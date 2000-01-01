Американские фигуристы объявили о паузе в карьере под трек гонщика Формулы-1. Что?

Губанова — Барби, а у Хендрикс — секс-бомба

Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию

Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?

Все звёзды на чемпионате России — 2024

Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?