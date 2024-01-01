Саша записала хит с подругой-фигуристкой, в то время как Марк попытался вернуться в топ в спорте. Увы, на чемпионате России он провалился.

«Я не кукла, не играй с огнём». Чем занимается Трусова после расставания с Кондратюком?

Весь мир фигурного катания с умилением следил за развивающимся романом Александры Трусовой и Марка Кондратюка, но, кажется, красивая история любви подошла к концу. Спортсмены, которые раньше были неразлучны, теперь пошли разными путями.

Марк решил полноценно вернуться на лёд и поставил задачу вновь занять лидирующую позицию в топе. К сожалению, у ученика Светланы Соколовской возникли с этим проблемы.

Саша же продолжает покорять медиапространство и потихоньку строит карьеру певицы. Королева квадов с подругами записала уже второй хит с говорящим названием. Неужели она рефлексирует после болезненного разрыва?

О разрыве Трусовой и Кондратюка объявила Тарасова

Александра Трусова и Марк Кондратюк были одной из самых красивых пар в мире российского фигурного катания. За развивающимся романом фигуристов с интересом наблюдали тысячи болельщиков. История их сближения началась очень трогательно: Кондратюк поддержал Трусову в самый сложный момент в карьере — после проигрыша на Олимпиаде. Саша чувствовала себя растерянной, но нашла утешение в общении с вечно улыбающимся юношей. Марк оказался хорошим собеседником, поэтому очень скоро молодые люди стали неразлучны.

Спортсмены не скрывали свои отношения и, после того как их тёплые чувства друг к другу стали очевидны, начали выкладывать совместные фотографии, а также появляться вместе на светских мероприятиях. Саша настолько привязалась к Марку, что даже ради него сменила тренера — переход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской был неожиданным, но в то же время объяснимым. Фигуристы стали ещё ближе: Саша активно подбадривала Марка на тренировках и соревнованиях. Казалось, вот она — настоящая любовь, но затем что-то незримо изменилось.

Впервые о расставании Трусовой и Кондратюка общественность заговорила летом, когда фигуристы отправились в тур по Китаю. В шоу Евгения Плющенко они часто стояли в паре, но теперь катались раздельно. В постановке «Русалочка» у Саши появился новый принц — Марка с этой роли сняли, что вряд ли можно назвать совпадением. За пределами льда спортсмены тоже оказались по разные стороны, путешествуя раздельно.

На вопросы обеспокоенных фанатов они не отвечали, зато молчать не стала Татьяна Тарасова, объявившая о разрыве фигуристов:

«У них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — сказала она «Советскому спорту».

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Трусова записала новый «говорящий» хит с Самоделкиной

После расставания спортсмены сосредоточились на своих жизнях и карьерах. Саша так и не вернулась на соревновательный лёд и продолжила покорять медиапространство. Трусова задействована во множестве активностей: шоу, интервью, мастер-классы, комментирование. Фигуристка пробует себя в новых сферах, в том числе и в пении.

Трек «Два крыла», который буквально описывал судьбу Русской ракеты, запустил новую волну популярности вице-чемпионки Олимпиады. Но она не захотела на этом останавливаться и приготовила для поклонников ещё один сюрприз. Трусова выпустила очередную песню с «говорящим» названием «Я не кукла». Причём в этот раз Саша была не единственной исполнительницей — вместе с ней в записи участвовали Софья Самоделкина и Мария Лёвушкина.

Песня Трусовой вызвала неоднозначную реакцию у болельщиков и специалистов, но многие похвалили Сашу за смелость. Фигуристка не боится экспериментировать и прорабатывать свои чувства. Обе её песни содержат нечто сокровенное, смыслы, которые понятны только самой спортсменке. Фраза «Не играй, если без любви» — вполне может быть рефлексией болезненного разрыва. Да и если присмотреться, то вся лирика так или иначе описывает угасание чувств.

«Я не кукла, не играй с огнём», — предупреждает Саша, и на такие призывы трудно не обращать внимание.

Кондратюк психологически был не готов к чемпионату России?

Марк пошёл другим путём и с головой ударился в спорт, хотя часть сезона он активно участвовал в шоу, что, по мнению некоторых экспертов, было неправильно с точки зрения подготовки к соревнованиям. И правда, у Кондратюка возникали проблемы на выступлениях, отчего задача вновь ворваться в топ в мужском одиночном становилась сложнее. Ученик Светланы Соколовской тренировал сложнейшие прыжки, включая четверной лутц, чтобы выдать максимум на главном старте года, однако что-то пошло не по плану.

На чемпионате России после травмы Алексея Ерохова в короткой программе фигурист допустил ряд ошибок: нечисто приземлил квад-лутц и триксель и упал с квад-сальхова. В произвольной программе Кондратюку нужно было вытаскивать себя из ямы, но сделать это в полной мере не удалось. Олимпийский чемпион в команде исполнил лутц, тулуп и сальхов в четыре оборота, но допустил падение ещё на одном сальхове, лишившись каскада и заработав повтор. Кроме того, были и другие помарки, а на вращениях и дорожке шагов Марк показал много грязи — возможно, боль в спине всё ещё его беспокоит.

По общим ощущениям, психологически Кондратюк не готов штурмовать вершины. Об этом говорил и сам фигурист.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Каким был этот год? Он был сложным. Хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас хуже — этот факт неоспоримый. Но хочется это пережить, переосмыслить и кататься как было, как раньше», — отметил он в беседе с ТАСС.

Вероятно, летние события тоже повлияли на Марка, поэтому хочется пожелать и ему, и Саше поскорее прийти в норму и продолжить добиваться успехов каждому в своей области.