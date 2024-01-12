«Мы способны на гораздо большее». Дебют Дэвис/Смолкина за Грузию на Евро разочаровал?!

Чемпионат Европы в Литве — большое событие в мире фигурного катания. Несмотря на то что на этом турнире не выступают российские спортсмены, за соревнованиями очень интересно наблюдать, ведь так наши эксперты и болельщики могут оценить уровень катания фигуристов за рубежом. Да и кроме того — атлетов с русскими корнями в Каунасе не так уж и мало.

Особое внимание привлекают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые ездили от России на Олимпиаду, а теперь дебютируют на европейском первенстве за Грузию. Год назад дочь Этери Тутберидзе и её партнёр вошли в десятку на этом турнире и по логике вещей в этом сезоне должны были взобраться ещё выше, но результаты ритм-танца показали обратное.

Диана и Глеб пока не поднялись ни на строчку выше. Неужели они совсем не прогрессируют?

Первый крупный турнир для Дэвис/Смолкина за Грузию

Диана Дэвис и Глеб Смолкин хорошо знакомы российскому зрителю фигурного катания. Эти талантливые молодые спортсмены уже успели блеснуть на Олимпиаде в Пекине и на чемпионате Европы, где вошли в десятку лучших танцевальных дуэтов. И вот спустя год фигуристы отправились в Литву, чтобы повторить свой успех на европейском первенстве.

Только едва ли это путешествие будет для Дианы и Глеба проще, нежели во времена своего дебюта, ведь Дэвис и Смолкин, по их словам, «начинают с чистого листа». Ученики Алексея Килякова в этом сезоне сменили тренера и спортивное гражданство. Теперь они выступают за Грузию, и турнир в Каунасе — первое крупное соревнование в новом статусе. Немудрено, что фигуристы сильно переживали перед короткой программой.

На лёд Дэвис и Смолкин вышли с целью показать всё, на что они способны. И у них это получилось: под бессмертный вокал Майкла Джексона Диана с Глебом презентовали свою стильную постановку. Их выступление поначалу не выглядело слишком ритмичным, но к середине проката спортсмены разогрелись и вложили все эмоции в финальную поддержку, которая оказалась чудо как хороша. С технической точки зрения дуэт был очень хорош: на твизлах дочь Этери Тутберидзе и её партнёр получили максимальный четвёртый уровень, танцевальный паттерн в их исполнении заслужил третий, немного потеряли фигуристы на параллельной дорожке шагов, но оценки представителей грузинской сборной всё равно впечатлили — 76,33 балла.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Сложное испытание в первый день соревнований Диана с Глебом прошли с невероятным достоинством и были довольны собой:

«Мы очень рады вернуться на чемпионат Европы. Было довольно сложно смотреть соревнования два раза в неделю и готовиться к непонятно чему. В начале сезона мы поняли, что вернуться в соревновательную форму будет сложнее, чем мы ожидали. У нас было несколько непредвиденных ошибок, но сегодня всё прошло довольно хорошо. Сегодня мы заряжали друг друга энергией. Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее, чем то, что мы показываем сейчас», — прокомментировал выступление пары Смолкин в беседе с Golden Skate.

Итальянцы и британцы устроили зарубу в ритм-танце

Сохраняли лидерство Диана и Глеб довольно долго — их обошли фигуристы из шестой группы участников — чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер, в то время как основные конкуренты спортсменов находились в последней разминке, которую открывали французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо. Они отлично исполнили свой модный ритм-танец и получили 78,47 балла. Не всё получилось у бронзовых призёров чемпионата Европы прошлого года Юлии Турккилы и Матиаса Верслёйса, которые потеряли много баллов из-за технических недочётов. Результат финнов оказался лишь на 0,03 балла больше, чем у Дэвис и Смолкина.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в ритм-танце чемпионата Европы Фото: Joosep Martinson/Getty Images

А вот одни из претендентов на золото европейского первенства — британцы Лила Фир и Льюис Гибсон — катали с невероятной уверенностью. Их зажигательный номер под Sweet Dreams покорил публику и судей — и технически, и артистически Лила и Льюис были бесподобны, что отразили их оценки — 85,20 балла.

Казалось бы, куда уж лучше, но итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри были настроены на борьбу. Их выступление тоже было очень качественным, без заметных срывов. Почти все элементы были сделаны на четвёртый уровень, поэтому фигуристы совершенно заслуженно заняли первое промежуточное место с результатом в 86,80 балла.

Ну а закрывали короткую программу в танцах на льду хозяева турнира литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Их рок-номер очень понравился арбитрам, которые оценили все находки фигуристов и присудили им 80,73 балла.