Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустили постолимпийский сезон, а в межсезонье 2023-го получили спортивное гражданство Грузии. Первым крупным турниром дуэта станет чемпионат Европы.
Диана и Глеб не получили этапов Гран-при, так как не соревновались с Олимпиады-2022, но выступили на нескольких турнирах рангом ниже.
Lake Placid Ice Dance International — победа
Фигуристы начали сезон рано, аж в августе — и выиграли турнир в Лэйк-Плэсиде. В нём принимали участие только танцоры.
Мемориал Непелы — 2-е место
На популярном турнире серии «челленджер» Дэвис и Смолкин стали вторыми с падением партнёрши в произвольном танце. Выиграли британцы Фир и Гибсон.
Budapest Trophy — победа
Очередная победа пришла в октябре на другом «челленджере»: без ошибок и менее серьёзных соперников Диана и Глеб смогли взять золото.
Мемориал Дениса Тена — победа
Наконец, в ноябре Дэвис и Смолкин победили на турнире в Астане. Судьи отдали им первое место, несмотря на сорванную поддержку.
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию? Были победы — с падением и ошибкой
Читайте также
Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?
Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Стоимость прыжков фигуристок в произвольной ЧР
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Все звёзды на чемпионате России — 2024
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Все попытки четверного акселя от Малинина
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера