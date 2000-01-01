Самые эффектные образы на ЧЕ
Фигуристки всё больше самовыражаются на льду с помощью костюмов.
Анастасия Губанова
Новоиспечённая вице-чемпионка Европы в короткой программе выступает в обжигающем комбинезоне, который подчёркивает все достоинства её фигуры. Вог Насти смотрится намного ярче благодаря её наряду.
Александра Головкина
Литовская фигуристка тоже выступает в комбинезоне, но в её случае он добавляет нежности её лиричной программе.
Джейд Ховин
Бельгийская фигуристка в короткой программе катается в необычном платье с несколькими вырезами, идущими по боку. Наряд классно сочетается с постановкой под Билли Айлиш.
Джулия Саутер
Румынка выступает под Адель в чёрном полупрозрачном платье, которое создаёт эффект голого тела. Очень смелый выбор!
Луна Хендрикс
К чемпионату Европы Луна Хендрикс переделала свой костюм для произвольной программы, сделав его ещё откровеннее. Фигуристка убрала полупрозрачную юбку и превратила его в полноценный комбинезон.
Диана Дэвис
Новоиспечённая представительница Грузии выбрала очень страстный наряд для танца под Майкла Джексона. Диана выступает в красном платье с соблазнительной подвязкой на ноге.
Юлия Турккила
Финская фигуристка передаёт ритмы 80-х в эффектном чёрном платье, которое отлично подошло бы для похода в клуб.
Юка Орихара
Японка, представляющая Финляндию, позаимствовала стиль у Мадонны. Юка танцует под вокал иконы поп-музыки в блестящем боди и рваных колготках.
Лила Фир
Необычный танец под саундтрек из фильма «Рокки» украшает стильный костюм Лилы, сделанный по мотивам кинокартины.
Страстное платье Дэвис и обжигающий комбинезон Губановой. Самые эффектные образы на ЧЕ
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