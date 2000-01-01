Фигуристы поставили танец под трек гонщика Ф-1
Американский танцевальный дуэт Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер объявил о паузе в карьере. Фигуристы выложили в соцсети прощальный танец под фортепианный трек гонщика Формулы-1 Шарля Леклера! Крайне неожиданное сочетание.
Американские фигуристы объявили о паузе в карьере под трек гонщика Формулы-1. Что?
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