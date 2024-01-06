Любовный бум снова захватил фигурное катание! Кто самая красивая пара 2023 года?

Милые Медведева и Чигирёв, эффектные Косторная и Куница или роскошные Радионова и Кучаев? Голосуйте!

2023-й можно смело назвать годом любви в фигурном катании. Свадьбы, помолвки, новые отношения — спортсмены давали множество поводов порадоваться за их личную жизнь. Времена, когда фигуристы скрывали свою любовь, прошли, и это не может не радовать. Ведь наблюдать за сказкой, которая разворачивается прямо у тебя на глазах — это прекрасно!

Уверены, выбрать самую красивую пару года в фигурном катании будет непросто, ведь все они прекрасны. Но наверняка есть история любви, которая зацепила вас больше всего. Так что голосуйте!

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