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Фигуристы поставили танец под трек гонщика Ф-1
Фигуристы поставили танец под трек гонщика Ф-1
Американский танцевальный дуэт Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер объявил о паузе в карьере. Фигуристы выложили в соцсети прощальный танец под фортепианный трек гонщика Формулы-1 Шарля Леклера! Крайне неожиданное сочетание.
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Американские фигуристы объявили о паузе в карьере под трек гонщика Формулы-1. Что?
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