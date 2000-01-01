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Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустили постолимпийский сезон, а в межсезонье 2023-го получили спортивное гражданство Грузии. Первым крупным турниром дуэта станет чемпионат Европы.
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Диана и Глеб не получили этапов Гран-при, так как не соревновались с Олимпиады-2022, но выступили на нескольких турнирах рангом ниже.
Диана и Глеб не получили этапов Гран-при, так как не соревновались с Олимпиады-2022, но выступили на нескольких турнирах рангом ниже.
Lake Placid Ice Dance International — победа
Lake Placid Ice Dance International — победа
Фигуристы начали сезон рано, аж в августе — и выиграли турнир в Лэйк-Плэсиде. В нём принимали участие только танцоры.
Мемориал Непелы — 2-е место
Мемориал Непелы — 2-е место
На популярном турнире серии «челленджер» Дэвис и Смолкин стали вторыми с падением партнёрши в произвольном танце. Выиграли британцы Фир и Гибсон.
Budapest Trophy — победа
Budapest Trophy — победа
Очередная победа пришла в октябре на другом «челленджере»: без ошибок и менее серьёзных соперников Диана и Глеб смогли взять золото.
Мемориал Дениса Тена — победа
Мемориал Дениса Тена — победа
Наконец, в ноябре Дэвис и Смолкин победили на турнире в Астане. Судьи отдали им первое место, несмотря на сорванную поддержку.
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию? Были победы — с падением и ошибкой
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