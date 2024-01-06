Любовный бум снова захватил фигурное катание! Кто самая красивая пара 2023 года?

2023-й можно смело назвать годом любви в фигурном катании. Свадьбы, помолвки, новые отношения — спортсмены давали множество поводов порадоваться за их личную жизнь. Времена, когда фигуристы скрывали свою любовь, прошли, и это не может не радовать. Ведь наблюдать за сказкой, которая разворачивается прямо у тебя на глазах — это прекрасно!
Уверены, выбрать самую красивую пару года в фигурном катании будет непросто, ведь все они прекрасны. Но наверняка есть история любви, которая зацепила вас больше всего. Так что голосуйте!
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Алёна Косторная и Георгий Куница
У Алёны и Георгия отношения развиваются стремительно. Фигуристы повстречалась около года, поняли, что нашли друг в друге родственную душу, и решили пожениться. 15 мая Гоша сделал Алёне предложение на воздушном шаре! Сама свадьба состоялась 12 августа: спортсмены организовали милый праздник в стиле «Сумерек», на который позвали самых близких. В ходе торжества Косторная сменила три наряда, а Куница засветился в футболке «Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как жена скажет».
В свадебное путешествие фигуристы уехать не успели — нужно было готовиться к сезону. В середине сентября Алёна и Гоша официально дебютировали как спортивная пара.
Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв
В 2023 году Евгения Медведева обрела счастье и в личной жизни! Девушка начала встречаться с фигуристом Дмитрием Чигирёвым и построила с ним здоровые гармоничные отношения.
«У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь. В прямом смысле, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то.
И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...» — делилась Медведева подробностями своих отношений.
Летом Женя и Дима провели отпуск на Мальдивах и порадовали болельщиков милым видео оттуда.
Елена Радионова и Константин Кучаев
Фигуристка и футболист поженились на шестом году отношений. В начале июня спортсмены расписались в Барвихе, а потом устроили шикарное торжество на природе. А затем… вернулись к своей обычной жизни. Уже через несколько дней Лена отмечала с мужем завоевание ЦСКА Кубка России. По словам девушки, свадьба мало что поменяла в их жизни.
«Мы долго жили вместе до брака, просто летом официально стали семьёй. Спортсмен понимает спортсмена. Иногда, например, хочется побыть в тишине, когда приходишь с тренировки. Я прекрасно понимаю мужа, потому что вспоминаю свою карьеру», — делилась Радионова с «Матч ТВ».
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
В 2023 году Ирина и Дэвид образовали пару не только в жизни, но и на льду. Ребята пошли на этот рискованный шаг, чтобы спасти свои карьеры — с прошлыми партнёрами продолжать кататься стало невозможно. Фигуристам успешно удаётся совмещать личные и рабочие отношения: они продолжают встречаться и при этом показывают отличные результаты на льду. Из новообразованных пар Хавронина/Нарижный выглядят самой эффектной и перспективной, это подтверждают и результаты: на прошедшем в декабре чемпионате России фигуристы заняли третье место.
Даниил Глейхенгауз и Ольга Паутова
Любовный бум захватил не только фигуристов, но и тренеров. Летом 2023 года Даниил Глейхенгауз сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ольгой Паутовой. 20 мая пара расписалась в кругу самых близких, а 9 июня устроила роскошное торжество на природе, где собралась вся элита фигурного катания.
«Нам кажется, мы Даню воспитали. Сделали таким, какой он есть. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге. И очень прошу: Ольга, береги его», — произнесла трогательный тост Этери Тутберидзе.
Даниил и Ольга выглядят очень гармоничной парой!
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов
В 2023 году Полина и Дима начали новую жизнь. Завершили карьеру, уехали работать на круизный лайнер и приняли решение пожениться!
«Мы обсуждали это последние два года, поэтому всё было очевидно. Могу сказать, что меня не то чтобы заставляли, но делали намёки. Типа: «А скоро будет предложение? А мы поженимся?» (Смеётся)», — рассказал Рылов в интервью «Чемпионату».
«Пять лет вместе — немаленький срок. Логично», — добавила Полина.
Свадьбу фигуристы планируют летом.
Мария Сотскова и её избранник
В последние годы на долю Марии выпало множество испытаний, но в 2023-м она наконец обрела счастье. Фигуристка, за плечами которой уже есть развод, нашла нового избранника (его имя неизвестно) и родила дочку!
«С первого дня, как мы узнали, что ждём малыша, наша жизнь заиграла новыми красками, наша любовь стала ещё сильнее», — делилась Сотскова в соцсетях.
Значимое событие в жизни Маши произошло в начале декабря — дочку она назвала Вера.
Максим Ковтун и Евгения Леванова
Максим и Евгения вместе больше шести лет, но поженились только в 2023 году. Пара сыграла свадьбу в начале октября: сначала молодожёны расписались в Барвихе, а на другой день устроили роскошное торжество на природе. За дни празднования невеста сменила три платья!
А вскоре молодожёны укатили в свадебное путешествие в Индию и на Мальдивы. Для Ковтуна и Левановой 2023-й стал поистине годом любви.
Анастасия Губанова и Роман Галай
В 2023 году карьера у Анастасии Губановой складывалась контрастно: после завоевания титула чемпионки Европы результаты пошли на спад. Зато спортсменке повезло в любви! Возлюбленный Губановой экс-фигурист Роман Галай сделал ей предложение во время поездки на этап Гран-при в Осаку.
«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — поделилась Настя.
Ждём свадьбу чемпионки Европы!
Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Адриан сделал предложение Мэдисон ещё в 2018 году, но пожениться пара решила только спустя пять лет. В июне фигуристы сыграли шикарную свадьбу в Барселоне, позвав туда своих многочисленных одногруппников из монреальской академии. А на следующий день молодожёны посетили концерт Бейонсе!
В ноябре Хаббелл объявила о своей беременности, ребёнок должен родиться в феврале. Так что совсем скоро семья Мэдисон и Адриана станет больше!