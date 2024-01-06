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Самая красивая пара 2023 года в фигурном катании — рейтинг: Медведева и Чигирёв, Косторная и Куница, Радионова и Кучаев

Любовный бум снова захватил фигурное катание! Кто самая красивая пара 2023 года?
Яна Левхина
Самая красивая пара 2023 года в фигурном катании
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Милые Медведева и Чигирёв, эффектные Косторная и Куница или роскошные Радионова и Кучаев? Голосуйте!

2023-й можно смело назвать годом любви в фигурном катании. Свадьбы, помолвки, новые отношения — спортсмены давали множество поводов порадоваться за их личную жизнь. Времена, когда фигуристы скрывали свою любовь, прошли, и это не может не радовать. Ведь наблюдать за сказкой, которая разворачивается прямо у тебя на глазах — это прекрасно!

Уверены, выбрать самую красивую пару года в фигурном катании будет непросто, ведь все они прекрасны. Но наверняка есть история любви, которая зацепила вас больше всего. Так что голосуйте!

  • Если вы хотите поднять кого-то из пар в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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Рейтинг: самая красивая пара 2023 года в фигурном катании
Алёна Косторная и Георгий Куница
Фото: Из личного архива фигуристов
1 место

Алёна Косторная и Георгий Куница

У Алёны и Георгия отношения развиваются стремительно. Фигуристы повстречалась около года, поняли, что нашли друг в друге родственную душу, и решили пожениться. 15 мая Гоша сделал Алёне предложение на воздушном шаре! Сама свадьба состоялась 12 августа: спортсмены организовали милый праздник в стиле «Сумерек», на который позвали самых близких. В ходе торжества Косторная сменила три наряда, а Куница засветился в футболке «Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как жена скажет».

В свадебное путешествие фигуристы уехать не успели — нужно было готовиться к сезону. В середине сентября Алёна и Гоша официально дебютировали как спортивная пара.

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв
Фото: Из личного архива фигуристов
2 место

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв

В 2023 году Евгения Медведева обрела счастье и в личной жизни! Девушка начала встречаться с фигуристом Дмитрием Чигирёвым и построила с ним здоровые гармоничные отношения.

«У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь. В прямом смысле, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то.

И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...» — делилась Медведева подробностями своих отношений.

Летом Женя и Дима провели отпуск на Мальдивах и порадовали болельщиков милым видео оттуда.

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Елена Радионова и Константин Кучаев
Фото: Из личного архива спортсменов
3 место

Елена Радионова и Константин Кучаев

Фигуристка и футболист поженились на шестом году отношений. В начале июня спортсмены расписались в Барвихе, а потом устроили шикарное торжество на природе. А затем… вернулись к своей обычной жизни. Уже через несколько дней Лена отмечала с мужем завоевание ЦСКА Кубка России. По словам девушки, свадьба мало что поменяла в их жизни.

«Мы долго жили вместе до брака, просто летом официально стали семьёй. Спортсмен понимает спортсмена. Иногда, например, хочется побыть в тишине, когда приходишь с тренировки. Я прекрасно понимаю мужа, потому что вспоминаю свою карьеру», — делилась Радионова с «Матч ТВ».

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
Фото: Из личного архива фигуристов
4 место

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный

В 2023 году Ирина и Дэвид образовали пару не только в жизни, но и на льду. Ребята пошли на этот рискованный шаг, чтобы спасти свои карьеры — с прошлыми партнёрами продолжать кататься стало невозможно. Фигуристам успешно удаётся совмещать личные и рабочие отношения: они продолжают встречаться и при этом показывают отличные результаты на льду. Из новообразованных пар Хавронина/Нарижный выглядят самой эффектной и перспективной, это подтверждают и результаты: на прошедшем в декабре чемпионате России фигуристы заняли третье место.

Даниил Глейхенгауз и Ольга Паутова
Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза
5 место

Даниил Глейхенгауз и Ольга Паутова

Любовный бум захватил не только фигуристов, но и тренеров. Летом 2023 года Даниил Глейхенгауз сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ольгой Паутовой. 20 мая пара расписалась в кругу самых близких, а 9 июня устроила роскошное торжество на природе, где собралась вся элита фигурного катания.

«Нам кажется, мы Даню воспитали. Сделали таким, какой он есть. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге. И очень прошу: Ольга, береги его», — произнесла трогательный тост Этери Тутберидзе.

Даниил и Ольга выглядят очень гармоничной парой!

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов
Фото: Из личного архива фигуристов
6 место

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов

В 2023 году Полина и Дима начали новую жизнь. Завершили карьеру, уехали работать на круизный лайнер и приняли решение пожениться!

«Мы обсуждали это последние два года, поэтому всё было очевидно. Могу сказать, что меня не то чтобы заставляли, но делали намёки. Типа: «А скоро будет предложение? А мы поженимся?» (Смеётся)», — рассказал Рылов в интервью «Чемпионату».

«Пять лет вместе — немаленький срок. Логично», — добавила Полина.

Свадьбу фигуристы планируют летом.

Мария Сотскова и её избранник
Фото: Из личного архива Марии Сотсковой
7 место

Мария Сотскова и её избранник

В последние годы на долю Марии выпало множество испытаний, но в 2023-м она наконец обрела счастье. Фигуристка, за плечами которой уже есть развод, нашла нового избранника (его имя неизвестно) и родила дочку!

«С первого дня, как мы узнали, что ждём малыша, наша жизнь заиграла новыми красками, наша любовь стала ещё сильнее», — делилась Сотскова в соцсетях.

Значимое событие в жизни Маши произошло в начале декабря — дочку она назвала Вера.

Максим Ковтун и Евгения Леванова
Фото: Из личного архива фигуристов
8 место

Максим Ковтун и Евгения Леванова

Максим и Евгения вместе больше шести лет, но поженились только в 2023 году. Пара сыграла свадьбу в начале октября: сначала молодожёны расписались в Барвихе, а на другой день устроили роскошное торжество на природе. За дни празднования невеста сменила три платья!

А вскоре молодожёны укатили в свадебное путешествие в Индию и на Мальдивы. Для Ковтуна и Левановой 2023-й стал поистине годом любви.

Анастасия Губанова и Роман Галай
Фото: Из личного архива фигуристов
9 место

Анастасия Губанова и Роман Галай

В 2023 году карьера у Анастасии Губановой складывалась контрастно: после завоевания титула чемпионки Европы результаты пошли на спад. Зато спортсменке повезло в любви! Возлюбленный Губановой экс-фигурист Роман Галай сделал ей предложение во время поездки на этап Гран-при в Осаку.

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — поделилась Настя.

Ждём свадьбу чемпионки Европы!

Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Фото: Из личного архива фигуристов
10 место

Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас

Адриан сделал предложение Мэдисон ещё в 2018 году, но пожениться пара решила только спустя пять лет. В июне фигуристы сыграли шикарную свадьбу в Барселоне, позвав туда своих многочисленных одногруппников из монреальской академии. А на следующий день молодожёны посетили концерт Бейонсе!

В ноябре Хаббелл объявила о своей беременности, ребёнок должен родиться в феврале. Так что совсем скоро семья Мэдисон и Адриана станет больше!

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