии Евгения Плющенко уже взяла серебро чемпионата России, но этого наверняка мало для амбициозного наставника. Его главная цель – обойти Этери Тутберидзе, а значит, как минимум претендовать на медали во всех четырёх видах фигурного катания.

В парном катании у Плющенко уже есть юниорская пара Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, в танцах на льду обретается Валерий Ангелопол – правда, пока без партнёрши. Осталось заполучить в академию талантливого и перспективного одиночника!

Этери Тутберидзе найдёт, в чём обвинить Щербакову

Интервью тренеру Леониду Слуцкому стало мощнейшим инфоповодом 2023 года – и Этери была в нём самой собой, рассказывая о своих ученицах не с лучшей стороны. Под разнос попали Липницкая, Медведева, Трусова, Косторная. Этери мягко пожурила и Валиеву – под огонь не попали только олимпийские чемпионки Загитова и Щербакова. Но в следующий раз Тутберидзе придётся рассказывать что-то и про них – иначе материала не наберётся.