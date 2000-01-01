Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Самые эффектные образы на ЧЕ
Самые эффектные образы на ЧЕ
Фигуристки всё больше самовыражаются на льду с помощью костюмов.
AMP-версия
Анастасия Губанова
Анастасия Губанова
Новоиспечённая вице-чемпионка Европы в короткой программе выступает в обжигающем комбинезоне, который подчёркивает все достоинства её фигуры. Вог Насти смотрится намного ярче благодаря её наряду.
Александра Головкина
Александра Головкина
Литовская фигуристка тоже выступает в комбинезоне, но в её случае он добавляет нежности её лиричной программе.
Джейд Ховин
Джейд Ховин
Бельгийская фигуристка в короткой программе катается в необычном платье с несколькими вырезами, идущими по боку. Наряд классно сочетается с постановкой под Билли Айлиш.
Джулия Саутер
Джулия Саутер
Румынка выступает под Адель в чёрном полупрозрачном платье, которое создаёт эффект голого тела. Очень смелый выбор!
Луна Хендрикс
Луна Хендрикс
К чемпионату Европы Луна Хендрикс переделала свой костюм для произвольной программы, сделав его ещё откровеннее. Фигуристка убрала полупрозрачную юбку и превратила его в полноценный комбинезон.
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Новоиспечённая представительница Грузии выбрала очень страстный наряд для танца под Майкла Джексона. Диана выступает в красном платье с соблазнительной подвязкой на ноге.
Юлия Турккила
Юлия Турккила
Финская фигуристка передаёт ритмы 80-х в эффектном чёрном платье, которое отлично подошло бы для похода в клуб.
Юка Орихара
Юка Орихара
Японка, представляющая Финляндию, позаимствовала стиль у Мадонны. Юка танцует под вокал иконы поп-музыки в блестящем боди и рваных колготках.
Лила Фир
Лила Фир
Необычный танец под саундтрек из фильма «Рокки» украшает стильный костюм Лилы, сделанный по мотивам кинокартины.
Страстное платье Дэвис и обжигающий комбинезон Губановой. Самые эффектные образы на ЧЕ
Читайте также
Губанова — Барби, а у Хендрикс — секс-бомба
Губанова — Барби, а у Хендрикс — секс-бомба
Обжигающий стиль лучшей фигуристки Европы
Обжигающий стиль лучшей фигуристки Европы
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?
Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?
Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Стоимость прыжков фигуристок в произвольной ЧР
Стоимость прыжков фигуристок в произвольной ЧР
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Все звёзды на чемпионате России — 2024
Все звёзды на чемпионате России — 2024
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Все попытки четверного акселя от Малинина
Все попытки четверного акселя от Малинина
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Главные драмы и сенсации Гран-при России

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android